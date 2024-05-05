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И очень на эту смотровую площадку нет!!

Обман, за который заплатите на 40% больше, чем должны были. Ещё и Спутник вас поимеет. Потому что оплату берет в долларах. Курс в банке 92р, а на сайте 106р. С какого перепугу?



Сам вид с площадки средней поршивости. Лучше не тратить на это деньги и вовсе.