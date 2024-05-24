Поющий фонтан – экскурсии в Дубае

Найдено 19 экскурсий в категории «Поющий фонтан» в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по старому и новому Дубай
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
462 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день с 13:00 до 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
250$200 за всё до 6 чел.
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Огни ночного города
Индивидуальная
5 часов
Огни ночного города
Начало: Ваш отель в городе Дубай
Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$380 за всё до 4 чел.
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Дубаю
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Дубай - жемчужина Востока
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250$225 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    24 мая 2024
    Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
    Очень-очень красивая и душевная экскурсия! Выбирали среди нескольких и безумно рады, что забронировали её именно у Ольги. На сайте все
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    предложения выглядят одинаково и не понятно в чём разница, но во время нашей экскурсии мы встретили и другие кабриолеты, и наш среди них был самый привлекательный и блестящий! Когда машина только подъехала, даже колёса были чем-то натёрты до блеска! Чувствуется внимание к деталям: водичка для каждого, сувенир для ребёнка, резинки для волос. Гидом у нас была Алёна. Невероятно приятная девушка. Я была поражена, откуда у неё столько знаний. Оказывается, она специально училась на гида в Дубае, не просто водитель, а кладезь полезной информации! Очень удобно, что экскурсия проходит с микрофоном и всё отлично слышно и на задних сиденьях. А какие Алёна нам сделала фото и видео, это вообще отдельная тема! Благодарим и желаем успеха и процветания! Мы с вами ещё точно увидимся! А путешествующим рекомендуем брать эту экскурсию в первые дни отдыха, мы получили столько ценных советов и рекомендаций, не сравнить с отельным гидом…

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
    Экскурсия понравилась. Были 22 мая. Забрали во время, первыми, привезли примерно в 21.30. На каждой остановке не более 15-20 мин.
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    Дубай молл 1 час по продолжительности. Для первой встречи с городом, на метить что и где и как посмотреть самое то. Прогулки по базара я бы заменила на прогулку в старом городе, намного красивее и колоритнее. На базаре очень приставали к дочке, неприличные слова, единственный неприятный момент.

  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
    Экскурсия отличная. Гид Елена супер, все расскажет по факту как есть и подскажет.
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
    Довольно шустрая экскурсия. Быстро показывают ключевые места в городе, которые потом сам должен посетить. Главное от гида не отставать.
  • К
    Кристина
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
    Экскурсия отличная для знакомства с эмиратом, гиду Светлане большое спасибо, очень интересно и позитивно, несмотря на жару! Советую брать экскурсию по будням, в молле меньше людей
  • Д
    Дарья
    8 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Большое спасибо за экскурсию. Было очень комфортно и интересно. Нам было интересно увидеть некоторое достопримечательности не входящие в основной маршрут и водитель, он же гид, скорректировал для нас маршрут так, что мы успели увидеть все.
  • С
    Сапият
    23 апреля 2024
    О Дубае с любовью
    Понравилось всё! Спасибо, Азам, за увлекательное путешествие по Дубаю! Масса впечатлений, полезной информации, положительных эмоций, приятное общение, позитив! С надеждой на новые встречи, Азам, и прекрасный Дубай!!!
  • Н
    Нарине
    16 апреля 2024
    Дубай: город, где нет ничего невозможного
    Мы остались очень довольны! Все круто, классно. Хотелось бы пару слов сказать о Султане: очень общительный, приятный, позитивный и добрый
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    молодой человек. Приехал на чистом, опрятном автомобиле 👍🏼👍🏼👍🏼 Показал, а еще и рассказал про все красоты Дубая. Начитанный и грамотный молодой человек ☺️ Сама поездка была не скучной и познавательной. Очень советую данную экскурсию с Султаном 👍🏼

  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
    Экскурсия была очень интересная и познавательная! Мияги много нам рассказал и показал! Посмотрели старый город, рамку, два молла, проехали по Пальма Джумейра…. Впечатлений масса и все они очень яркие!! Благодарим Мияги и Спутник за прекрасную организацию и пунктуальность!
  • A
    Artem
    14 апреля 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
    Отличная экскурсия, гид Азамат тактичный, грамотный и очень культурный гид, все делает что бы вам было комфортно и удобно. Куда хотите туда и отвезти может

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Поющий фонтан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Экскурсия по старому и новому Дубай
  2. Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
  3. Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
  4. Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
  5. Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Поющий фонтан" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 42 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 784 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 19 экскурсий на 2024 год по теме «Поющий фонтан», 784 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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