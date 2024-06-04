читать дальше будете брать дневную поездку, то берите первую палубу т. к. там кондей, а вечером можно и на верхней, хоть там и жарко когда ветра нет. Плюс вечером показали шоу Дронов, что прикольно. Еда нормальная каких то изысков не ждите, голодным не останетесь.

Заказывали с трансфером от отеля и обратно, водитель написал в Вацап на русском, в этом плане все ровно было. Если