Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.

Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.

Экскурсионный тур включает: