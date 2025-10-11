Прочувствуйте дух Дубая: от Аль-Фахиди до «Бурдж-эль-Араб». Погрузитесь в историю и современность города, который не перестаёт удивлять
День в Дубае - это как путешествие в восточную сказку. Начните с квартала Аль-Фахиди, где история оживает в каждом переулке. Поднимитесь на Дубайскую рамку и оцените контраст старого и нового города. Полюбуйтесь роскошью "Бурдж-эль-Араб" и прогуляйтесь по каналам Мадинат Джумейра.
Пальмовый остров и Дубай Марина откроют вам мир современного Дубая, а шоу фонтанов у "Бурдж-Халифа" станет ярким финалом дня
5 причин купить эту прогулку
🌆 Погружение в историю Аль-Фахиди
🏙️ Виды с Дубайской рамки
🏝️ Прогулка по Пальмовому острову
🌸 Посещение Садов в пустыне
🌊 Живописные каналы Мадинат Джумейра
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Дубая - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В эти месяцы температура держится на уровне, позволяющем наслаждаться всеми достопримечательностями без излишней жары. Апрель и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что температура может быть выше. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но многие мероприятия проходят в кондиционированных помещениях, что позволяет насладиться поездкой в любое время года.
Погружение в прошлое. Начнём с квартала Аль-Фахиди — атмосферного уголка Старого Дубая. Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век.
Дубайская рамка. Символ перехода между прошлым и будущим. Мы поднимемся на высоту 150 метров и посмотрим, как Старый город сменяется ультрасовременными небоскрёбами.
Отель «Бурдж-эль-Араб» в форме паруса. Рассмотрим здание, ставшее синонимом роскоши и архитектурной смелости.
Мадинат Джумейра. Арабская Венеция. Прогуляемся по живописным каналам мимо традиционных лодок, базаров и дворцов.
Пальмовый остров и «Атлантис». Поговорим, как инженерная мечта стала реальностью, и прогуляемся по набережной с шикарными видами на Персидский залив.
Дубай Марина и JBR Walk. Современный Дубай с его арабским Манхэттеном: яхты, рестораны, небоскрёбы и набережная, полная жизни.
«Дубай Молл» и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Самый большой торговый центр в мире удивит не только размерами, но и чудесами — аквариумом, водопадом и, конечно, поющими фонтанами у подножия самого высокого здания в мире.
Сады в пустыне. На закате отправимся в сказочный оазис — Сад бабочек и Сад цветов, где миллионы лепестков распускаются посреди песков.
Вы узнаете:
Где находится сердце Старого Дубая
В чём уникальность 7-звёздочного отеля «Бурдж-эль-Араб»
Почему комплекс Мадинат Джумейра называют арабской Венецией
Как был создан Пальмовый остров
Как в пустыне расцвели невероятные сады
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Honda Odyssey
Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в Парк цветов — $28 с чел., посещение смотровой площадки на Пальмовом острове — $30 с чел.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Икром — ваш гид в Дубае
Доброго времени суток, дорогие путешественники! Меня зовут Икром, я живу и работаю в Дубае с 2015 года. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. С радостью расскажу вам самые интересные факты о современной жизни Эмиратов.
о
оксана
11 окт 2025
Понравилась экскурсия,как будто не гид проводил а давно знакомый человек,есть ответы на все вопросы,от информации касаемо истории до практических полезных советов. Было очень интересно и познавательно👍👍
Artyom
12 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Было интересно, красиво и вообще без напряга. Погуляли по старому городу, Сфотографировался на фоне отеля-Парус, прокатились по Пальмовому острову и поднялись на смотровую площадку - вид оттуда супер! Гид читать дальше
рассказывал понятно и с юмором, не перегружал. Отвечал на вопросы. Гид Икром, так же очень хороший фотограф, подсказывал и делал прекрасные фотографии на фоне достопримечательностей. День пролетел незаметно, остались только классные эмоции и куча фото!
Виталий
21 мая 2025
Экскурсия превзошла все ожидания!
Очень насыщенный маршрут — от атмосферного старого города до ультрасовременных районов. Особенно впечатлили Дубайская рамка и прогулка по Марине
Гид рассказывал интересно, с душой, и все было организовано на высоком уровне
Узнал много нового о культуре и архитектуре Дубая. Однозначно рекомендую!