Увидеть самое главное в Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Осло на русском языке, цены от €189, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мифы и легенды Осло
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€189 за всё до 10 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
На машине
5 часов
-
30%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€315€450 за всё до 4 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа
Начало: У центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Regina
    18 августа 2025
    Мифы и легенды Осло
    Profesionalnyj, liubiashchij svoju rabotu gid! Sposibo bolshoe. My ochen dodvolny:)
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    "Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
    Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к
    читать дальше

    городу. Гарик пунктуален, у него отличное авто, за рулём — спокойно и безопасно. Всё организовано чётко, но с душой.
    С первых минут стало понятно: это не просто прогулка по столице Норвегии, это откровение. Гарик не ведёт — он раскрывает город. Словно снимает с Осло завесу повседневности и показывает его сердце, характер, дыхание.
    Мы гуляли по футуристической библиотеке, поднимались на крышу Оперного театра, словно шли по айсбергу, где архитектура превращается в истории. Проходя по Карл Юханс Гате, мы видели не просто витрины — мы слышали историю каждого фасада, потому что Гарик умел вдохнуть жизнь в каждую деталь.
    А потом был Хольменколлен — не просто смотровая площадка, а живой символ норвежской души. И Парк Вигеланда, где бронзовые и гранитные фигуры оживали в рассказах Гарика — с чувствами, смыслами, судьбами.
    Этот маршрут — как хорошо написанная книга: увлекает с первых строк и не отпускает до последней страницы. Но главное — сам рассказчик, это изюминка этой экскурсии. Гарик бережно и тонко ведёт, делится не только фактами, но и отношением. Его внимание к деталям, лёгкий юмор, эрудиция и тёплая человечность делают экскурсию живой и вдохновляющей.
    После такого дня ми уже не просто туристы. Мы — участники истории, гости, которых город впустил к себе.
    Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Осло, а почувствовать его — через любовь и взгляд Гарика.
    Это не экскурсия. Это — встреча с городом, которую вы не забудете.
    Спасибо за этот день и за настоящее погружение в душу Осло!

  • V
    Valentin
    25 июля 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
  • К
    Константин
    15 июля 2025
    Мифы и легенды Осло
    Спасибо за интересную экскурсию.
  • И
    Игорь
    29 июня 2025
    Мифы и легенды Осло
    Ирина провела для нас очень интересную экскурсию. Ей удалось адаптировать маршрут к погоде (в начале экскурсии шёл сильный дождь). Экскурсия
    читать дальше

    продолжалась дольше, чем было заявлено, что позволило лучше познакомиться с Осло. Также Ирина дала нам ряд полезных советов по музеям и ресторанам города. Огромное спасибо.

  • E
    Elvira
    29 июня 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста
    читать дальше

    и желанию показать и рассказать как можно больше в зависимости от наших интересов, мы увидели город полноценно и разнообразно. Гарик смог заинтересовать и меня с мужем и наших детей подросткового возраста, за что ему отдельное спасибо. Мы очень много путешествуем и часто пользуемся услугами гида, и Гарик один из лучших гидов, с которыми мы брали экскурсии. Экскурсия очень хорошо продуманна и отличная комбинация пешеходной экскурсии и на машине. Рекомендуем его экскурсии всем, кто по-настоящему хочет узнать Осло и полюбить его на всю жизнь!

  • А
    Артур
    15 июня 2025
    Мифы и легенды Осло
    Очень приятный экскурсовод, много деталей, линейное повествование и отличный, логичный маршрут.
  • Ж
    Жандос
    14 июня 2025
    Мифы и легенды Осло
    Super
  • А
    Асель
    11 июня 2025
    Мифы и легенды Осло
    Экскурсия удалась отличной. Особо хочу отметить, что гид использует микрофон и дает наушники каждому, что позволяет слушать материал на расстоянии, не нужно бежать впереди, чтобы услышать.
  • Я
    Ян
    24 мая 2025
    Мифы и легенды Осло
    Отличная экскурсия и отличный гид.
  • Е
    Елена
    2 апреля 2025
    Мифы и легенды Осло
    Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Много нового узнали о городе! Всем было очень интересно! Ирина- настоящий профессионал. Рекомендую!
  • Л
    Лилия
    8 марта 2025
    Мифы и легенды Осло
    Ирина очень интересно и последовательно рассказала нам самые интересные события истории Норвегии, рассказывая с примерами, историями и демонстрируя иллюстрации по
    читать дальше

    ходу рассказа. 2.5 часа пролетели незаметно даже для детей!
    Очень круто! Рекомендую всем, кто посещает Осло прогуляться с Ириной и погрузиться в мир истории страны

  • М
    Марина
    17 февраля 2025
    Мифы и легенды Осло
    Нам очень повезло с гидом!!! Ирина впечатлила своими знаниями, умением преподнести исторический материал, заинтересовать своих слушателей, быть интересным рассказчиком.
    Рекомендуем всем тем, кому интересна история города и страны.
  • К
    Ксаверий
    3 ноября 2024
    Мифы и легенды Осло
    Все отлично.
  • В
    Верв
    24 августа 2024
    Мифы и легенды Осло
    Спасибо Ирине за интересную, информативную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
  • Е
    Евгения
    8 июня 2024
    Мифы и легенды Осло
    Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
    читать дальше

    Осло и Норвегии. Удобная система использования наушников. Единственный момент, может для кого-то это покажется дороговатым. Был вариант на 10 евро дешевле, но это разница незначительная. Выбирали экскурсовода только на основании отзывов в интернете. Не пожалели, остались довольны! Однозначно рекомендуем!

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Мифы и легенды Осло
    Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Мифы и легенды Осло
    Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
  • К
    Кристина
    30 марта 2024
    Мифы и легенды Осло
    Спасибо огромнейшее Ирине за такую потрясающую экскурсию!
    Получилась прогулка с другом, а не стандартная экскурсия)
    Именно благодаря Вам Осло останется для меня очень теплым воспоминанием и городом, в который хочется вернуться еще)
    Безумно Вам благодарна!
  • С
    Сергей
    31 октября 2023
    Мифы и легенды Осло
    Спасибо Ирине. И экскурсию интересную провела, и помогла билеты купить и вообще сориентироваться, не считаясь со временем. И даже в музей проводила. Супер.

