Норвегия - вселенная фьордов и гор: роудтрип с лёгкими треккингами и прогулками по городам
Сделать фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами, познакомиться с Бергеном и отдохнуть у моря
Начало: Осло, около 10:00 (точные место и время - по догов...
8 июн в 08:00
6 июл в 08:00
€2700 за человека
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Покорить живописные фьорды, пройтись по леднику Нигардсбреен и постоять на «Языке Тролля»
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэр...
7 июн в 08:00
18 июл в 08:00
€2290 за человека
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро, ко времени рейса «Аэрофлота»
11 июл в 14:00
€2650 за человека
-
10%
Приключения в Норвегии для молодых и активных: хайкинг в горах, каякинг и завораживающая природа
Посидеть на Языке Тролля, прикоснуться к леднику, полюбоваться фьордами и водопадами и отведать сыра
Начало: Аэропорт Осло, утро, точное время по согласованию
31 мая в 16:00
9 июн в 16:00
€1791
€1990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Осло
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Осло в ноябре 2025
Сейчас в Осло в категории "Комбинированные" можно забронировать 4 тура от 1791 до 2700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Осло (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», 3 ⭐ отзыва, цены от €1791. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь