Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Осло на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе
Начало: На площади перед королевским дворцом
«Вы узнаете, где в годы войны располагалось гестапо, спуститесь по улице, по которой 9 апреля 1940 года немецкие войска вошли в город, и окажетесь на Университетской площади, где немцы устраивали парады, а норвежские студенты — протесты»
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
«Карл Юханс Гате — прогуляемся от фьорда ко дворцу по главной улице, рассматривая дизайнерские витрины»
29 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа
Начало: У центрального вокзала
«Karl Johans gate (Карл Юханс гате) — главную пешеходную улицу, соединяющую вокзал с Королевским дворцом»
29 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Волею судеб резко сменились планы и вместо запланированных трёх дней на изучение Осло остался буквально один день. Приехала в город
    читать дальше

    впервые. И эта экскурсия меня буквально выручила. Назовем её экспресс-знакомством с Осло. Гарик очень интересный и внимательный рассказчик. Маршрут и логистика выстроены таким образом, что видишь много объектов, слышишь много интересной информации и при этом ты не перегружен. Экскурсия комбинированная (пешая и на автомобиле), что позволяет посмотреть и отдаленные места. Кроме грамотно организованной экскурсии также отмечу отзывчивость Гарика как гида и как человека. Экскурсия длилась дольше обещанных 5 часов, были отвлечения и на чашечку кофе и на необходимые сувениры. Рекомендую однозначно и надеюсь ещё встретиться на других маршрутах в Норвегии!!!

  • A
    Anna
    15 сентября 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Заказывала экскурсию у Гарика для родителей и дочки как завершение двухнедельного путешествия на круизном лайнере. У них было 5 свободных
    читать дальше

    часов в Осло между высадкой из лайнера и аэропортом. Не пожалела не минуты, что обратилась к Гарику. Он провел сногсшибательную экскурсию, которая стала "вишенкой на торте" в завершении путешествия. Т. к. мой папа в силу состояния здоровья не очень хорошо ходит, Гарик и это учел, провел больше половины экскурсии на машине, но при этом они прошли с родителями около 10000 метров за всю экскурсию, и это было не тяжело, т. к. маршрут был тщательно продуман так, чтобы родители не устали. Более того, он встретил с корабля (на час раньше договоренного времени, за что отдельнейшее спасибо!), и отвез в аэропорт. Полный сервис. Родители были в полном восторге! Родители узнали очень много интересного об Осло, посетили красивейшие места. Гарик удивительный рассказчик, не было никаких занудных исторических фактов (как иногда бывает у классических экскурсоводов), все динамично и очень очень интересно. Гарик по профессии стоматолог, он также дал дельные советы моей дочери по поводу питания и зубов. Гарик владеет 8 языками (!!!). Видно, что экскурсовод - его призвание и он это делает от души. Родители даже сказали, что в конце экскурсии он им стал как родной =). Думаю, это много о чем говорит. Если Вы все еще сомневаетесь, стоит ли брать экскурсии в Осло - берите однозначно, там действительно есть что посмотреть. А насчет гида - 100% Гарик. Мне даже после восторга родителей самой захотелось слетать в Осло на один день просто на экскурсию с Гариком. =) Кстатит, на следующий день после экскурсии он выслал список интересных фильмов о Норвегии. Так что послевкусие экскурсии по Осло родители будут смаковать еще долго. Гарик, спасибо огромное за чудесное путешествие и низкий поклон!!! Вы - лучший!!!

  • Е
    Елена
    5 сентября 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Это была замечательная экскурсия - по всем параметрам!
    Все прошло на высшем уровне — интересный маршрут, прекрасно организовано и увлекательно подано.
    читать дальше

    Гарик рассказал много нового, с прекрасными знаниями и душой. Здорово, что на машине смогли проехать до парка Вигеланда и трамплина!
    Спасибо за незабываемый день!
    Гида рекомендую на 100%!

  • О
    Ольга
    29 августа 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Гарик замечательный экскурсовод! с ним мы прошли как будто (а возможно и да) по каждой улочке Осло. С ним погрузились
    читать дальше

    и в историю, и в современные реалии города. Узнали миллион деталей, как значительных, так и маленьких, но очень важных. Сложилось впечатление, что Гарик знает обо всём! У нас остались самые приятные впечатления, спасибо!

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    "Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
    Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к
    читать дальше

    городу. Гарик пунктуален, у него отличное авто, за рулём — спокойно и безопасно. Всё организовано чётко, но с душой.
    С первых минут стало понятно: это не просто прогулка по столице Норвегии, это откровение. Гарик не ведёт — он раскрывает город. Словно снимает с Осло завесу повседневности и показывает его сердце, характер, дыхание.
    Мы гуляли по футуристической библиотеке, поднимались на крышу Оперного театра, словно шли по айсбергу, где архитектура превращается в истории. Проходя по Карл Юханс Гате, мы видели не просто витрины — мы слышали историю каждого фасада, потому что Гарик умел вдохнуть жизнь в каждую деталь.
    А потом был Хольменколлен — не просто смотровая площадка, а живой символ норвежской души. И Парк Вигеланда, где бронзовые и гранитные фигуры оживали в рассказах Гарика — с чувствами, смыслами, судьбами.
    Этот маршрут — как хорошо написанная книга: увлекает с первых строк и не отпускает до последней страницы. Но главное — сам рассказчик, это изюминка этой экскурсии. Гарик бережно и тонко ведёт, делится не только фактами, но и отношением. Его внимание к деталям, лёгкий юмор, эрудиция и тёплая человечность делают экскурсию живой и вдохновляющей.
    После такого дня ми уже не просто туристы. Мы — участники истории, гости, которых город впустил к себе.
    Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Осло, а почувствовать его — через любовь и взгляд Гарика.
    Это не экскурсия. Это — встреча с городом, которую вы не забудете.
    Спасибо за этот день и за настоящее погружение в душу Осло!

  • V
    Valentin
    25 июля 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
  • E
    Elvira
    29 июня 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста
    читать дальше

    и желанию показать и рассказать как можно больше в зависимости от наших интересов, мы увидели город полноценно и разнообразно. Гарик смог заинтересовать и меня с мужем и наших детей подросткового возраста, за что ему отдельное спасибо. Мы очень много путешествуем и часто пользуемся услугами гида, и Гарик один из лучших гидов, с которыми мы брали экскурсии. Экскурсия очень хорошо продуманна и отличная комбинация пешеходной экскурсии и на машине. Рекомендуем его экскурсии всем, кто по-настоящему хочет узнать Осло и полюбить его на всю жизнь!

  • А
    Артур
    16 июня 2025
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Рами, очень талантливый экскурсовод и историк. Он оперирует фактами и своими наблюдениями которые он собирал очень долго. То что он
    читать дальше

    рассказал не найти так просто в сети, так как он является непосредственным владельцем некоторых артефактов связанных с повествованием экскурсии. Некоторые факты и мелочи рассказа пробирают до мурашек. После нашей встречи действительно начинаешь смотреть на Осло «под другим углом»
    Очень рекомендую!

  • T
    Tatiana
    19 августа 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень
    читать дальше

    много интересного о людях, их жизни и истории Норвегии в те годы. Было очень приятно слушать и общаться с Рами, как с увлеченным человеком и знающим историю.

  • K
    Kristina
    16 июня 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия
    читать дальше

    действительно интересна сама по себе, а когда экскурсовод увлечён своим делом, время пролетает незаметно и мечтаешь лишь, чтобы это путешествие не заканчивалось! От всей души спасибо!

  • М
    Марина
    25 марта 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее
    читать дальше

    фактами и настоящими фотографиями. По маршруту было много приятных "бонусов" в виде информации о встречающихся достопримечательностях, ответов на всеее вопросы. Мы не заметили как пролетели 2,5 часа с Рами. Спасибо.

  • Н
    Николай
    16 апреля 2018
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Увлечённый темой гид, автор и исследователь, увлекательный рассказ.
    После экскурсии с удовольствие показал свою коллекцию оригинальной военных фотографий.
    Город оживает в его таком не дежурном изложении.
  • К
    Красавцев
    24 февраля 2018
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Экскурсия хорошая. Одновременно познакомились с расположением города, движением транспорта и историческими местами. Т. к. русскоговорящих нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осло
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам Второй мировой. Осло в годы войны
  2. По Осло - пешком и на Tesla
  3. Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Сколько стоит экскурсия по Осло в декабре 2025
Сейчас в Осло в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 450. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Осло. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод