Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Дубая - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В эти месяцы температура держится на уровне, позволяющем наслаждаться всеми достопримечательностями без излишней жары. Апрель и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что температура может быть выше. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но многие мероприятия проходят в кондиционированных помещениях, что позволяет насладиться поездкой в любое время года.

День в Дубае - это как путешествие в восточную сказку. Начните с квартала Аль-Фахиди, где история оживает в каждом переулке. Поднимитесь на Дубайскую рамку и оцените контраст старого и нового города. Полюбуйтесь роскошью "Бурдж-эль-Араб" и прогуляйтесь по каналам Мадинат Джумейра. Пальмовый остров и Дубай Марина откроют вам мир современного Дубая, а шоу фонтанов у "Бурдж-Халифа" станет ярким финалом дня

Ваш гид в Дубае

Погружение в прошлое. Начнём с квартала Аль-Фахиди — атмосферного уголка Старого Дубая. Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век.

Дубайская рамка. Символ перехода между прошлым и будущим. Мы поднимемся на высоту 150 метров и посмотрим, как Старый город сменяется ультрасовременными небоскрёбами.

Отель «Бурдж-эль-Араб» в форме паруса. Рассмотрим здание, ставшее синонимом роскоши и архитектурной смелости.

Мадинат Джумейра. Арабская Венеция. Прогуляемся по живописным каналам мимо традиционных лодок, базаров и дворцов.

Пальмовый остров и «Атлантис». Поговорим, как инженерная мечта стала реальностью, и прогуляемся по набережной с шикарными видами на Персидский залив.

Дубай Марина и JBR Walk. Современный Дубай с его арабским Манхэттеном: яхты, рестораны, небоскрёбы и набережная, полная жизни.

«Дубай Молл» и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Самый большой торговый центр в мире удивит не только размерами, но и чудесами — аквариумом, водопадом и, конечно, поющими фонтанами у подножия самого высокого здания в мире.

Сады в пустыне. На закате отправимся в сказочный оазис — Сад бабочек и Сад цветов, где миллионы лепестков распускаются посреди песков.

Вы узнаете:

Где находится сердце Старого Дубая

В чём уникальность 7-звёздочного отеля «Бурдж-эль-Араб»

Почему комплекс Мадинат Джумейра называют арабской Венецией

Как был создан Пальмовый остров

Как в пустыне расцвели невероятные сады

