Мои заказы

Аренда реактивного Lamborghini в Dubai Marina

Испытайте уникальные ощущения от путешествия на роскошном реактивном автомобиле Lamborghini по воде Dubai Marina. Насладитесь драйвом, панорамами города и незабываемыми эмоциями в компании до двух человек.
5
4 отзыва
Аренда реактивного Lamborghini в Dubai Marina
Аренда реактивного Lamborghini в Dubai Marina
Аренда реактивного Lamborghini в Dubai Marina

Описание водной прогулки

Адреналин и роскошь на воде Отправьтесь в захватывающее путешествие на реактивном автомобиле Lamborghini, который сочетает в себе скорость, стиль и мощь реактивного двигателя. Этот уникальный опыт подарит вам заряд адреналина и неповторимые эмоции. В автомобиле могут разместиться до двух человек — это отличный способ провести время вдвоём или с компанией, участвовать в гонках или просто насладиться прогулкой по воде. Виды Дубая из нового ракурса Полюбуйтесь знаменитым Айн-Дубаем и живописным районом Джумейра-Бич-Резиденс, не выходя из автомобиля. Эта аренда подарит вам впечатления, которые сложно забыть. Важная информация:
  • Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце.
  • Для управления реактивным автомобилем не нужны водительские права.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Айн-Дубай
  • Район Джумейра-Бич-Резиденс
  • Дубай Марина
Что включено
  • Прокат автомобиля
  • Инструктор
  • Вода
  • Спасательный жилет
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Видео и фотографии
  • Полотенца
Место начала и завершения?
Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце
  • Для управления реактивным автомобилем не нужны водительские права
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Савелий
5 мар 2025
Прекрасное общение с самого начала. Команда была профессиональной, весёлой и внимательной. Мой сын и дочь получили море удовольствия от этого опыта
П
Петров
12 дек 2024
Было очень весело! Джимми отлично справился с фотографированием 😀
Р
Радмир
9 мар 2024
Очень отзывчиво, гид позаботился, чтобы мы получили максимум удовольствия от поездки. Рекомендуем всем!
S
Sergei
14 июл 2022
Аренда роскошного реактивного Lamborghini в Dubai Marina — потрясающий опыт! Мне очень понравилось чувство драйва за рулём такой мощной машины и впечатляющие виды на марину. Обслуживание было на высшем уровне, хотя хотелось бы, чтобы аренда длилась чуть дольше, чтобы успеть насладиться поездкой полностью.

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Архитектурное чудо: входной билет Dubai Frame
Пешая
1.5 часа
82 отзыва
Билеты
Архитектурное чудо: входной билет Dubai Frame
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$16.50 за билет
Motiongate Dubai - билет в парк аттракционов в Дубае
6 часов
2 отзыва
Билеты
Motiongate Dubai - билет в парк аттракционов в Дубае
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$79 за билет
Скорость на воде: аренда Jet Car в Дубае
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Скорость на воде: аренда Jet Car в Дубае
Начало: Гавань Дубая
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
$180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае