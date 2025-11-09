Путешественников встретят в аэропорту Дубая с именной табличкой и доставят на комфортабельном автомобиле по нужному адресу. Водитель поможет с багажом и подскажет, где лучше обменять деньги или поужинать. В автопарке доступны автомобили Lexus ES и Minivan. В стоимость включена питьевая вода, а за рулём будет профессиональный англоговорящий водитель. Менеджеры проконсультируют на русском языке. Бронирование требует указания данных рейса и отеля
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 💼 Помощь с багажом
- 💧 Вода в пути
- 🗣️ Англоговорящий водитель
- 📅 Гибкое бронирование
Что можно увидеть
- Абу-Даби
- Шарджа
- Аджман
- Рас-Эль-Хайма
- Фуджейра
Описание трансфер
Водитель дождётся в аэропорту, если ваш рейс задержится (ожидание до 60 минут — бесплатно). Поможет с багажом, подскажет, где лучше обменять деньги или поужинать. И посоветует интересные места, которые стоит посетить.
Наш автопарк удовлетворит любое пожелание путешественника:
Автомобили Lexus ES (до трёх человек) и Minivan (до шести человек)
- Дубай — Дубай — $60
- Дубай — Абу-Даби — $130
- Дубай — Шарджа — $85
- Дубай — Аджман — $95
- Дубай — Рас-Эль-Хайма — $105
- Дубай — Фуджейра — $110
Автомобиль Minibus (до 10 человек)
- Дубай — Дубай — $80
- Дубай — Абу-Даби — $170
- Дубай — Шарджа — $110
- Дубай — Аджман — $115
- Дубай — Рас-Эль-Хайма — $180
- Дубай — Фуджейра — $190
Организационные детали
- В стоимость включена питьевая вода для всех пассажиров
- Задержки рейса отслеживаем, ожидаем по прилёте 90 минут
- Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам на русском языке
- За рулём будет профессиональный англоговорящий водитель из нашей команды
Для бронирования необходимо указать
- Имя и фамилию
- Номер телефона
- Дату и время прилёта
- Номер рейса
- Название и адрес отеля
- Дополнительные услуги (детские кресла, дополнительный заезд, негабаритный багаж)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вакар — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 448 туристов
Работаем на территории ОАЭ более 10 лет. Профессиональные водители, индивидуальный подход
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зуева
9 ноя 2025
Все отлично организовано, удобный трансфер из Аль Мактум в Шарджу, цена соответствует качеству
Е
Евгения
7 ноя 2025
Воспользовались трансфером из отеля в аэропорт. Водитель приехал в назначенное время. Всё прошло на отлично.
Б
Борисова
6 ноя 2025
Все быстро без опоздания
I
Igor
4 ноя 2025
Отличный трансфер! Встретили на выходе из терминала с табличкой. . Всем рекомендую!
И
Инна
28 окт 2025
Все отлично! Буду рекомендовать всем!
И
Инна
26 окт 2025
Всё четко и достойно! Будем рекомендовать друзьям!
Л
Людмила
25 окт 2025
Четкая организация, всегда в контакте, автомобиль в отличном состоянии, прекрасный водитель! Будем обращаться ещё! Благодарю!
A
Anton
21 окт 2025
Качественный трансфер, всегда на связи, подождут если рейс задерживается, рекомендую.
Н
Надежда
20 окт 2025
Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта Аль Мактум в Эль Фуджейра 20.10.2025
Организация трансфера проходила на высшем уровне, вся переписка и дополнительная информация проходила на русском языке. Водитель говорил по дороге с нами по-английски. Но моего начального уровня знаний языка, не более школьной программы, хватило, чтобы изъясниться и понять собеседника. Виды по дороге - отдельный восторг!
S
Surchin
18 окт 2025
Все как всегда на отличном уровне!!!
Инна
13 окт 2025
Все прошло отлично: машина комфортная, водитель очень вежливый - мне все понравилось
и
ирина
13 окт 2025
Спасибо все отлично и очень удобно
М
Михаил
10 окт 2025
Удобный сервис, вежливый водитель. Приехал без опозданий и задержек. Рекомендую.
Н
Нурмагомед
8 окт 2025
Минивен КИА. Норм.
Не было детского сидения для ребенка 8 лет. Водитель сказал, что этого не было оговорено. Позже выяснилось что в ОАЭ кресла для детей только до 5 лет.
А так все норм.
М
Михаил
1 окт 2025
Все прошло, как было оговорено
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дубая - в Фуджейру
Путешествие в Фуджейру подарит вам незабываемые впечатления: от древней мечети Аль-Бидия до живописных водопадов и горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас! (из Дубая)
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$352 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$55 за всё до 6 чел.