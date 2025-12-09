Путешествие начнётся в Осло и завершится во Фредрикстаде, откуда вы вернётесь в столицу на поезде. Вас ждёт насыщенный день: прогулки по крепостям, мост на границе и живая атмосфера Старого города. Мы обсудим вековую историю отношений Норвегии и Швеции, унии и конфликты.
Я расскажу, какую роль играли крепости в защите территорий и почему Акерсхус называют сердцем Норвегии.
Описание экскурсии
- Крепость Акерсхус (Осло). Наше приключение начнётся с погружения в историю прямо в центре города. Мы посетим крепость Акерсхус — одну из старейших и наиболее значимых в Норвегии. Она не только защищала Осло, но и служила королевской резиденцией. Мы прогуляемся по её территории и насладимся панорамными видами на Осло-фьорд
- Дорога в Халден (около 1,5 часа). Отправимся на юг по трассе E6, рассматривая норвежские пейзажи
- Крепость Фредрикстен (Халден). Обязательно прогуляемся по стенам, которые возвышаются над городом, и я расскажу о героических осадах, включая легендарную гибель шведского короля Карла XII
- Мост Свинесунд. Мы остановимся здесь на 20–30 минут, чтобы сфотографироваться на мосту, который соединяет Норвегию и Швецию. Можно буквально стоять одной ногой в Норвегии, а другой в Швеции
- Обед. Около 1 часа проведём в кафе или ресторане в Швеции или Норвегии
- Старый город Фредрикстад, бывший Гамлебюэн (около 1,5 часов). Прогуляемся по историческим улочкам, осмотрим оборонительные сооружения и окунёмся в атмосферу прошлых веков. Гамлебюэн — один из наиболее сохранившихся городов-крепостей Северной Европы. Поговорим о военной архитектуре Фредрикстена, его роли в европейской истории, ремёслах и современном искусстве
- Паромная переправа через реку Глома (10–15 минут). Нас ждёт короткая и живописная переправа, соединяющая Старый город с «новой» частью. С воды открываются виды на город и укрепления. Я расскажу о значении реки для промышленности и развития региона
- Поезд Фредрикстад — Осло (около 1 часа 15 минут). Наше автомобильное путешествие завершится во Фредрикстаде. Отсюда вы отправитесь в столицу на поезде
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется историей Скандинавии и Средневековьем, кто готов к активному дню с передвижениями и прогулками.
Экскурсия не подойдёт людям с ограниченной подвижностью, путешественникам с маленькими детьми в колясках и тем, кто плохо переносит длительные переезды на машине.
Организационные детали
- Путешествие проходит на машине Тесла 3 и пешком. Мы будем много ходить по территории крепостей неровная поверхность, брусчатка, подъёмы и спуски, лестницы, холмы. Выбирайте удобную обувь без каблуков
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) — €30–35 за чел. без алкоголя. Паром бесплатный, билеты на поезд входят в стоимость экскурсии
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик — ваш гид в Осло
Провёл экскурсии для 33 туристов
Живу в Скандинавии с 2007 года, a в Норвегии — c 2012. Я прошёл профессиональный курс гидов в Осло, очень люблю и хорошо знаю город, его историю и традиции. Я
