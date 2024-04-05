Индивидуальные экскурсии в Утрехте с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Утрехте на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Влюбиться в волшебный Утрехт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Влюбиться в волшебный Утрехт
Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 260 за всё до 8 чел.
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Утрехт и замок Де Хаар
Посетить некогда грозный, а сейчас просто уютный городок и услышать историю средневекового замка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
550 за всё до 6 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Утрехт: пешком по Средневековью
Увидеть и прочувствовать «самый голландский» город королевства
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
    Фантастическая экскурсия!!! Очень понравилось
  • М
    Мария
    28 октября 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
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    часа пешком. В итоге, экскурсия прошла на одном дыхании. Настя обладает обширными знаниями не только по Утрехту, но и в целом по культуре / истории Нидерландов. С любовью рассказывает о жизни и традициях. Очень легка и приятна в общении и была очень гибка в экскурсии (подстраивались под погоду, расписание детей, желание зайти в то или иное место). Одна из лучших экскурсий, если не самая лучшая, на которой я была (а у меня обширный опыт экскурсий в разных местах). Всем рекомендую и мечтаю посетить другие города с Настей!

  • С
    Светлана
    14 августа 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    … цель достигнута, мы влюбились…
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2021
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Мы действительно влюбились в город. Утрехт очаровательный и очень уютный. А Катя прекрасный рассказчик и приятный человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Влюбиться в волшебный Утрехт
  2. Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
  3. Утрехт и замок Де Хаар
  4. Утрехт: пешком по Средневековью
Сколько стоит экскурсия по Утрехту в июне 2024
Сейчас в Утрехте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 230 до 550. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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