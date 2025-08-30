В Утрехте можно пройтись по улочкам, где до сих пор видна планировка римского лагеря. История города оживает в каждом камне: от герба Утрехта до следов инквизиции. Здесь можно увидеть Домскую
- 🏰 Исторические улочки
- 📜 Легенды и мифы
- 🚴♂️ Уникальные каналы
- 🏛 Домская башня
- 🍻 Местное пиво
Что можно увидеть
- Домская площадь
- Домская башня
- Городской замок
- Монастырский дворик
- Штаб-квартира Тевтонского ордена
- Императорский дворец
Описание экскурсии
Утрехт — это каналы с двойными набережными, уютные кафе, студенты на велосипедах и Домская башня, видимая почти с любой улицы. Под её тенью проходит вся история города: римские легионеры, викинги, инквизиторы — все они оставили свой след. Здесь легко почувствовать дыхание времени: в планировке улиц, в гербе, в фасадах старейших домов и в галереях, скрытых под площадями.
Вы увидите:
- Домскую площадь и Домскую башню — самую высокую в Нидерландах
- уникальные каналы с верхними и нижними набережными
- городской замок, старинные дома и монастырский дворик
- место проверки на ведьмовство
- штаб-квартиру Тевтонского ордена
- фрагменты императорского дворца
Вы услышите о средневековых обычаях, о тайных храмах и легендах Утрехта. По пути мы заглянем в уютное кафе и за бокалом местного пива поговорим о прошлом, которое не спешит уходить.
Организационные детали
Напитки вы оплачиваете самостоятельно и по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Утрехте
Провела экскурсии для 860 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Елена
30 авг 2025
Замечательная и очень разносторонняя экскурсия! Было много интересной информации и красивых мест, которые хочется посетить снова. Однозначно стоит посетить!
Lena
22 авг 2025
Огромное спасибо Лене за прекрасную, содержательную и интересную экскурсию по Утрехту. Хотим особо отметить высокий уровень знаний, чистую русскую речь, приятное и вежливое общение, внимание к нуждам гостей. С удовольствием рекомендуем этого знающего гида всем, кто хочет провести с пользой время в чудесном старинном городе Утрехе.
