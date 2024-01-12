Увидеть и прочувствовать «самый голландский» город королевства
Уютный и тихий Утрехт лежит в получасе езды от шумного Амстердама. Это историческая сокровищница под открытым небом, город замков, каналов и скрытых туннелей.
У путешественников здесь неизменно возникают вопросы: «Неужели в этой сказке действительно живут люди? Вокруг не декорации из фильма?» Я предлагаю вам самим ответить на них. Расскажу, чем гордится Утрехт, и покажу быт горожан.
У путешественников здесь неизменно возникают вопросы: «Неужели в этой сказке действительно живут люди? Вокруг не декорации из фильма?» Я предлагаю вам самим ответить на них. Расскажу, чем гордится Утрехт, и покажу быт горожан.
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Городские замки.
- Уникальные в архитектурном плане соборы.
- Самый высокий в стране храм.
- Загадочные валуны, прикованные цепями к зданиям.
- И вишенку на торте — пивоварню прямо в католической церкви.
Вы узнаете:
- Как враждовали между собой провинции Утрехта и Северная Голландия.
- Где родились нидерландский папа римский и герой комиксов — заяц Няши.
- Почему сильные мира сего — епископы и графы — предпочитали селиться здесь.
- По каким причинам знаменитости и сегодня выбирают Утрехт в качестве места жительства.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Еда и напитки необязательны и не входят в стоимость программы.
- Экскурсию по Утрехту можно соединить с посещением замка де Хаар. Подробности обсудим в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Утрехте
Провела экскурсии для 314 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
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