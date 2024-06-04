А Анастасия Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!

Е Екатерина Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!

А Андрей Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!

Е Екатерина Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.

О Ольга Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую

М Мария Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.

А Артем Выгодный трансфер в Дубае Организатор хороший. Несмотря на то что найденный водитель решил что требования к детским креслам это шутка и "так сойдет" - организатор вырулил и нашел другого хоть и в последний момент

О Ольга Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB) читать дальше он был очень дружелюбным и улыбающимся Бутылка воды, чтобы приветствовать нас Мало практической информации от водителя во время нашей поездки Хороший опыт Быстрый трансфер по прибытии Легкий контакт с водителем в WhatsApp, чтобы сообщить нам о его прибытии Фирос был нашим водителем,