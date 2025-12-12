Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
€700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
