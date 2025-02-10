Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаменитому отелю Burj Al Arab с профессиональным гидом.
Посетите королевские люксы, выпейте золотой капучино и насладитесь панорамными видами на Дубай с 25-го этажа.
Описание водной прогулкиПогружение в роскошь Burj Al Arab Отправьтесь в 90-минутное путешествие по знаменитому отелю Burj Al Arab — символу роскоши и архитектурного чуда Дубая. Сопровождаемый гидом, вы посетите 25-й этаж и королевские люксы, а также попробуете уникальный золотой капучино. Захватывающие виды и история отеля Поднимитесь на панорамный лифт и насладитесь завораживающим видом на побережье Дубая, включая остров Пальма Джумейра, Дубай Марину и World Islands. Познакомьтесь с историей и концепцией отеля в тематическом комплексе Experience Suite. Завершите экскурсию в лаунж-баре UMA Sunset с фирменным коктейлем, наслаждаясь арабским закатом. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: шорты, еда и напитки, багаж или большие сумки, короткие юбки, рубашки без рукавов, профессиональные камеры, купальники, фотосъемка со вспышкой, сандалии или шлёпанцы.
- Билеты недействительны при любых изменениях и действительны только на указанную дату и время.
- Билет обеспечивает эксклюзивный доступ только на 25-й этаж и в зону Inside Burj Al Arab.
- Рекомендуется одеваться скромно, чтобы не смущать других гостей в общественных местах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 25-й этаж отеля Burj Al Arab
- Королевские люксы
- Панорамный лифт
- Вид на побережье Дубая
- Тематический комплекс Experience Suite
- Лаунж-бар UMA Sunset
Что включено
- Услуги гида
- Доступ на 25-й этаж
- Золотой капучино
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Напитки в лаунже UMA
Место начала и завершения?
45RR+55G Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
владимир
10 фев 2025
Очень интересно узнать, как живут богатые люди и чем наслаждаются
Г
Георгий
9 фев 2025
Это была удивительная экскурсия — превзошла ожидания и полностью оправдала свои деньги.
м
марк
17 янв 2025
Мероприятие отлично организовано, с интересной информацией и достаточным временем для прогулок и фотографий.
Д
Дмитрий
20 июл 2024
Легко забронировать, подробные указания, экскурсия была очень приятной.
Входит в следующие категории Дубая
