Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Нарвике на русском языке, цены от €1590. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

6 дней 2 отзыва Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время «Зима на севере – то время, когда погода и природа может внести свои коррективы в наши планы» €1590 за человека 8 дней Лофотенские острова: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах Насладиться невероятными пейзажами, погулять по Рейне и пожить в доме на берегу фьорда Начало: Нарвик, 15:00 «Обещаем: увиденные пейзажи вы ещё долго, если не всю жизнь, будете вспоминать с трепетом в сердце» €1990 за человека На машине Конные прогулки Прогулки на каяках 6 дней Суровая красота заполярной Норвегии: активный отпуск на Лофотенских островах Покататься на каяке и лошади, отправиться на морскую прогулку с рыбалкой и расслабиться в сауне Начало: Нарвик, точное место - по договорённости, 6:00 «Лофотенский архипелаг — это настоящая жемчужина всей Норвегии, где природа словно обладает какой-то магической силой» €2800 за человека Все туры Нарвика Последние отзывы на туры Д Дарья Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам читать дальше Светлане! Большое спасибо за экскурсию! Замечательный гид! Светлана, захотелось вам сказать спасибо, что выручили и подсказали! Столько красоты мои глаза никогда не видели Невероятная Норвегия! Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите

Ответы на вопросы от путешественников по Нарвику в категории «Природа и пейзажи»

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