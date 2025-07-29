Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
Сегодня в 09:00
20 окт в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день, две страны, три крепости: Осло, Фредрикстад, Халден и Швеция
Погулять по крепостным стенам, оказаться на границе государств и переправиться через реку Глома
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Осло: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Осло и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 00:00
7 окт в 00:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2025"Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к
- VValentin25 июля 2025Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
- EElvira29 июня 2025Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста
