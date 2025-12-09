Путешествие начнётся в Осло и завершится во Фредрикстаде, откуда вы вернётесь в столицу на поезде. Вас ждёт насыщенный день: прогулки по крепостям, мост на границе и живая атмосфера Старого города. Мы обсудим вековую историю отношений Норвегии и Швеции, унии и конфликты. Я расскажу, какую роль играли крепости в защите территорий и почему Акерсхус называют сердцем Норвегии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Крепость Акерсхус (Осло) . Наше приключение начнётся с погружения в историю прямо в центре города. Мы посетим крепость Акерсхус — одну из старейших и наиболее значимых в Норвегии. Она не только защищала Осло, но и служила королевской резиденцией. Мы прогуляемся по её территории и насладимся панорамными видами на Осло-фьорд

. Наше приключение начнётся с погружения в историю прямо в центре города. Мы посетим крепость Акерсхус — одну из старейших и наиболее значимых в Норвегии. Она не только защищала Осло, но и служила королевской резиденцией. Мы прогуляемся по её территории и насладимся панорамными видами на Осло-фьорд Дорога в Халден (около 1,5 часа). Отправимся на юг по трассе E6, рассматривая норвежские пейзажи

(около 1,5 часа). Отправимся на юг по трассе E6, рассматривая норвежские пейзажи Крепость Фредрикстен (Халден) . Обязательно прогуляемся по стенам, которые возвышаются над городом, и я расскажу о героических осадах, включая легендарную гибель шведского короля Карла XII

. Обязательно прогуляемся по стенам, которые возвышаются над городом, и я расскажу о героических осадах, включая легендарную гибель шведского короля Карла XII Мост Свинесунд . Мы остановимся здесь на 20–30 минут, чтобы сфотографироваться на мосту, который соединяет Норвегию и Швецию. Можно буквально стоять одной ногой в Норвегии, а другой в Швеции

. Мы остановимся здесь на 20–30 минут, чтобы сфотографироваться на мосту, который соединяет Норвегию и Швецию. Можно буквально стоять одной ногой в Норвегии, а другой в Швеции Обед . Около 1 часа проведём в кафе или ресторане в Швеции или Норвегии

. Около 1 часа проведём в кафе или ресторане в Швеции или Норвегии Старый город Фредрикстад , бывший Гамлебюэн (около 1,5 часов). Прогуляемся по историческим улочкам, осмотрим оборонительные сооружения и окунёмся в атмосферу прошлых веков. Гамлебюэн — один из наиболее сохранившихся городов-крепостей Северной Европы. Поговорим о военной архитектуре Фредрикстена, его роли в европейской истории, ремёслах и современном искусстве

, бывший Гамлебюэн (около 1,5 часов). Прогуляемся по историческим улочкам, осмотрим оборонительные сооружения и окунёмся в атмосферу прошлых веков. Гамлебюэн — один из наиболее сохранившихся городов-крепостей Северной Европы. Поговорим о военной архитектуре Фредрикстена, его роли в европейской истории, ремёслах и современном искусстве Паромная переправа через реку Глома (10–15 минут). Нас ждёт короткая и живописная переправа, соединяющая Старый город с «новой» частью. С воды открываются виды на город и укрепления. Я расскажу о значении реки для промышленности и развития региона

(10–15 минут). Нас ждёт короткая и живописная переправа, соединяющая Старый город с «новой» частью. С воды открываются виды на город и укрепления. Я расскажу о значении реки для промышленности и развития региона Поезд Фредрикстад — Осло (около 1 часа 15 минут). Наше автомобильное путешествие завершится во Фредрикстаде. Отсюда вы отправитесь в столицу на поезде

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется историей Скандинавии и Средневековьем, кто готов к активному дню с передвижениями и прогулками.

Экскурсия не подойдёт людям с ограниченной подвижностью, путешественникам с маленькими детьми в колясках и тем, кто плохо переносит длительные переезды на машине.

Организационные детали