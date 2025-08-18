Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€189 за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€315
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа
Начало: У центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRegina18 августа 2025Profesionalnyj, liubiashchij svoju rabotu gid! Sposibo bolshoe. My ochen dodvolny:)
- ООльга29 июля 2025"Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к
- VValentin25 июля 2025Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
- ККонстантин15 июля 2025Спасибо за интересную экскурсию.
- ИИгорь29 июня 2025Ирина провела для нас очень интересную экскурсию. Ей удалось адаптировать маршрут к погоде (в начале экскурсии шёл сильный дождь). Экскурсия
- EElvira29 июня 2025Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста
- ААртур15 июня 2025Очень приятный экскурсовод, много деталей, линейное повествование и отличный, логичный маршрут.
- ЖЖандос14 июня 2025Super
- ААсель11 июня 2025Экскурсия удалась отличной. Особо хочу отметить, что гид использует микрофон и дает наушники каждому, что позволяет слушать материал на расстоянии, не нужно бежать впереди, чтобы услышать.
- ЯЯн24 мая 2025Отличная экскурсия и отличный гид.
- ЕЕлена2 апреля 2025Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Много нового узнали о городе! Всем было очень интересно! Ирина- настоящий профессионал. Рекомендую!
- ЛЛилия8 марта 2025Ирина очень интересно и последовательно рассказала нам самые интересные события истории Норвегии, рассказывая с примерами, историями и демонстрируя иллюстрации по
- ММарина17 февраля 2025Нам очень повезло с гидом!!! Ирина впечатлила своими знаниями, умением преподнести исторический материал, заинтересовать своих слушателей, быть интересным рассказчиком.
Рекомендуем всем тем, кому интересна история города и страны.
- ККсаверий3 ноября 2024Все отлично.
- ВВерв24 августа 2024Спасибо Ирине за интересную, информативную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
- ЕЕвгения8 июня 2024Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
- ННадежда10 мая 2024Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
- ААнна29 апреля 2024Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
- ККристина30 марта 2024Спасибо огромнейшее Ирине за такую потрясающую экскурсию!
Получилась прогулка с другом, а не стандартная экскурсия)
Именно благодаря Вам Осло останется для меня очень теплым воспоминанием и городом, в который хочется вернуться еще)
Безумно Вам благодарна!
- ССергей31 октября 2023Спасибо Ирине. И экскурсию интересную провела, и помогла билеты купить и вообще сориентироваться, не считаясь со временем. И даже в музей проводила. Супер.
