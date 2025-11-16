Эта программа для тех, кто хочет увидеть пустыню по-настоящему. Не будет кемпов, шума и суеты — только вы, солнце, песок и бескрайняя тишина.
Вы почувствуете азарт и свободу во время сафари по дюнам, прокатитесь на сэндборде, насладитесь чашкой ароматного арабского кофе с финиками и сделаете потрясающие фотографии в лучах заката.
Описание экскурсии
Вы отправитесь в путешествие по бескрайним красным пескам пустыни Руб-эль-Хали — одной из самых живописных и загадочных на Аравийском полуострове. В программе:
- Катание по дюнам. Вас ждёт продлённый дюн-драйв по высоким барханам
- Кофе среди пустыни. Мы сделаем остановку на вершине бархана, откуда открывается захватывающий вид на золотое море песков. Здесь мы угостим вас арабским кофе и свежими финиками, чтобы вы могли отдохнуть и насладиться моментом
- Сэндбординг — катание по песчаным склонам. Вы почувствуете свободу и азарт, скользя по бархану, словно по волне
- Фото и впечатления. Для желающих предоставим платье со шлейфом — лёгкое и эффектное, чтобы сделать волшебные фотографии на фоне заката
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, специально подготовленных для катания по песчаным дюнам. Мы забираем гостей прямо из отеля и после завершения программы возвращаем обратно
- В стоимость всё включено
- Программа 6+
- Поездка доступна для путешественников, проживающих в Дубае. Для гостей с эмиратов Аджман и Шарджа — только по воскресеньям. Мы не сможем забрать вас из отдаленных районов (Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Batutta, Dubai Land, JVC, Motor City)
- По запросу сафари можно провести в индивидуальном формате — $240 за машину для 1-6 человек
- С вами будет водитель из нашей команды. Все наши водители имеют официальную лицензию на вождение в пустыне и большой опыт проведения сафари
в четверг и воскресенье в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 93 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Динара
16 ноя 2025
Отличный тур по сафари! Пустыня завораживает, поймали закат и сделали много красивых фотографий. Большое спасибо организатору, всегда была на связи, водитель очень внимательный и аккуратный.
A
Aleksei
13 ноя 2025
Все было отлично - ровно как в описании. Поезжайте, не пожалеете - и не потеряете время на деревню бедуинов и шоу (мы специально такой вариант и искали). В пустыне будьте
А
Анастасия
10 ноя 2025
Получили приятные эмоции от поездки в пустыню! Водитель англоговорящий, простым языком смогли объясниться! По организации - опаздание на 30 мин, пробки! Но впечатления компенсировали ожидание) самое важное для нас было
А
Александр
9 ноя 2025
Поездка получилась практически индивидуальной! Трансфер на Тойота Прада от отеля до дюн и обратно. Тур получилась практически индивидуальный с хорошем водители в просторном автомобиле. Никаких лишних ужинов, просмотров танцев и
O
Olesya
3 ноя 2025
Это наше втрое путешествие в пустыню, чтобы показать этот незабываемый пейзаж дочери. Искала тур без вечернего шоу — эта опция на любителя. Доплатили за расширение до индивидуальной поездки, что оказалось
Евгения
30 окт 2025
Все прошло по плану. Забрали из гостиницы в обещанное время. Красивейшая пустыня. Закат. Кофе, вода, финики. Сендборд.
М
Марисса
23 окт 2025
Прекрасное путешествие! Искала целенаправленно программу без шоу, танцев и ужина, так как это потеря времени и посредственная еда)) Организаторы буквально закрыли мою боль! Забрали от дома, привезли домой. А в
