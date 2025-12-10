Мои заказы

Драйв по дюнам: квадроциклы в пустыне Дубая

Экспресс-приключение с трансфером
Это динамичная и яркая поездка по пустыне: вы сами управляете квадроциклом и мчитесь по красным дюнам Дубая, ощущая скорость, рельеф и простор.

За 30 или 60 минут вы получите насыщенный опыт, который подходит как для любителей драйва, так и для тех, кто просто хочет почувствовать атмосферу пустыни.
Описание экскурсии

  • Управление мощным квадроциклом: 30 или 60 минут в дюнах.
  • Красные пески, панорамные виды, фотопаузы.
  • Инструктор сопровождает всю поездку (на отдельном квадроцикле).

Особенности формата

  • Есть модели квадроциклов для детей (подбираются по возрасту и росту).
  • Всё защитное оборудование выдаётся на месте.
  • Профессиональная съёмка не включена, но доступна за доплату.
  • Стоимость указана за квадроцикл, а не за участника.

Организационные детали

  • Групповой трансфер из центральных районов Дубая.
  • Из других районов — уточняйте заранее.
  • Рекомендуем закрытую лёгкую одежду, обувь, шарф/платок от песка (можно купить на месте).

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Одноместный квадроцикл 30 мин.$48
Двухместный квадроцикл 30 мин.$72
Одноместный квадроцикл 60 мин.$72
Двухместный квадроцикл 60 мин.$91
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сали
Сали — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 8994 туристов
Входит в следующие категории Дубая

