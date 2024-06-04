1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
«Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
«Трансфер проходит на комфортабельном минивэне (см»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Дубае
Безопасно и комфортно доехать из аэропортов Дубая в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 20:00
10 июня в 00:00
$54 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер по всему Эмирату
Начало: По договорённости
«Наша компания специализируется на оказании трансферных услуг, обеспечивая комфортное перемещение для гостей и жителей Эмиратов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Начало: Dubai International Airport
«Сделайте путешествие в Дубай максимально комфортным благодаря частному трансферу по прибытии в аэропорт Дубая (DXB) до вашего отеля или апартаментов в центре города»
Расписание: Ежедневно с 04:30 до 23:45
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Транспорт в шубный магазин. Шоп тур по Шубным магазинам
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
10 часов
5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
- ААндрей20 мая 2024Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
- PPavel20 мая 2024Заказывали с трансфером от отеля и обратно, водитель написал в Вацап на русском, в этом плане все ровно было. Если
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.
- РРозалия8 мая 2024Парк классный, очень вежливые сотрудники, не понравилось только что попали во время, когда все животные спали причем далеко от стекла
- ООльга2 мая 2024Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую
- ММария26 апреля 2024Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.
- ИИрина25 апреля 2024Все что планировали, посетили!
- ММарина12 апреля 2024Спасибо за трансфер. Всё понравилось. Мы куда бы ни поехали за границу, всегда пользуемся услугами Спутника
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Трансфер»
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