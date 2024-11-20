2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Аренда частной яхты в Дубае
Начало: Дубай Марина
Расписание: Мы готовы подстроиться под ваш график — наш тур стартует в любое время с 10:00 до 22:00.
30 ноя в 13:00
1 дек в 10:00
от $429 за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Морская свобода: Аренда парусной яхты в Дубае с Пальм-Джумейра
Начало: Palm-Jumeirah Marina East
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 18:00 включительно
10 дек в 06:00
11 дек в 06:00
от $190 за всё до 8 чел.
1 час
Водная прогулка
Скорость на воде: аренда Jet Car в Дубае
Начало: Гавань Дубая
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
от $200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana20 ноября 2024Яхта супер, не ожидали, что будет так здорово и красиво Персонал отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Прокат и аренда»
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Сейчас в Дубае в категории "Прокат и аренда" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 429. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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