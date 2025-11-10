Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Еще 50 лет назад на месте современных каналов, озер и небоскребов Дубая была пустыня.



Во время экскурсии вы увидите впечатляющие архитектурные сооружения, поющие фонтаны и природный заповедник с фламинго. Погрузитесь в контраст между прошлым и настоящим этого уникального города!

Кристина Ваш гид в Дубае Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-10 человек



Описание экскурсии Дубай: от пустыни к чуду современности Невероятно, но еще каких-то 50 лет назад вместо современных искусственных каналов, живописных озер и идеально ровного асфальта, по которому ежедневно проносятся тысячи суперкаров, простиралась пустыня. Пространство, покрытое лишь песком и горячим воздухом. На месте нынешних небоскребов, устремляющихся ввысь так, что их вершины теряются среди облаков, была безжизненная равнина. Трудно в это поверить, правда? Во время экскурсии мы познакомимся с удивительным миром Дубая и увидим самые впечатляющие достопримечательности. Нас ждут невероятные архитектурные шедевры, грандиозные поющие фонтаны, а также уникальный природный заповедник, где можно наблюдать перелетных птиц, включая грациозных фламинго.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Основные достопримечательности

Поющие фонтаны

Что включено Водитель с машиной Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Любой отель в Дубае Завершение: Ваш отель в Дубае Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 5 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.