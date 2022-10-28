6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Утрехта - это летние месяцы июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. В это время можно насладиться прогулками по уютным каналам и посещением достопримечательностей без лишней суеты. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: погода мягкая, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но музеи и кафе остаются открытыми, позволяя насладиться культурной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Dom Tower
Домский собор
Церковь Св. Виллиброрда
Церковь Св. Петра
Церковь Св. Иоанна
Канал Oudegracht
Канал Drift
Музей шарманок
Памятник «зайцу-мыслителю»
Описание экскурсии
Визитные карточки
Мы встретимся на ж/д станции Utrecht Centraal и отправимся к старому центру мимо площади, где в 16 веке сжигали ведьм. У подножия символа города вы услышите легенды самой высокой башни Нидерландов Dom Tower. Узнаете о многовековом пути Домского собора, который испытал множество разрушений, но всякий раз восстанавливался. За фасадами неприметной — и потому редко посещаемой — неоготической церкви Св. Виллиброрда откроете редкие по красоте интерьеры, созданные нидерландскими мастерами конца 19 века. Осмотрите церковь Св. Петра, одну из старейших в стране, и построенную по ее образцу церковь Св. Иоанна. А также увидите интересное почтовое отделение начала прошлого века, памятник «зайцу-мыслителю», площадь и светофор зайца Миффи (персонажа из книги голландского художника Дика Бруны).
Уютные каналы
Вы познакомитесь с историей создания «двухэтажного» канала Oudegracht и посетите несколько интересных заведений из множества местных лавочек, дизайнерских магазинов, галерей и старинных кафе. На прогулке вдоль канала Drift я расскажу о традиционном подходе к оформлению фасадов зданий и открою тайны, живущие в их двориках. Чуть позже вы отдохнете на живописной набережной, а затем, если будет желание, посетите замечательный музей шарманок, где прикоснетесь к миру старинных звуков. А еще заглянете в любимый местными потайной сад и найдете «самые длинные» в мире стихи, которые пишутся прямо на глазах зрителей.
Гастрономические бренды
Знакомство с голландскими городами немыслимо без кухни — на прогулке по Утрехту вы узнаете все о национальной гастрономии и ее забавных традициях. На оживленной набережной или под средневековыми сводами отведаете ароматного кофе. В баре прямо в здании бывшей потайной церкви попробуете бельгийское пиво, заглянете в домашнюю бакалейную лавку-музей и оцените french fries — картошку, которую местные считают лучшей в Нидерландах. А в среду, пятницу или субботу я включу в программу и традиционный рынок, где вас будет ждать фермерский сыр, вафли с карамелью, голландская сельдь и киббелинг.
Дополнительные опции
При желании после экскурсии можно отправиться в очень необычный дом, построенный классиком модернистской архитектуры Герритом Ритвельдом, или в интерактивный музей железных дорог, или в музей зайца Миффи. Или даже посетить самый большой замок Нидерландов — Де Хаар.
🚩 Если экскурсия придется на субботу, зайдем на цветочный рынок. Поговорим о тюльпаномании и современных цветочных аукционах.
Организационные детали
Входные билеты в музеи и гастрономические расходы оплачиваются отдельно
Посещение церкви Св. Виллиброрда возможно только в пятницу и субботу
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Утрехте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Мария
Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5 часа пешком. В итоге, экскурсия прошла на одном дыхании. Настя читать дальшеуменьшить
обладает обширными знаниями не только по Утрехту, но и в целом по культуре / истории Нидерландов. С любовью рассказывает о жизни и традициях. Очень легка и приятна в общении и была очень гибка в экскурсии (подстраивались под погоду, расписание детей, желание зайти в то или иное место). Одна из лучших экскурсий, если не самая лучшая, на которой я была (а у меня обширный опыт экскурсий в разных местах). Всем рекомендую и мечтаю посетить другие города с Настей!
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Е
Екатерина
Мы действительно влюбились в волшебный Утрехт, и все благодаря Ане. Аня прекрасный экскурсовод, очень интересный, душевный человек. У нас было такое ощущение, что мы ее давно знаем. Экскурсия прошла на одном читать дальшеуменьшить
дыхании. Прогулка по городу была замечательной. Аня показала нам все достопримечательности Утрехта, очень интересно рассказала о городе. Видно, что она любит город, в котором живет. Впечатления о городе незабываемые. Прекрасный, светлый по духу город. Без помощи Ани мы не смогли бы увидеть город таким, какой он есть, и полюбить его. Мы с дочерью решили, если когда-нибудь вернемся в Нидерланды, то обязательно остановимся в Утрехте. Аня очень внимательный человек. Когда мы были на цветочном рынке, она купила и подарила мне прекрасный букет пионов (1-го мая у меня был юбилей). Мне было очень приятно. Кроме того, Аня познакомила нас с голландской кухней. Мы были в кафе, где ели вкусный яблочный пирог. На рынке мы пробовали горячие вафли. Аня помогла нам купить с собой на ужин разную вкусную рыбку, а также гостинцы домой – сыр. Спасибо огромное Ане за экскурсию. Мы будем рекомендовать ее всем своим друзьям.
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Оксана
Хочу поблагодарить Диану, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Диана очень любит свою работу - очень интересно и непринужденно расказывает о исторических фактах, жителях города, занимательные истории. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!!
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А
Анна
Екатерина провела нас по Утрехту, и это была очень интересная экскурсия. Столько любопытных деталей - сами мы бы не обратили внимание или не поняли их значение. Екатерина - очень интеллигентный, образованный и всесторонне развитый человек. Мы получили огромное удовольствие от общения! Рекомендую!
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И
Игорь
Мы с удовольствием осмотрели весь город с прекрасным гидом Оксаной. Окунулись в прекрасную атмосферу нового и старого города. Были очень довольны что удалось увидеть всю историю красивого и необычного города. Спасибо большое.
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Светлана
Очень интересная экскурсия! Услышали много удивительного! Очень понравилось! Наш гид Анна прекрасный рассказчик! Было очень приятно прогуливаться по такому красивому городку в сопровождении умного и интересного гида! Спасибо!
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