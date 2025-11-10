Еще 50 лет назад на месте современных каналов, озер и небоскребов Дубая была пустыня.
Во время экскурсии вы увидите впечатляющие архитектурные сооружения, поющие фонтаны и природный заповедник с фламинго. Погрузитесь в контраст между прошлым и настоящим этого уникального города!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииДубай: от пустыни к чуду современности Невероятно, но еще каких-то 50 лет назад вместо современных искусственных каналов, живописных озер и идеально ровного асфальта, по которому ежедневно проносятся тысячи суперкаров, простиралась пустыня. Пространство, покрытое лишь песком и горячим воздухом. На месте нынешних небоскребов, устремляющихся ввысь так, что их вершины теряются среди облаков, была безжизненная равнина. Трудно в это поверить, правда? Во время экскурсии мы познакомимся с удивительным миром Дубая и увидим самые впечатляющие достопримечательности. Нас ждут невероятные архитектурные шедевры, грандиозные поющие фонтаны, а также уникальный природный заповедник, где можно наблюдать перелетных птиц, включая грациозных фламинго.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные достопримечательности
- Поющие фонтаны
- Природный заповедник с фламинго
Что включено
- Водитель с машиной
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель в Дубае
Завершение: Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
