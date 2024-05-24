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предложения выглядят одинаково и не понятно в чём разница, но во время нашей экскурсии мы встретили и другие кабриолеты, и наш среди них был самый привлекательный и блестящий! Когда машина только подъехала, даже колёса были чем-то натёрты до блеска! Чувствуется внимание к деталям: водичка для каждого, сувенир для ребёнка, резинки для волос. Гидом у нас была Алёна. Невероятно приятная девушка. Я была поражена, откуда у неё столько знаний. Оказывается, она специально училась на гида в Дубае, не просто водитель, а кладезь полезной информации! Очень удобно, что экскурсия проходит с микрофоном и всё отлично слышно и на задних сиденьях. А какие Алёна нам сделала фото и видео, это вообще отдельная тема! Благодарим и желаем успеха и процветания! Мы с вами ещё точно увидимся! А путешествующим рекомендуем брать эту экскурсию в первые дни отдыха, мы получили столько ценных советов и рекомендаций, не сравнить с отельным гидом…