читать дальше

очень удобно: ездили только со своей семьёй, ни от кого не зависели. Ездили на новеньком Land Cruiser 300 с водителем. Водитель очень внимательный, учёл все наши пожелания. Всё, что было заявлено в описании- присутствовало, а по нашему запросу мы покатались на багги. Водитель— профессионал с огромным опытом (более 20 лет!!) настоящий профи. Вся поездка оставила яркое и приятное впечатление. Берём на заметку и рекомендуем всем, кто хочет испытать незабываемые эмоции!