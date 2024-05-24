1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Групповая
9 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день с 13:00 до 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
250$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Огни ночного города
Начало: Ваш отель в городе Дубай
Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250$225 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя24 мая 2024Очень-очень красивая и душевная экскурсия! Выбирали среди нескольких и безумно рады, что забронировали её именно у Ольги. На сайте все
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия понравилась. Были 22 мая. Забрали во время, первыми, привезли примерно в 21.30. На каждой остановке не более 15-20 мин.
- ААндрей20 мая 2024Экскурсия отличная. Гид Елена супер, все расскажет по факту как есть и подскажет.
- ППавел19 мая 2024Довольно шустрая экскурсия. Быстро показывают ключевые места в городе, которые потом сам должен посетить. Главное от гида не отставать.
- ККристина18 мая 2024Экскурсия отличная для знакомства с эмиратом, гиду Светлане большое спасибо, очень интересно и позитивно, несмотря на жару! Советую брать экскурсию по будням, в молле меньше людей
- ДДарья8 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Было очень комфортно и интересно. Нам было интересно увидеть некоторое достопримечательности не входящие в основной маршрут и водитель, он же гид, скорректировал для нас маршрут так, что мы успели увидеть все.
- ССапият23 апреля 2024Понравилось всё! Спасибо, Азам, за увлекательное путешествие по Дубаю! Масса впечатлений, полезной информации, положительных эмоций, приятное общение, позитив! С надеждой на новые встречи, Азам, и прекрасный Дубай!!!
- ННарине16 апреля 2024Мы остались очень довольны! Все круто, классно. Хотелось бы пару слов сказать о Султане: очень общительный, приятный, позитивный и добрый
- ТТатьяна16 апреля 2024Экскурсия была очень интересная и познавательная! Мияги много нам рассказал и показал! Посмотрели старый город, рамку, два молла, проехали по Пальма Джумейра…. Впечатлений масса и все они очень яркие!! Благодарим Мияги и Спутник за прекрасную организацию и пунктуальность!
- AArtem14 апреля 2024Отличная экскурсия, гид Азамат тактичный, грамотный и очень культурный гид, все делает что бы вам было комфортно и удобно. Куда хотите туда и отвезти может
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