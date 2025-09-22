Осло предлагает уникальную возможность познакомиться с его архитектурой и природой.
На экскурсии вы посетите парк Вигеланда и лыжный трамплин Хольменколлен, прогуляетесь по старинным кварталам и насладитесь видами с крыши Норвежской Оперы.
Это автопешеходное путешествие позволит увидеть город с разных сторон и узнать о его культурных и исторических особенностях. Идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять Осло и его связь с природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Уникальная комбинация пеших и автомобильных прогулок
- 🏞️ Виды на фьорды и природу Осло
- 🎭 Знакомство с культурными и историческими объектами
- 🚗 Комфортное путешествие на Tesla
- 🏰 Погружение в атмосферу старинных кварталов
Что можно увидеть
- Библиотека Дейхмана
- Норвежская Опера
- Карл Юханс Гате
- Кафедральный собор Осло
- Парламент
- Национальный театр
- Университет Осло
- Королевский дворец
- Ратуша
- Район Квадратура
- Лыжный трамплин Хольменколлен
- Парк Вигеланда
Описание экскурсии
Пешеходная часть экскурсии
- Библиотека Дейхмана в Бьёрвике — не обычное книгохранилищеа, а настоящий футуристический шедевр и культурный центр.
- Норвежская Опера — мы поднимемся на её крышу и поговорим, как здание-айсберг превратилось в общественную площадь и архитектурный манифест.
- Карл Юханс Гате — прогуляемся от фьорда ко дворцу по главной улице, рассматривая дизайнерские витрины.
- Кафедральный собор Осло украшен витражами и фресками.
- Парламент и Национальный театр — обсудим, как устроена норвежская демократия и что ставят на норвежской сцене.
- Университет Осло и Королевский дворец — вы узнаете о принципах и традициях норвежской монархии и высшего образования и их роли в современном обществе.
- Ратуша — уникальное здание, знаменитое тем, что здесь ежегодно вручают Нобелевскую премию мира.
- Район Квадратура — старейший квартал столицы, который отстроили после пожара 1624 года.
Автомобильная часть программы
- Лыжный трамплин Хольменколлен — символ Норвегии и великолепная смотровая площадка. Поездка туда сама по себе очень живописна — мы будем подниматься вверх по склонам, наслаждаясь видами.
- Парк Вигеланда — крупнейшее в мире собрание скульптур от одного художника — здесь более 200 человеческих историй и эмоций в бронзе, граните и кованом железе.
На экскурсии мы поговорим
- О современных трендах в архитектуре и урбанизме.
- Норвежском искусстве и философии.
- Лыжном спорте как национальном символе страны.
- О глубоких связях динамично развивающегося мегаполиса с природой и культурой.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на Tesla 3.
- Все объекты мы осмотрим снаружи.
- Рекомендованный возраст 8+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Y центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик — ваш гид в Осло
Провёл экскурсии для 33 туристов
Живу в Скандинавии с 2007 года, a в Норвегии — c 2012. Я прошёл профессиональный курс гидов в Осло, очень люблю и хорошо знаю город, его историю и традиции. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
22 сен 2025
Волею судеб резко сменились планы и вместо запланированных трёх дней на изучение Осло остался буквально один день. Приехала в город впервые. И эта экскурсия меня буквально выручила. Назовем её экспресс-знакомством
Anna
15 сен 2025
Заказывала экскурсию у Гарика для родителей и дочки как завершение двухнедельного путешествия на круизном лайнере. У них было 5 свободных часов в Осло между высадкой из лайнера и аэропортом. Не
Е
Елена
5 сен 2025
Это была замечательная экскурсия - по всем параметрам!
Все прошло на высшем уровне — интересный маршрут, прекрасно организовано и увлекательно подано. Гарик рассказал много нового, с прекрасными знаниями и душой. Здорово, что на машине смогли проехать до парка Вигеланда и трамплина!
Спасибо за незабываемый день!
Гида рекомендую на 100%!
О
Ольга
29 авг 2025
Гарик замечательный экскурсовод! с ним мы прошли как будто (а возможно и да) по каждой улочке Осло. С ним погрузились и в историю, и в современные реалии города. Узнали миллион деталей, как значительных, так и маленьких, но очень важных. Сложилось впечатление, что Гарик знает обо всём! У нас остались самые приятные впечатления, спасибо!
Ольга
29 июл 2025
"Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к городу. Гарик пунктуален, у него отличное авто, за рулём —
V
Valentin
25 июл 2025
Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
E
Elvira
29 июн 2025
Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста и желанию показать и рассказать как можно больше в зависимости
