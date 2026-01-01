Норвегия - вселенная фьордов и гор: роудтрип с лёгкими треккингами и прогулками по городам
Сделать фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами, познакомиться с Бергеном и отдохнуть у моря
Начало: Осло, около 10:00 (точные место и время - по догов...
19 июн в 08:00
13 июл в 08:00
€3200 за человека
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Покорить живописные фьорды, пройтись по леднику Нигардсбреен и постоять на «Языке Тролля»
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэр...
7 июн в 08:00
18 июл в 08:00
€2290 за человека
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро, ко времени рейса «Аэрофлота»
11 июл в 14:00
€2890 за человека
