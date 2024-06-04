Трансфер из аэропорта Дубая

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Дубае на русском языке, цены от $49. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Дубае
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Выгодный трансфер в Дубае
Безопасно и комфортно доехать из аэропортов Дубая в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 20:00
10 июня в 00:00
$54 за всё до 3 чел.
Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Начало: Dubai International Airport
Расписание: Ежедневно с 04:30 до 23:45
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую
  • М
    Мария
    26 апреля 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.
  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    Выгодный трансфер в Дубае
    Организатор хороший. Несмотря на то что найденный водитель решил что требования к детским креслам это шутка и "так сойдет" - организатор вырулил и нашел другого хоть и в последний момент
  • О
    Ольга
    1 мая 2023
    Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
    Быстрый трансфер по прибытии Легкий контакт с водителем в WhatsApp, чтобы сообщить нам о его прибытии Фирос был нашим водителем,
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    он был очень дружелюбным и улыбающимся Бутылка воды, чтобы приветствовать нас Мало практической информации от водителя во время нашей поездки Хороший опыт

  • К
    Кирилл
    30 апреля 2023
    Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
    Трансфер был вовремя и очень приятно. Все прошло отлично. Очень приятный водитель, он даже вернулся в отель и привез сумку di3, которую моя жена оставила в машине. Лучший человек маахала… Да благословит Бог этого человека за вашу работу.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Трансфер из аэропорта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Пальма Джумейра
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  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 49 до 70. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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