Я проведу вас по знаковым местам норвежской столицы, покажу средневековую крепость Акерсхус и футуристические постройки.
Вы посетите оживлённую Карл Юханс гате и старейшую часть города с прямоугольной планировкой, чтобы ощутить атмосферу улиц и пульс Осло.
Маршрут объединит прошлое и настоящее, а в финале мы вернёмся к исходной точке — Центральному вокзалу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральный вокзал — образец современной архитектуры.
- Библиотеку Дейхмана в Бьёрвике — современное здание с эффектной архитектурой и огромным книжным фондом.
- Норвежскую оперу — шедевр на берегу фьорда, по крыше которого можно гулять.
- Квадратуру — старейшую часть города, основанную Кристианом IV.
- Крепость Акерсхус — мощное средневековое укрепление с видами на фьорд и музеями.
- Ратушу — место вручения Нобелевской премии мира и фрески об истории страны.
- Национальный музей — крупнейший в Северных странах музей искусства, архитектуры и дизайна.
- Акер Брюгге и район Вика — бывший судостроительный завод и современный квартал, отражающий пульс делового Осло.
- Королевский дворец — официальную резиденцию норвежской королевской семьи. Можно наблюдать смену караула (обычно в 13:30).
- Университет Осло — историческое здание с атмосферой классического европейского университета.
- Национальный театр — ключевую сцену страны, расположенную между дворцом и парламентом.
- Парламент — здание с характерной архитектурой.
- Кафедральный собор — главный храм города с витражами и богатым интерьером.
- Karl Johans gate (Карл Юханс гате) — главную пешеходную улицу, соединяющую вокзал с Королевским дворцом.
Вы узнаете:
- как Осло превратился из исторической Квадратуры в современный мегаполис.
- какова роль Ратуши в мировой дипломатии, а также значимость дворца, парламента и Национального театра для страны.
- чем живут Кафедральный собор и старый университет.
- как старые заводы на Акер-Брюгге превратились в модный район для отдыха и жизни.
- как архитектура и городское пространство формируют уникальный облик Осло.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт любителям пеших прогулок, протяжённость маршрута — 5–6 км.
- Ограничения: прогулка не подойдёт маленьким детям (до 5–6 лет), которым сложно выдерживать длительные переходы и поддерживать интерес к информации. Для детей постарше экскурсия будет интересной и познавательной. Если у вас есть проблемы с суставами или сердечно-сосудистой системой, стоит оценить свои силы. Возможно, вам лучше выбрать более короткую или автомобильную экскурсию.
- По желанию можем остановиться в кафе или ресторане, чтобы перекусить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гарик — ваш гид в Осло
Провёл экскурсии для 33 туристов
Живу в Скандинавии с 2007 года, a в Норвегии — c 2012. Я прошёл профессиональный курс гидов в Осло, очень люблю и хорошо знаю город, его историю и традиции.
Входит в следующие категории Осло
