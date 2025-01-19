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10%
На стильной яхте по Лофотенам: пляжный отдых, треккинги и поиск косаток
Побывать на северных Сейшелах и Мальдивах, понаблюдать за китами и полюбоваться фьордами
Начало: Нарвик, утро, точное время по договорённости
«Тур подойдёт новичкам, но для запланированных треккингов нужно быть в хорошей физической форме»
15 авг в 10:00
€2250
€2500 за человека
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
«Зимние треккинги в основном осложнены снегом, но нам на помощь придут снегоступы, палки»
31 дек в 12:00
€1590 за человека
Лофотенские острова: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Насладиться невероятными пейзажами, погулять по Рейне и пожить в доме на берегу фьорда
Начало: Нарвик, 15:00
«В туре мы чаще созерцаем и наслаждаемая красивыми дорогами и треккингами, чем, преодолевая трудности, идём к цели»
17 авг в 15:00
7 сен в 15:00
€1990 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья19 января 2025Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите
Ответы на вопросы от путешественников по Нарвику в категории «Треккинг и походы»
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