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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Билеты
2 часа
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении
Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев
Начало: В Al Habtoor City
12 июня в 18:30
13 июня в 18:00
$70 за билет
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ННаталья4 июня 2024Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Индивидуальные»
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