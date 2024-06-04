Трансфер в Дубае

Найдено 11 экскурсий в категории «Трансфер» в Дубае на русском языке, цены от $13, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
«Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
«Трансфер проходит на комфортабельном минивэне (см»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Дубае
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Выгодный трансфер в Дубае
Безопасно и комфортно доехать из аэропортов Дубая в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 20:00
10 июня в 00:00
$54 за всё до 3 чел.
Дубай Сафари Парк
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
37 отзывов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Трансфер по всему Эмирату
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер по всему Эмирату
Начало: По договорённости
«Наша компания специализируется на оказании трансферных услуг, обеспечивая комфортное перемещение для гостей и жителей Эмиратов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Начало: Dubai International Airport
«Сделайте путешествие в Дубай максимально комфортным благодаря частному трансферу по прибытии в аэропорт Дубая (DXB) до вашего отеля или апартаментов в центре города»
Расписание: Ежедневно с 04:30 до 23:45
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 7 чел.
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Транспорт в шубный магазин. Шоп тур по Шубным магазинам
Мини-группа
3 часа
Транспорт в шубный магазин. Шоп тур по Шубным магазинам
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
5 эмиратов за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 5 чел.
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
  • P
    Pavel
    20 мая 2024
    Дубай Сафари Парк
    Заказывали с трансфером от отеля и обратно, водитель написал в Вацап на русском, в этом плане все ровно было. Если
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    будете брать дневную поездку, то берите первую палубу т. к. там кондей, а вечером можно и на верхней, хоть там и жарко когда ветра нет. Плюс вечером показали шоу Дронов, что прикольно. Еда нормальная каких то изысков не ждите, голодным не останетесь.

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.
  • Р
    Розалия
    8 мая 2024
    Дубай Сафари Парк
    Парк классный, очень вежливые сотрудники, не понравилось только что попали во время, когда все животные спали причем далеко от стекла
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    и не понравилось что внутри заопарка некоторые территории были закрыты, а в некоторые нужно было доплачивать отдельно вход (например, что бы увидеть зебру) ИМЕЙТЕ ЭТО ВВИДУ

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую
  • М
    Мария
    26 апреля 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
    Все что планировали, посетили!
  • М
    Марина
    12 апреля 2024
    Трансфер по всему Эмирату
    Спасибо за трансфер. Всё понравилось. Мы куда бы ни поехали за границу, всегда пользуемся услугами Спутника

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Трансфер»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
  2. Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
  3. Выгодный трансфер в Дубае
  4. Дубай Сафари Парк
  5. Трансфер по всему Эмирату
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Трансфер" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 13 до 370 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 126 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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