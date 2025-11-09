Путешественников встретят в аэропорту Дубая с именной табличкой и доставят на комфортабельном автомобиле по нужному адресу. Водитель поможет с багажом и подскажет, где лучше обменять деньги или поужинать. В автопарке доступны автомобили Lexus ES и Minivan. В стоимость включена питьевая вода, а за рулём будет профессиональный англоговорящий водитель. Менеджеры проконсультируют на русском языке. Бронирование требует указания данных рейса и отеля

Описание трансфер

Водитель дождётся в аэропорту, если ваш рейс задержится (ожидание до 60 минут — бесплатно). Поможет с багажом, подскажет, где лучше обменять деньги или поужинать. И посоветует интересные места, которые стоит посетить.

Наш автопарк удовлетворит любое пожелание путешественника:

Автомобили Lexus ES (до трёх человек) и Minivan (до шести человек)

Дубай — Дубай — $60

Дубай — Абу-Даби — $130

Дубай — Шарджа — $85

Дубай — Аджман — $95

Дубай — Рас-Эль-Хайма — $105

Дубай — Фуджейра — $110

Автомобиль Minibus (до 10 человек)

Дубай — Дубай — $80

Дубай — Абу-Даби — $170

Дубай — Шарджа — $110

Дубай — Аджман — $115

Дубай — Рас-Эль-Хайма — $180

Дубай — Фуджейра — $190

Организационные детали

В стоимость включена питьевая вода для всех пассажиров

Задержки рейса отслеживаем, ожидаем по прилёте 90 минут

Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам на русском языке

За рулём будет профессиональный англоговорящий водитель из нашей команды

Для бронирования необходимо указать