Пешие экскурсии-прогулки в Осло с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Осло на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
1000 лет за 1000 метров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
1000 лет за 1000 метров
Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Начало: ЖД вокзал в Осло
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Город четырёх королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Город четырёх королей
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
206 за всё до 6 чел.
Мифы и легенды Осло
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Осло
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра и услышать местные предания
Начало: площадь Кристиания Торв
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
149 за всё до 15 чел.
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    24 мая 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
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    интересов. Знающий историю и культуру Норвегии и Осло, особенности жизни и быта. Кроме этого, великолепный фотограф! Рами сделал наш день познавательным и незабываемым! Спасибо! Группа из Нью Йорка.

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Мифы и легенды Осло
    Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Мифы и легенды Осло
    Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
  • К
    Кристина
    30 марта 2024
    Мифы и легенды Осло
    Спасибо огромнейшее Ирине за такую потрясающую экскурсию! Получилась прогулка с другом, а не стандартная экскурсия) Именно благодаря Вам Осло останется для меня очень теплым воспоминанием и городом, в который хочется вернуться еще) Безумно Вам благодарна!
  • Э
    Эрика
    9 октября 2023
    1000 лет за 1000 метров
    Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
    Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендуюБольше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2023
    1000 лет за 1000 метров
    Рами, большое спасибо за интересную прогулку. Наша экскурсия была похожа на встречу с давним знакомым, с которым не виделись много лет, и вот наконец встретились. Два часа беседы об истории, современности, жизни пролетели как один миг. Успехов и здоровья!!!
  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Город четырёх королей
    Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
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    рекомендую этого гида. Приятно знакомиться с городом в компании такого интеллигентного, знающего и легкого в общении человека. У нас был сложный запрос и ограничение по времени, Рами предложил идеальное решение, блестяще спланировал экскурсию и мы успели абсолютно все. Поговорили об истории, архитектуре и современной жизни города. Благодарю!

  • E
    Elmira
    22 июня 2023
    Город четырёх королей
    Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
  • V
    Victoria
    18 июня 2023
    Город четырёх королей
    Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
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    местами в Осло. Мы просто влюбились в этот город. Кроме того, Рами проявил замечательные человеческие качества, когда нам понадобилась помощь в трудную минуту. Мы очень рекомендуем экскурсовода Рами тем, кто интересуется историей Осло и его достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Осло в июне 2024
Сейчас в Осло в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 149 до 206. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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