Экскурсии выходного дня в Утрехте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Утрехте на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Утрехт: пешком по Средневековью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Утрехт: пешком по Средневековью
Увидеть и прочувствовать «самый голландский» город королевства
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Влюбиться в волшебный Утрехт
Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 260 за всё до 8 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Утрехт и замок Де Хаар
Посетить некогда грозный, а сейчас просто уютный городок и услышать историю средневекового замка
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Утрехт: пешком по Средневековью
    Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
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    наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!! Спасибо, Татьяна)))

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
  • М
    Мария
    28 октября 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
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    часа пешком. В итоге, экскурсия прошла на одном дыхании. Настя обладает обширными знаниями не только по Утрехту, но и в целом по культуре / истории Нидерландов. С любовью рассказывает о жизни и традициях. Очень легка и приятна в общении и была очень гибка в экскурсии (подстраивались под погоду, расписание детей, желание зайти в то или иное место). Одна из лучших экскурсий, если не самая лучшая, на которой я была (а у меня обширный опыт экскурсий в разных местах). Всем рекомендую и мечтаю посетить другие города с Настей!

  • С
    Светлана
    14 августа 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    … цель достигнута, мы влюбились…

Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «На выходные»

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  1. Утрехт: пешком по Средневековью
  2. Влюбиться в волшебный Утрехт
  3. Утрехт и замок Де Хаар
Сколько стоит экскурсия по Утрехту в июле 2024
Сейчас в Утрехте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 550. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Утрехте (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 12 ⭐ отзывов, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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