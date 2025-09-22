Волею судеб резко сменились планы и вместо запланированных трёх дней на изучение Осло остался буквально один день. Приехала в город читать дальше
впервые. И эта экскурсия меня буквально выручила. Назовем её экспресс-знакомством с Осло. Гарик очень интересный и внимательный рассказчик. Маршрут и логистика выстроены таким образом, что видишь много объектов, слышишь много интересной информации и при этом ты не перегружен. Экскурсия комбинированная (пешая и на автомобиле), что позволяет посмотреть и отдаленные места. Кроме грамотно организованной экскурсии также отмечу отзывчивость Гарика как гида и как человека. Экскурсия длилась дольше обещанных 5 часов, были отвлечения и на чашечку кофе и на необходимые сувениры. Рекомендую однозначно и надеюсь ещё встретиться на других маршрутах в Норвегии!!!
Заказывала экскурсию у Гарика для родителей и дочки как завершение двухнедельного путешествия на круизном лайнере. У них было 5 свободных читать дальше
часов в Осло между высадкой из лайнера и аэропортом. Не пожалела не минуты, что обратилась к Гарику. Он провел сногсшибательную экскурсию, которая стала "вишенкой на торте" в завершении путешествия. Т. к. мой папа в силу состояния здоровья не очень хорошо ходит, Гарик и это учел, провел больше половины экскурсии на машине, но при этом они прошли с родителями около 10000 метров за всю экскурсию, и это было не тяжело, т. к. маршрут был тщательно продуман так, чтобы родители не устали. Более того, он встретил с корабля (на час раньше договоренного времени, за что отдельнейшее спасибо!), и отвез в аэропорт. Полный сервис. Родители были в полном восторге! Родители узнали очень много интересного об Осло, посетили красивейшие места. Гарик удивительный рассказчик, не было никаких занудных исторических фактов (как иногда бывает у классических экскурсоводов), все динамично и очень очень интересно. Гарик по профессии стоматолог, он также дал дельные советы моей дочери по поводу питания и зубов. Гарик владеет 8 языками (!!!). Видно, что экскурсовод - его призвание и он это делает от души. Родители даже сказали, что в конце экскурсии он им стал как родной =). Думаю, это много о чем говорит. Если Вы все еще сомневаетесь, стоит ли брать экскурсии в Осло - берите однозначно, там действительно есть что посмотреть. А насчет гида - 100% Гарик. Мне даже после восторга родителей самой захотелось слетать в Осло на один день просто на экскурсию с Гариком. =) Кстатит, на следующий день после экскурсии он выслал список интересных фильмов о Норвегии. Так что послевкусие экскурсии по Осло родители будут смаковать еще долго. Гарик, спасибо огромное за чудесное путешествие и низкий поклон!!! Вы - лучший!!!
Гарик замечательный экскурсовод! с ним мы прошли как будто (а возможно и да) по каждой улочке Осло. С ним погрузились читать дальше
и в историю, и в современные реалии города. Узнали миллион деталей, как значительных, так и маленьких, но очень важных. Сложилось впечатление, что Гарик знает обо всём! У нас остались самые приятные впечатления, спасибо!
"Не экскурсия, а путешествие в душу Осло" Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к читать дальше
городу. Гарик пунктуален, у него отличное авто, за рулём — спокойно и безопасно. Всё организовано чётко, но с душой. С первых минут стало понятно: это не просто прогулка по столице Норвегии, это откровение. Гарик не ведёт — он раскрывает город. Словно снимает с Осло завесу повседневности и показывает его сердце, характер, дыхание. Мы гуляли по футуристической библиотеке, поднимались на крышу Оперного театра, словно шли по айсбергу, где архитектура превращается в истории. Проходя по Карл Юханс Гате, мы видели не просто витрины — мы слышали историю каждого фасада, потому что Гарик умел вдохнуть жизнь в каждую деталь. А потом был Хольменколлен — не просто смотровая площадка, а живой символ норвежской души. И Парк Вигеланда, где бронзовые и гранитные фигуры оживали в рассказах Гарика — с чувствами, смыслами, судьбами. Этот маршрут — как хорошо написанная книга: увлекает с первых строк и не отпускает до последней страницы. Но главное — сам рассказчик, это изюминка этой экскурсии. Гарик бережно и тонко ведёт, делится не только фактами, но и отношением. Его внимание к деталям, лёгкий юмор, эрудиция и тёплая человечность делают экскурсию живой и вдохновляющей. После такого дня ми уже не просто туристы. Мы — участники истории, гости, которых город впустил к себе. Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Осло, а почувствовать его — через любовь и взгляд Гарика. Это не экскурсия. Это — встреча с городом, которую вы не забудете. Спасибо за этот день и за настоящее погружение в душу Осло!
Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста читать дальше
и желанию показать и рассказать как можно больше в зависимости от наших интересов, мы увидели город полноценно и разнообразно. Гарик смог заинтересовать и меня с мужем и наших детей подросткового возраста, за что ему отдельное спасибо. Мы очень много путешествуем и часто пользуемся услугами гида, и Гарик один из лучших гидов, с которыми мы брали экскурсии. Экскурсия очень хорошо продуманна и отличная комбинация пешеходной экскурсии и на машине. Рекомендуем его экскурсии всем, кто по-настоящему хочет узнать Осло и полюбить его на всю жизнь!
Рами, очень талантливый экскурсовод и историк. Он оперирует фактами и своими наблюдениями которые он собирал очень долго. То что он читать дальше
рассказал не найти так просто в сети, так как он является непосредственным владельцем некоторых артефактов связанных с повествованием экскурсии. Некоторые факты и мелочи рассказа пробирают до мурашек. После нашей встречи действительно начинаешь смотреть на Осло «под другим углом» Очень рекомендую!
Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее читать дальше
фактами и настоящими фотографиями. По маршруту было много приятных "бонусов" в виде информации о встречающихся достопримечательностях, ответов на всеее вопросы. Мы не заметили как пролетели 2,5 часа с Рами. Спасибо.
Увлечённый темой гид, автор и исследователь, увлекательный рассказ. После экскурсии с удовольствие показал свою коллекцию оригинальной военных фотографий. Город оживает в его таком не дежурном изложении.
Сейчас в Осло в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 450. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Осло (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 69 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль