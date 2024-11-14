Хотите испытать незабываемые эмоции? Откройте для себя захватывающий мир адреналина с арендой реактивного автомобиля! Исследуйте этот великолепный город как никогда раньше, мчаясь по водам Персидского залива на своем собственном «суперкаре»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание водной прогулки
Управляйте суперкаром прямо на воде! Хотите управлять копией суперкара во время «вождения» по воде? Пришло время для этого! Воспользуйтесь возможностью испытать роскошный реактивный автомобиль. С Dubai Jetcar у вас будет возможность исследовать такие знаковые места, как Palm Jumeirah, Burj Al Arab и Dubai Marina с моря. Наши туры, проводимые профессиональными инструкторами, специально разработаны для вашей безопасности и удовольствия. Скорость и управление: Jet Cars оснащены мощными двигателями, которые могут развивать высокую скорость, но при этом просты в управлении и подходят для участников любого уровня подготовки. Уникальный дизайн: Благодаря своему элегантному и современному дизайну реактивные автомобили отражают роскошный образ жизни Дубая. Эти автомобили впечатляют как визуально, так и эксплуатационными характеристиками. Безопасность:
- Реактивные автомобили оснащены высочайшим уровнем мер безопасности и предлагают приятные ощущения от вождения без ущерба для удовольствия и безопасности.
- Защитное снаряжение: всем участникам предоставляется необходимое защитное снаряжение.
Профессиональный инструктор: наши опытные инструкторы покажут вам лучшие маршруты и безопасные приемы вождения. Дополнительные услуги: По запросу (за доп. оплату) могут быть предоставлены услуги профессиональной фото и видеосъемки, чтобы увековечить эти незабываемые моменты. Важная информация:.
Профессиональный инструктор: наши опытные инструкторы покажут вам лучшие маршруты и безопасные приемы вождения. Дополнительные услуги: По запросу (за доп. оплату) могут быть предоставлены услуги профессиональной фото и видеосъемки, чтобы увековечить эти незабываемые моменты. Важная информация:.
• Профессиональный инструктор: наши опытные инструкторы покажут вам лучшие маршруты и безопасные приемы вождения. Дополнительные услуги: По запросу (за доп. оплату) могут быть предоставлены услуги профессиональной фото и видеосъемки, чтобы увековечить эти незабываемые моменты. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или Emirates ID.
- Мы предлагаем поездки, длительностью 20 мин., 30 мин и 60 мин.
- Возьмите с собой купальный костюм и полотенце.
- К поездке не допускаются дети до 5 лет и беременные женщины!
Каждый день с 10:00 до 18:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 20 минут
|от $200
|Билет 30 минут
|от $245
|Билет 60 минут
|от $462
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Palm Jumeirah
- Burj Al Arab и Dubai Marina с моря
Что включено
- Опытный инструктор
- Спасжилет
- Аренда Jet Car
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Полотенце
- Профессиональный фотограф
Место начала и завершения?
Гавань Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или Emirates ID
- Профессиональный инструктор: наши опытные инструкторы покажут вам лучшие маршруты и безопасные приемы вождения
- Защитное снаряжение: всем участникам предоставляется необходимое защитное снаряжение
- Возьмите с собой купальный костюм и полотенце
- К поездке не допускаются дети до 5 лет, беременные женщины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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