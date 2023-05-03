Частный трансфер из аэропорта Дубая
Закажите безопасный и надёжный частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB) до ваших апартаментов в Дубае.
Познакомьтесь с водителем в аэропорту, устройтесь поудобнее и отдохните во время комфортной поездки.
Познакомьтесь с водителем в аэропорту, устройтесь поудобнее и отдохните во время комфортной поездки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Меры по борьбе с COVID-19 • Клиенты должны соблюдать дистанцию в транспортных средствах; • Клиентам необходимо быть в защитных масках, которые они принесли с собой; • Все поверхности, к которым прикасаются клиенты, регулярно очищаются. Доберитесь до места вашего назначения с легкостью и комфортом в салоне автомобиля с кондиционеромСделайте путешествие в Дубай максимально комфортным благодаря частному трансферу по прибытии в аэропорт Дубая (DXB) до вашего отеля или апартаментов в центре города. Выберите один из трёх удобных вариантов, который будет соответствовать вашим потребностям. Вы получите подтверждение вашего бронирования в течение одного рабочего дня.
Для групп до трёх пассажиров подойдёт трансфер на седане, который подразумевает три единицы багажа. Для групп до семи пассажиров подойдет трансфер на минивэне, который подразумевает семь единиц багажа. Для групп до десяти пассажиров подойдет трансфер на микроавтобусе, который подразумевает десять единиц багажа.
В день путешествия вас встретит профессиональный англоговорящий водитель в зале прилетов аэропорта. Водитель поможет донести багаж, а вы сможете устроиться в комфортном салоне с кондиционером. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и насладитесь поездкой, следуя в место вашего назначения. Важная информация• Возьмите с собой защитную маску, платок или шарф;
- Это трансфер в одну сторону. Заказывайте обратный трансфер отдельно.
- Сообщите правильные данные о рейсе при регистрации. Водитель будет отслеживать полёт в случае задержки;
- Детские сиденья, домашние животные, а также специальный багаж, включая сумки для гольфа, спортивный инвентарь и складные коляски, можно провозить бесплатно. Укажите количество такого багажа при регистрации;
- Может применяться доплата после превышения времени ожидания в 1,5 часа в аэропорту;
- О багаже нужно сообщить в процессе бронирования. Пассажир несёт ответственность за любые расходы, понесённые при перевозке сверхнормативного багажа;
- Багаж не должен превышать 158 сантиметров в длину. Ограничений по весу нет;
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и для людей в инвалидных креслах.
Ежедневно с 04:30 до 23:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер с англоговорящим водителем
- Все налоги и дорожные сборы
- Минеральная вода
- Детские сиденья (доступны только по запросу)
- 1 час ожидания и бесплатная парковка в соответствии с информацией о прибытии вашего рейса
- 2 места багажа — 1 размер XL и 1 рюкзак на каждого человека максимум
- Что не входит
- Обратный трансфер за отдельную плату
- Ожидание свыше 1,5 часов
- Превышение лимита багажа
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Dubai International AirportЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 04:30 до 23:45Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой защитную маску, платок или шарф
- Это трансфер в одну сторону. Заказывайте обратный трансфер отдельно.
- Сообщите правильные данные о рейсе при регистрации. Водитель будет отслеживать полёт в случае задержки
- Детские сиденья, домашние животные, а также специальный багаж, включая сумки для гольфа, спортивный инвентарь и складные коляски, можно провозить бесплатно. Укажите количество такого багажа при регистрации
- Может применяться доплата после превышения времени ожидания в 1,5 часа в аэропорту
- О багаже нужно сообщить в процессе бронирования. Пассажир несёт ответственность за любые расходы, понесённые при перевозке сверхнормативного багажа
- Багаж не должен превышать 158 сантиметров в длину. Ограничений по весу нет
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и для людей в инвалидных креслах
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании