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часа пешком. В итоге, экскурсия прошла на одном дыхании. Настя обладает обширными знаниями не только по Утрехту, но и в целом по культуре / истории Нидерландов. С любовью рассказывает о жизни и традициях. Очень легка и приятна в общении и была очень гибка в экскурсии (подстраивались под погоду, расписание детей, желание зайти в то или иное место). Одна из лучших экскурсий, если не самая лучшая, на которой я была (а у меня обширный опыт экскурсий в разных местах). Всем рекомендую и мечтаю посетить другие города с Настей!