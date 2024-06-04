1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Дубае
Безопасно и комфортно доехать из аэропортов Дубая в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 20:00
10 июня в 00:00
$54 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Начало: Dubai International Airport
Расписание: Ежедневно с 04:30 до 23:45
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
- ААндрей20 мая 2024Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.
- ООльга2 мая 2024Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую
- ММария26 апреля 2024Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.
- ААртем10 апреля 2024Организатор хороший. Несмотря на то что найденный водитель решил что требования к детским креслам это шутка и "так сойдет" - организатор вырулил и нашел другого хоть и в последний момент
- ООльга1 мая 2023Быстрый трансфер по прибытии Легкий контакт с водителем в WhatsApp, чтобы сообщить нам о его прибытии Фирос был нашим водителем,
- ККирилл30 апреля 2023Трансфер был вовремя и очень приятно. Все прошло отлично. Очень приятный водитель, он даже вернулся в отель и привез сумку di3, которую моя жена оставила в машине. Лучший человек маахала… Да благословит Бог этого человека за вашу работу.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Трансфер из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 49 до 70. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Дубая, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024