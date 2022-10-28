6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Утрехта - это летние месяцы июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. В это время можно насладиться прогулками по уютным каналам и посещением достопримечательностей без лишней суеты. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: погода мягкая, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но музеи и кафе остаются открытыми, позволяя насладиться культурной атмосферой города.

В Утрехте вас ждут готические соборы и скрытые интерьеры церкви Св. Виллиброрда. Прогулка вдоль каналов откроет легенды аккуратных домиков. Музей шарманок подарит звуки прошлого, а гастрономические открытия порадуют вкуснейшей картошкой и фермерским сыром. Узнайте, почему Утрехт входит в пятерку самых счастливых городов мира, и почувствуйте его уникальную атмосферу

Описание экскурсии

Визитные карточки

Мы встретимся на ж/д станции Utrecht Centraal и отправимся к старому центру мимо площади, где в 16 веке сжигали ведьм. У подножия символа города вы услышите легенды самой высокой башни Нидерландов Dom Tower. Узнаете о многовековом пути Домского собора, который испытал множество разрушений, но всякий раз восстанавливался. За фасадами неприметной — и потому редко посещаемой — неоготической церкви Св. Виллиброрда откроете редкие по красоте интерьеры, созданные нидерландскими мастерами конца 19 века. Осмотрите церковь Св. Петра, одну из старейших в стране, и построенную по ее образцу церковь Св. Иоанна. А также увидите интересное почтовое отделение начала прошлого века, памятник «зайцу-мыслителю», площадь и светофор зайца Миффи (персонажа из книги голландского художника Дика Бруны).

Уютные каналы

Вы познакомитесь с историей создания «двухэтажного» канала Oudegracht и посетите несколько интересных заведений из множества местных лавочек, дизайнерских магазинов, галерей и старинных кафе. На прогулке вдоль канала Drift я расскажу о традиционном подходе к оформлению фасадов зданий и открою тайны, живущие в их двориках. Чуть позже вы отдохнете на живописной набережной, а затем, если будет желание, посетите замечательный музей шарманок, где прикоснетесь к миру старинных звуков. А еще заглянете в любимый местными потайной сад и найдете «самые длинные» в мире стихи, которые пишутся прямо на глазах зрителей.

Гастрономические бренды

Знакомство с голландскими городами немыслимо без кухни — на прогулке по Утрехту вы узнаете все о национальной гастрономии и ее забавных традициях. На оживленной набережной или под средневековыми сводами отведаете ароматного кофе. В баре прямо в здании бывшей потайной церкви попробуете бельгийское пиво, заглянете в домашнюю бакалейную лавку-музей и оцените french fries — картошку, которую местные считают лучшей в Нидерландах. А в среду, пятницу или субботу я включу в программу и традиционный рынок, где вас будет ждать фермерский сыр, вафли с карамелью, голландская сельдь и киббелинг.

Дополнительные опции

При желании после экскурсии можно отправиться в очень необычный дом, построенный классиком модернистской архитектуры Герритом Ритвельдом, или в интерактивный музей железных дорог, или в музей зайца Миффи. Или даже посетить самый большой замок Нидерландов — Де Хаар.

🚩 Если экскурсия придется на субботу, зайдем на цветочный рынок. Поговорим о тюльпаномании и современных цветочных аукционах.

Организационные детали