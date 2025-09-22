читать дальше

часов в Осло между высадкой из лайнера и аэропортом. Не пожалела не минуты, что обратилась к Гарику. Он провел сногсшибательную экскурсию, которая стала "вишенкой на торте" в завершении путешествия. Т. к. мой папа в силу состояния здоровья не очень хорошо ходит, Гарик и это учел, провел больше половины экскурсии на машине, но при этом они прошли с родителями около 10000 метров за всю экскурсию, и это было не тяжело, т. к. маршрут был тщательно продуман так, чтобы родители не устали. Более того, он встретил с корабля (на час раньше договоренного времени, за что отдельнейшее спасибо!), и отвез в аэропорт. Полный сервис. Родители были в полном восторге! Родители узнали очень много интересного об Осло, посетили красивейшие места. Гарик удивительный рассказчик, не было никаких занудных исторических фактов (как иногда бывает у классических экскурсоводов), все динамично и очень очень интересно. Гарик по профессии стоматолог, он также дал дельные советы моей дочери по поводу питания и зубов. Гарик владеет 8 языками (!!!). Видно, что экскурсовод - его призвание и он это делает от души. Родители даже сказали, что в конце экскурсии он им стал как родной =). Думаю, это много о чем говорит. Если Вы все еще сомневаетесь, стоит ли брать экскурсии в Осло - берите однозначно, там действительно есть что посмотреть. А насчет гида - 100% Гарик. Мне даже после восторга родителей самой захотелось слетать в Осло на один день просто на экскурсию с Гариком. =) Кстатит, на следующий день после экскурсии он выслал список интересных фильмов о Норвегии. Так что послевкусие экскурсии по Осло родители будут смаковать еще долго. Гарик, спасибо огромное за чудесное путешествие и низкий поклон!!! Вы - лучший!!!