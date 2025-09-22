Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе
Начало: На площади перед королевским дворцом
«Вы узнаете, где в годы войны располагалось гестапо, спуститесь по улице, по которой 9 апреля 1940 года немецкие войска вошли в город, и окажетесь на Университетской площади, где немцы устраивали парады, а норвежские студенты — протесты»
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
«Карл Юханс Гате — прогуляемся от фьорда ко дворцу по главной улице, рассматривая дизайнерские витрины»
29 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа
Начало: У центрального вокзала
«Karl Johans gate (Карл Юханс гате) — главную пешеходную улицу, соединяющую вокзал с Королевским дворцом»
29 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 сентября 2025Волею судеб резко сменились планы и вместо запланированных трёх дней на изучение Осло остался буквально один день. Приехала в город
- AAnna15 сентября 2025Заказывала экскурсию у Гарика для родителей и дочки как завершение двухнедельного путешествия на круизном лайнере. У них было 5 свободных
- ЕЕлена5 сентября 2025Это была замечательная экскурсия - по всем параметрам!
Все прошло на высшем уровне — интересный маршрут, прекрасно организовано и увлекательно подано.
- ООльга29 августа 2025Гарик замечательный экскурсовод! с ним мы прошли как будто (а возможно и да) по каждой улочке Осло. С ним погрузились
- ООльга29 июля 2025"Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к
- VValentin25 июля 2025Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
- EElvira29 июня 2025Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста
- ААртур16 июня 2025Рами, очень талантливый экскурсовод и историк. Он оперирует фактами и своими наблюдениями которые он собирал очень долго. То что он
- TTatiana19 августа 2019Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень
- KKristina16 июня 2019Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия
- ММарина25 марта 2019Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее
- ННиколай16 апреля 2018Увлечённый темой гид, автор и исследователь, увлекательный рассказ.
После экскурсии с удовольствие показал свою коллекцию оригинальной военных фотографий.
Город оживает в его таком не дежурном изложении.
- ККрасавцев24 февраля 2018Экскурсия хорошая. Одновременно познакомились с расположением города, движением транспорта и историческими местами. Т. к. русскоговорящих нет.
