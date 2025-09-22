Мои заказы

По Осло - пешком и на Tesla

Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Осло предлагает уникальную возможность познакомиться с его архитектурой и природой.

На экскурсии вы посетите парк Вигеланда и лыжный трамплин Хольменколлен, прогуляетесь по старинным кварталам и насладитесь видами с крыши Норвежской Оперы.

Это автопешеходное путешествие позволит увидеть город с разных сторон и узнать о его культурных и исторических особенностях. Идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять Осло и его связь с природой
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Уникальная комбинация пеших и автомобильных прогулок
  • 🏞️ Виды на фьорды и природу Осло
  • 🎭 Знакомство с культурными и историческими объектами
  • 🚗 Комфортное путешествие на Tesla
  • 🏰 Погружение в атмосферу старинных кварталов
Что можно увидеть

  • Библиотека Дейхмана
  • Норвежская Опера
  • Карл Юханс Гате
  • Кафедральный собор Осло
  • Парламент
  • Национальный театр
  • Университет Осло
  • Королевский дворец
  • Ратуша
  • Район Квадратура
  • Лыжный трамплин Хольменколлен
  • Парк Вигеланда

Описание экскурсии

Пешеходная часть экскурсии

  • Библиотека Дейхмана в Бьёрвике — не обычное книгохранилищеа, а настоящий футуристический шедевр и культурный центр.
  • Норвежская Опера — мы поднимемся на её крышу и поговорим, как здание-айсберг превратилось в общественную площадь и архитектурный манифест.
  • Карл Юханс Гате — прогуляемся от фьорда ко дворцу по главной улице, рассматривая дизайнерские витрины.
  • Кафедральный собор Осло украшен витражами и фресками.
  • Парламент и Национальный театр — обсудим, как устроена норвежская демократия и что ставят на норвежской сцене.
  • Университет Осло и Королевский дворец — вы узнаете о принципах и традициях норвежской монархии и высшего образования и их роли в современном обществе.
  • Ратуша — уникальное здание, знаменитое тем, что здесь ежегодно вручают Нобелевскую премию мира.
  • Район Квадратура — старейший квартал столицы, который отстроили после пожара 1624 года.

Автомобильная часть программы

  • Лыжный трамплин Хольменколлен — символ Норвегии и великолепная смотровая площадка. Поездка туда сама по себе очень живописна — мы будем подниматься вверх по склонам, наслаждаясь видами.
  • Парк Вигеланда — крупнейшее в мире собрание скульптур от одного художника — здесь более 200 человеческих историй и эмоций в бронзе, граните и кованом железе.

На экскурсии мы поговорим

  • О современных трендах в архитектуре и урбанизме.
  • Норвежском искусстве и философии.
  • Лыжном спорте как национальном символе страны.
  • О глубоких связях динамично развивающегося мегаполиса с природой и культурой.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на Tesla 3.
  • Все объекты мы осмотрим снаружи.
  • Рекомендованный возраст 8+.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Y центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик
Гарик — ваш гид в Осло
Провёл экскурсии для 33 туристов
Живу в Скандинавии с 2007 года, a в Норвегии — c 2012. Я прошёл профессиональный курс гидов в Осло, очень люблю и хорошо знаю город, его историю и традиции. Я
читать дальше

также хорошо знаком с другими городами на юге Норвегии, с Фредрикстадом и Хальденом. Могу поделиться захватывающими историями и показать места куда обычно не попадают туристы. Приготовьтесь к впечатлениям! Я могу провести экскурсию на русском, иврите, английском или норвежском языках. Все маршруты подстраиваются под ваш темп, интересы и погодные условия. Добро пожаловать в Осло!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Наталья
Наталья
22 сен 2025
Волею судеб резко сменились планы и вместо запланированных трёх дней на изучение Осло остался буквально один день. Приехала в город впервые. И эта экскурсия меня буквально выручила. Назовем её экспресс-знакомством
читать дальше

с Осло. Гарик очень интересный и внимательный рассказчик. Маршрут и логистика выстроены таким образом, что видишь много объектов, слышишь много интересной информации и при этом ты не перегружен. Экскурсия комбинированная (пешая и на автомобиле), что позволяет посмотреть и отдаленные места. Кроме грамотно организованной экскурсии также отмечу отзывчивость Гарика как гида и как человека. Экскурсия длилась дольше обещанных 5 часов, были отвлечения и на чашечку кофе и на необходимые сувениры. Рекомендую однозначно и надеюсь ещё встретиться на других маршрутах в Норвегии!!!

Anna
Anna
15 сен 2025
Заказывала экскурсию у Гарика для родителей и дочки как завершение двухнедельного путешествия на круизном лайнере. У них было 5 свободных часов в Осло между высадкой из лайнера и аэропортом. Не
читать дальше

пожалела не минуты, что обратилась к Гарику. Он провел сногсшибательную экскурсию, которая стала "вишенкой на торте" в завершении путешествия. Т. к. мой папа в силу состояния здоровья не очень хорошо ходит, Гарик и это учел, провел больше половины экскурсии на машине, но при этом они прошли с родителями около 10000 метров за всю экскурсию, и это было не тяжело, т. к. маршрут был тщательно продуман так, чтобы родители не устали. Более того, он встретил с корабля (на час раньше договоренного времени, за что отдельнейшее спасибо!), и отвез в аэропорт. Полный сервис. Родители были в полном восторге! Родители узнали очень много интересного об Осло, посетили красивейшие места. Гарик удивительный рассказчик, не было никаких занудных исторических фактов (как иногда бывает у классических экскурсоводов), все динамично и очень очень интересно. Гарик по профессии стоматолог, он также дал дельные советы моей дочери по поводу питания и зубов. Гарик владеет 8 языками (!!!). Видно, что экскурсовод - его призвание и он это делает от души. Родители даже сказали, что в конце экскурсии он им стал как родной =). Думаю, это много о чем говорит. Если Вы все еще сомневаетесь, стоит ли брать экскурсии в Осло - берите однозначно, там действительно есть что посмотреть. А насчет гида - 100% Гарик. Мне даже после восторга родителей самой захотелось слетать в Осло на один день просто на экскурсию с Гариком. =) Кстатит, на следующий день после экскурсии он выслал список интересных фильмов о Норвегии. Так что послевкусие экскурсии по Осло родители будут смаковать еще долго. Гарик, спасибо огромное за чудесное путешествие и низкий поклон!!! Вы - лучший!!!

Е
Елена
5 сен 2025
Это была замечательная экскурсия - по всем параметрам!
Все прошло на высшем уровне — интересный маршрут, прекрасно организовано и увлекательно подано. Гарик рассказал много нового, с прекрасными знаниями и душой. Здорово, что на машине смогли проехать до парка Вигеланда и трамплина!
Спасибо за незабываемый день!
Гида рекомендую на 100%!
О
Ольга
29 авг 2025
Гарик замечательный экскурсовод! с ним мы прошли как будто (а возможно и да) по каждой улочке Осло. С ним погрузились и в историю, и в современные реалии города. Узнали миллион деталей, как значительных, так и маленьких, но очень важных. Сложилось впечатление, что Гарик знает обо всём! У нас остались самые приятные впечатления, спасибо!
Ольга
Ольга
29 июл 2025
"Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к городу. Гарик пунктуален, у него отличное авто, за рулём —
читать дальше

спокойно и безопасно. Всё организовано чётко, но с душой.
С первых минут стало понятно: это не просто прогулка по столице Норвегии, это откровение. Гарик не ведёт — он раскрывает город. Словно снимает с Осло завесу повседневности и показывает его сердце, характер, дыхание.
Мы гуляли по футуристической библиотеке, поднимались на крышу Оперного театра, словно шли по айсбергу, где архитектура превращается в истории. Проходя по Карл Юханс Гате, мы видели не просто витрины — мы слышали историю каждого фасада, потому что Гарик умел вдохнуть жизнь в каждую деталь.
А потом был Хольменколлен — не просто смотровая площадка, а живой символ норвежской души. И Парк Вигеланда, где бронзовые и гранитные фигуры оживали в рассказах Гарика — с чувствами, смыслами, судьбами.
Этот маршрут — как хорошо написанная книга: увлекает с первых строк и не отпускает до последней страницы. Но главное — сам рассказчик, это изюминка этой экскурсии. Гарик бережно и тонко ведёт, делится не только фактами, но и отношением. Его внимание к деталям, лёгкий юмор, эрудиция и тёплая человечность делают экскурсию живой и вдохновляющей.
После такого дня ми уже не просто туристы. Мы — участники истории, гости, которых город впустил к себе.
Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Осло, а почувствовать его — через любовь и взгляд Гарика.
Это не экскурсия. Это — встреча с городом, которую вы не забудете.
Спасибо за этот день и за настоящее погружение в душу Осло!

V
Valentin
25 июл 2025
Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
E
Elvira
29 июн 2025
Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста и желанию показать и рассказать как можно больше в зависимости
читать дальше

от наших интересов, мы увидели город полноценно и разнообразно. Гарик смог заинтересовать и меня с мужем и наших детей подросткового возраста, за что ему отдельное спасибо. Мы очень много путешествуем и часто пользуемся услугами гида, и Гарик один из лучших гидов, с которыми мы брали экскурсии. Экскурсия очень хорошо продуманна и отличная комбинация пешеходной экскурсии и на машине. Рекомендуем его экскурсии всем, кто по-настоящему хочет узнать Осло и полюбить его на всю жизнь!

Входит в следующие категории Осло

