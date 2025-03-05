Испытайте уникальные ощущения от путешествия на роскошном реактивном автомобиле Lamborghini по воде Dubai Marina. Насладитесь драйвом, панорамами города и незабываемыми эмоциями в компании до двух человек.
Описание водной прогулкиАдреналин и роскошь на воде Отправьтесь в захватывающее путешествие на реактивном автомобиле Lamborghini, который сочетает в себе скорость, стиль и мощь реактивного двигателя. Этот уникальный опыт подарит вам заряд адреналина и неповторимые эмоции. В автомобиле могут разместиться до двух человек — это отличный способ провести время вдвоём или с компанией, участвовать в гонках или просто насладиться прогулкой по воде. Виды Дубая из нового ракурса Полюбуйтесь знаменитым Айн-Дубаем и живописным районом Джумейра-Бич-Резиденс, не выходя из автомобиля. Эта аренда подарит вам впечатления, которые сложно забыть. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце.
- Для управления реактивным автомобилем не нужны водительские права.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айн-Дубай
- Район Джумейра-Бич-Резиденс
- Дубай Марина
Что включено
- Прокат автомобиля
- Инструктор
- Вода
- Спасательный жилет
Что не входит в цену
- Трансфер
- Видео и фотографии
- Полотенца
Место начала и завершения?
Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце
- Для управления реактивным автомобилем не нужны водительские права
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Савелий
5 мар 2025
Прекрасное общение с самого начала. Команда была профессиональной, весёлой и внимательной. Мой сын и дочь получили море удовольствия от этого опыта
П
Петров
12 дек 2024
Было очень весело! Джимми отлично справился с фотографированием 😀
Р
Радмир
9 мар 2024
Очень отзывчиво, гид позаботился, чтобы мы получили максимум удовольствия от поездки. Рекомендуем всем!
S
Sergei
14 июл 2022
Аренда роскошного реактивного Lamborghini в Dubai Marina — потрясающий опыт! Мне очень понравилось чувство драйва за рулём такой мощной машины и впечатляющие виды на марину. Обслуживание было на высшем уровне, хотя хотелось бы, чтобы аренда длилась чуть дольше, чтобы успеть насладиться поездкой полностью.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Билеты
Архитектурное чудо: входной билет Dubai Frame
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$16.50 за билет
Билеты
Motiongate Dubai - билет в парк аттракционов в Дубае
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$79 за билет
Водная прогулка
Скорость на воде: аренда Jet Car в Дубае
Начало: Гавань Дубая
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
$180 за всё до 4 чел.