Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в волшебный Утрехт
Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Утрехт и замок Де Хаар
Посетить некогда грозный, а сейчас просто уютный городок и услышать историю средневекового замка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Утрехт: пешком по Средневековью
Увидеть и прочувствовать «самый голландский» город королевства
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 апреля 2024Фантастическая экскурсия!!! Очень понравилось
- ММария28 октября 2022Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
- ССветлана14 августа 2022… цель достигнута, мы влюбились…
- ННаталья1 сентября 2021Мы действительно влюбились в город. Утрехт очаровательный и очень уютный. А Катя прекрасный рассказчик и приятный человек!
Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Утрехту в июне 2024
Сейчас в Утрехте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 230 до 550. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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