Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)

Приобретите билет в Sky Views Dubai и получите новый, полный адреналина и восторга опыт! Спуститесь с 53-го этажа на прозрачной горке Sky Glass Slide, пройдитесь в экипировке по краю выступа
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Sky Edge Walk и насладитесь невероятным видом, прогулявшись по стеклянному полу длиной 25 метров.

Вы увидите обширную панораму города во всем великолепии и зарядитесь положительными эмоциями, а захватывающие дух ощущения от увлекательных аттракционов комплекса точно останутся с вами надолго!

4.74
42 отзыва
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание билета

Прогулка над Дубаем Sky Views Dubai, расположенная на 52 и 53 этажах отеля Address Sky View, подарит незабываемые впечатления. Совершите волнующую поездку на панорамном стеклянном лифте на высоту более 219,5 метров над землей. Прогуляйтесь по 25-метровому стеклянному полу и насладитесь захватывающим видом на величественный горизонт города и мерцающую береговую линию. Sky Views Edge Walk — самый захватывающий аттракцион в Дубае и первый в своем роде в регионе. Это самый высокий открытый переход на небоскребе, высота которого составляет более 219,5 метров над землей. Эта прогулка проходит по внешней стороне здания, без окон или других защитных барьеров. Важно знать:
  • Дресс-код – smart casual (удобный, прикрытый). Туфли с закрытыми носами, плотно прилегающие к ноге (платья, юбки, шарфы, шлепанцы, свободная обувь не допускаются).
  • Несовершеннолетним в возрасте от 12 до 18 лет требуется личное согласие родителей/опекунов.
  • Дети до 12 лет не допускаются на Edge Walk и стеклянную горку.
  • Гости в возрасте от 12 до 65 лет допускаются на стеклянную горку и Edge Walk.
  • Требования к росту и весу: вес должен быть 50-100 кг., рост — 130-210 см.
  • Пожалуйста, сообщите персоналу Sky Views о наличии инвалидности, физических ограничений или определенных заболеваний (проблемы со спиной или позвоночником, переломы костей, заболевания сердца, нервные расстройства, укачивание, эпилепсия и беременность).
  • Требуются документы, удостоверяющие личность. Важная информация: Горка Glass Slide Ticket не входит в стоимость билета.

Ежедневно с 10:00–22:00.

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13+)$21.78
Детский (4-11 лет)$17.70
Взрослый (8+)$26
Билет + 'Edge Walk' (8+)$155
Детский (4-8)$20

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Sky Views Dubai
  • Прогулка по Sky Edge Walk (при выборе билета соответствующей категории)
Что не входит в цену
  • Трансфер от/до отеля
  • Прогулка по Sky Edge Walk (если вы не приобретали билет с этой опцией)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Sky View hotel, Emaar Square Area, Downtown Dubai
Завершение: Area Downtown, Standard Chartered Tower - Address Sky View - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00–22:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Дресс-код - smart casual (удобный, прикрытый). Туфли с закрытыми носами, плотно прилегающие к ноге (платья, юбки, шарфы, шлепанцы, свободная обувь не допускаются)
  • Несовершеннолетним в возрасте от 12 до 18 лет требуется личное согласие родителей/опекунов
  • Дети до 12 лет не допускаются на Edge Walk и стеклянную горку
  • Гости в возрасте от 12 до 65 лет допускаются на стеклянную горку и Edge Walk
  • Пожалуйста, сообщите персоналу Sky Views о наличии инвалидности, физических ограничений или определенных заболеваний (проблемы со спиной или позвоночником, переломы костей, заболевания сердца, нервные расстройства, укачивание, эпилепсия и беременность)
  • Требуются документы, удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
3
2
1
2
И
5 мая 2024
Отличнейший вид на Бурдж Халифу и окрестности с высоты. Стеклянный пол позволяет сделать оригинальные фото. Можно за дополнительную плату (25 дирхам) купить прокат по прозрачной горке - удовольствие длится 5 секунд, но и цена небольшая. По организации вопросов нет, прошли по билетам без проблем
Т
21 апр 2024
Очень классно. Только с апреля 2024г однократный проезд по стеклянной горке не включен в проезд,на месте все можно докупить. 25 AED. Но самому фоткать и снимать видео при съезде нельзя. Можно купить фото, они делают сами, когда человек сьезжает, но дорого, на наш взгляд. Видели, как снаружи народ ходил.
О
18 апр 2024
A
16 апр 2024
М
10 апр 2024
Брали экскурсию через спутник,все было четко,уточняли вопросы по экскурсии уже после покупки и нам оперативно отвечали на все вопросы,что нам очень помогло. Экскурсия забавная,виды классные,все четко организовано,спасибо Анне, она нам организовала эти билеты.
V
4 апр 2024
С*ки! И по другому не скажешь! Билет стоит 80 дирхам, но на этом сайте с тебя сдерут 110 дирхам. В билете написано, что стеклянная горка включена, но по факту нет!
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И очень на эту смотровую площадку нет!!
Обман, за который заплатите на 40% больше, чем должны были. Ещё и Спутник вас поимеет. Потому что оплату берет в долларах. Курс в банке 92р, а на сайте 106р. С какого перепугу?

Сам вид с площадки средней поршивости. Лучше не тратить на это деньги и вовсе.

К
1 апр 2024
А
24 мар 2024
Замечательная смотровая площадка! Стеклянная горка и пол оставили крутые впечатления. Вид со смотровой обалденный. В Дубае была на всех смотровых площадках. Эту однозначно рекомендую!
V
24 мар 2024
Понравилось очень, рекомендую приходить к 17, чтобы увидеть ещё и закат и ночной город
А
24 мар 2024
А
22 мар 2024
М
21 мар 2024
А
13 мар 2024
Красивые виды и горка 👍
E
3 мар 2024
M
1 мар 2024
В целом неплохая обзорная площадка, но как-то ожидали большего. На горке не скатились так как была большая очередь. Готовьтесь к толпе туристов

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