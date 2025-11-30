Встретим вас в аэропорту и довезём в любую локацию Дубая. В машине — Wi-Fi, питьевая вода и, если захотите, рассказы об эмиратах. Если вам нужно из города в аэропорт — тоже всё сделаем на высшем уровне.
Описание трансфер
Детали
- Автомобиль — Toyota Sienna 2016 года или аналогичный по комфортабельности, семь пассажирских мест.
- Встретим вас с табличкой.
- При бронировании пришлите нам, пожалуйста, номер рейса, время прибытия и ФИО путешественников.
- Время в пути зависит от нужной вам локации.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миразиз — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 156 туристов
Я жизнерадостный и общительный гид, живу в Дубае уже много лет. Расскажу о жизни в Эмиратах и порадую вас интересными локациями — не только популярными, но и секретными. Со мной работают коллеги-гиды — и мы с нетерпением ждём нашей встречи!
