Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм

Прогуляйтесь по улицам Утрехта, где сохранились следы римлян и рыцарей. Узнайте о Святом Мартине и средневековых легендах
В Утрехте можно пройтись по улочкам, где до сих пор видна планировка римского лагеря. История города оживает в каждом камне: от герба Утрехта до следов инквизиции. Здесь можно увидеть Домскую
башню, уникальные каналы и старинные дома. Не упустите шанс заглянуть в монастырский дворик и услышать легенды о местных Ромео и Джульетте. Прогулка по Утрехту подарит незабываемые впечатления и погружение в атмосферу средневековья

2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические улочки
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🚴‍♂️ Уникальные каналы
  • 🏛 Домская башня
  • 🍻 Местное пиво
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Домская площадь
  • Домская башня
  • Городской замок
  • Монастырский дворик
  • Штаб-квартира Тевтонского ордена
  • Императорский дворец

Описание экскурсии

Утрехт — это каналы с двойными набережными, уютные кафе, студенты на велосипедах и Домская башня, видимая почти с любой улицы. Под её тенью проходит вся история города: римские легионеры, викинги, инквизиторы — все они оставили свой след. Здесь легко почувствовать дыхание времени: в планировке улиц, в гербе, в фасадах старейших домов и в галереях, скрытых под площадями.

Вы увидите:

  • Домскую площадь и Домскую башню — самую высокую в Нидерландах
  • уникальные каналы с верхними и нижними набережными
  • городской замок, старинные дома и монастырский дворик
  • место проверки на ведьмовство
  • штаб-квартиру Тевтонского ордена
  • фрагменты императорского дворца

Вы услышите о средневековых обычаях, о тайных храмах и легендах Утрехта. По пути мы заглянем в уютное кафе и за бокалом местного пива поговорим о прошлом, которое не спешит уходить.

Организационные детали

Напитки вы оплачиваете самостоятельно и по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Утрехте
Провела экскурсии для 860 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Елена
30 авг 2025
Замечательная и очень разносторонняя экскурсия! Было много интересной информации и красивых мест, которые хочется посетить снова. Однозначно стоит посетить!
Lena
Lena
22 авг 2025
Огромное спасибо Лене за прекрасную, содержательную и интересную экскурсию по Утрехту. Хотим особо отметить высокий уровень знаний, чистую русскую речь, приятное и вежливое общение, внимание к нуждам гостей. С удовольствием рекомендуем этого знающего гида всем, кто хочет провести с пользой время в чудесном старинном городе Утрехе.
