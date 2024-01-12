Утрехт: пешком по Средневековью
Индивидуальная экскурсия в Утрехте

Увидеть и прочувствовать «самый голландский» город королевства

Уютный и тихий Утрехт лежит в получасе езды от шумного Амстердама. Это историческая сокровищница под открытым небом, город замков, каналов и скрытых туннелей.

У путешественников здесь неизменно возникают вопросы: «Неужели в этой сказке действительно живут люди? Вокруг не декорации из фильма?» Я предлагаю вам самим ответить на них. Расскажу, чем гордится Утрехт, и покажу быт горожан.
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Утрехт: пешком по Средневековью
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Городские замки.
  • Уникальные в архитектурном плане соборы.
  • Самый высокий в стране храм.
  • Загадочные валуны, прикованные цепями к зданиям.
  • И вишенку на торте — пивоварню прямо в католической церкви.

Вы узнаете:

  • Как враждовали между собой провинции Утрехта и Северная Голландия.
  • Где родились нидерландский папа римский и герой комиксов — заяц Няши.
  • Почему сильные мира сего — епископы и графы — предпочитали селиться здесь.
  • По каким причинам знаменитости и сегодня выбирают Утрехт в качестве места жительства.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Еда и напитки необязательны и не входят в стоимость программы.
  • Экскурсию по Утрехту можно соединить с посещением замка де Хаар. Подробности обсудим в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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