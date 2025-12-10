Это динамичная и яркая поездка по пустыне: вы сами управляете квадроциклом и мчитесь по красным дюнам Дубая, ощущая скорость, рельеф и простор.
За 30 или 60 минут вы получите насыщенный опыт, который подходит как для любителей драйва, так и для тех, кто просто хочет почувствовать атмосферу пустыни.
Описание экскурсии
- Управление мощным квадроциклом: 30 или 60 минут в дюнах.
- Красные пески, панорамные виды, фотопаузы.
- Инструктор сопровождает всю поездку (на отдельном квадроцикле).
Особенности формата
- Есть модели квадроциклов для детей (подбираются по возрасту и росту).
- Всё защитное оборудование выдаётся на месте.
- Профессиональная съёмка не включена, но доступна за доплату.
- Стоимость указана за квадроцикл, а не за участника.
Организационные детали
- Групповой трансфер из центральных районов Дубая.
- Из других районов — уточняйте заранее.
- Рекомендуем закрытую лёгкую одежду, обувь, шарф/платок от песка (можно купить на месте).
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный квадроцикл 30 мин.
|$48
|Двухместный квадроцикл 30 мин.
|$72
|Одноместный квадроцикл 60 мин.
|$72
|Двухместный квадроцикл 60 мин.
|$91
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 8994 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
Входит в следующие категории Дубая
