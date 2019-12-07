6 отзывов оставили туристы

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Влюбиться в волшебный Утрехт!

Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Утрехте
Вы познакомитесь с величественными готическими соборами и откроете редкую красоту интерьеров в неприметной с виду церкви.

Гуляя вдоль уютных каналов, узнаете легенды из жизни аккуратных домиков.

Прикоснетесь к миру старинных звуков в музее шарманок.

Послушаете о забавных гастрономических традициях, попробуете «лучшую картошку в Нидерландах» и фермерский сыр.

И в результате поймете, почему Утрехт входит в пятерку самых счастливых городов мира.
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!

Что вас ожидает

Визитные карточки
Мы встретимся на ж/д станции Utrecht Centraal и отправимся к старому центру мимо площади, где в 16 веке сжигали ведьм. У подножия символа города вы услышите легенды самой высокой башни Нидерландов Dom Tower. Узнаете о многовековом пути Домского собора, который испытал множество разрушений, но всякий раз восстанавливался. За фасадами неприметной — и потому редко посещаемой — неоготической церкви Св. Виллиброрда откроете редкие по красоте интерьеры, созданные нидерландскими мастерами конца 19 века. Осмотрите церковь Св. Петра, одну из старейших в стране, и построенную по ее образцу церковь Св. Иоанна. А также увидите интересное почтовое отделение начала прошлого века, памятник «зайцу-мыслителю», площадь и светофор зайца Миффи (персонажа из книги голландского художника Дика Бруны).

Уютные каналы
Вы познакомитесь с историей создания «двухэтажного» канала Oudegracht и посетите несколько интересных заведений из множества местных лавочек, дизайнерских магазинов, галерей и старинных кафе. На прогулке вдоль канала Drift я расскажу о традиционном подходе к оформлению фасадов зданий и открою тайны, живущие в их двориках. Чуть позже вы отдохнете на живописной набережной, а затем, если будет желание, посетите замечательный музей шарманок, где прикоснетесь к миру старинных звуков. А еще заглянете в любимый местными потайной сад и найдете «самые длинные» в мире стихи, которые пишутся прямо на глазах зрителей.

Гастрономические бренды
Знакомство с голландскими городами немыслимо без кухни — на прогулке по Утрехту вы узнаете все о национальной гастрономии и ее забавных традициях. На оживленной набережной или под средневековыми сводами отведаете ароматного кофе. В баре прямо в здании бывшей потайной церкви попробуете бельгийское пиво, заглянете в домашнюю бакалейную лавку-музей и оцените french fries — картошку, которую местные считают лучшей в Нидерландах. А в среду, пятницу или субботу я включу в программу и традиционный рынок, где вас будет ждать фермерский сыр, вафли с карамелью, голландская сельдь и киббелинг.

Дополнительные опции
При желании после экскурсии можно отправиться в очень необычный дом, построенный классиком модернистской архитектуры Герритом Ритвельдом, или в интерактивный музей железных дорог, или в музей зайца Миффи. Или даже посетить самый большой замок Нидерландов — Де Хаар.

🚩 Если экскурсия придется на субботу, зайдем на цветочный рынок. Поговорим о тюльпаномании и современных цветочных аукционах.

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи и гастрономические расходы оплачиваются отдельно
  • Посещение церкви Св. Виллиброрда возможно только в пятницу и субботу
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Влюбиться в волшебный Утрехт!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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6 отзывов оставили туристы

7 декабря 2019
Отличная экскурсия: познавательная, эмоциональная и очень насыщенная!
25 августа 2019
Мы с удовольствием осмотрели весь город с прекрасным гидом Оксаной. Окунулись в прекрасную атмосферу нового и старого города. Были очень довольны что удалось увидеть всю историю красивого и необычного города. Спасибо большое.
24 августа 2019
Мы действительно влюбились в волшебный Утрехт, и все благодаря Ане. Аня прекрасный экскурсовод, очень интересный, душевный человек. У нас было такое ощущение, что мы ее давно знаем. Экскурсия прошла на одном дыхании. Прогулка по городу была замечательной. Аня показала нам все достопримечательности Утрехта, очень интересно рассказала о городе. Видно, что она любит город, в котором живет. Впечатления о городе незабываемые. Прекрасный, светлый по духу город. Без помощи Ани мы не смогли бы увидеть город таким, какой он есть, и полюбить его. Мы с дочерью решили, если когда-нибудь вернемся в Нидерланды, то обязательно остановимся в Утрехте. Аня очень внимательный человек. Когда мы были на цветочном рынке, она купила и подарила мне прекрасный букет пионов (1-го мая у меня был юбилей). Мне было очень приятно. Кроме того, Аня познакомила нас с голландской кухней. Мы были в кафе, где ели вкусный яблочный пирог. На рынке мы пробовали горячие вафли. Аня помогла нам купить с собой на ужин разную вкусную рыбку, а также гостинцы домой – сыр. Спасибо огромное Ане за экскурсию. Мы будем рекомендовать ее всем своим друзьям.
22 июня 2019
Экскурсия по Утрехту с Анной очень понравилась. Спасибо ей большое! Получили наслаждение от города, узнали много интересного и Аня очень приятный в общении человек, который действительно любит этот город.
Оксана
30 апреля 2019
Хочу поблагодарить Диану, прекрасного экскурсовода и хорошего человека !!!!Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Диана очень любит свою работу - очень интересно и непринужденно расказывает о исторических фактах, жителях города, занимательные истории. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете !!!!!!
3 апреля 2019
Очень интересная экскурсия! Услышали много удивительного! Очень понравилось! Наш гид Анна прекрасный рассказчик! Было очень приятно прогуливаться по такому красивому городку в сопровождении умного и интересного гида! Спасибо!

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Приглашаю неспешно прогуляться по улицам древнего города, полюбоваться необычными двухъярусными каналами и послушать занимательные рассказы и легенды. Кроме насыщенной многовековой истории Утрехта, вы узнаете о жизни современных голландцев: их нравах и обычаях, культуре и интересах!

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