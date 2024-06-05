Индивидуальные экскурсии в Дубае с личным гидом

Найдено 171 экскурсия в категории «Индивидуальные» в Дубае на русском языке, цены от $7, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Все краски Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билеты
2 часа
24 отзыва
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении
Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев
Начало: В Al Habtoor City
12 июня в 18:30
13 июня в 18:00
$70 за билет
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в сказочный город Хатта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Все Эмираты за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Из Дубая - к горному курорту Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Дубай для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Все краски Дубая
    Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
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    пару дней. Хотя, уверена, что и для искушенных ценителей Эмиратов Эмиль подберет увлекательные варианты экскурсий, удивит интересными фактами и поднимет настроение забавными историями.

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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