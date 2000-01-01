Что вы увидите
- Форт Аль-Фахиди
- Резиденция правящего Шейха Дубая Мухаммеда
- Дубай-Крик
- 7* отель «Burj Al Arab»
- Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция)
- Пальмовый остров «Palm Jumeirah»
- Небоскребы на Шоссе шейха Зайда (Sheikh Zayed Road)
- Аквариум в Дубай Молл
- Танцующие фонтаны
- Бурдж-Халифа
Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.
Экскурсионный тур включает:
- Форт «Al Fahidi», в котором находится исторический музей 🖼 восковых фигур исламской культуры (с посещением сувенирной лавки);
- Резиденция правящего Шейха Дубая Мухаммеда - фото-стоп; ( по возможности)
- Катание на лодочке "абра" по Dubai Creek;
- Единственный в мире 7* отель 🏨 «Burj Al Arab» (Парус) – фото-стоп;
- Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция);
- Остановка на пальмовом острове 🏝️ «Palm Jumeirah» (фото-стоп на фоне Дубай Марина )
- Сверкающие небоскребы на Sheikh Zayed Road - самой престижной улице Дубая;
- Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи), расположенный в крупнейшем торговом центре – Dubai mall;
- Легендарные танцующие фонтаны, которые находятся у подножья самого высокого здания в мире - Burj Khalifa - просмотр шоу.
- Подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа осуществляется за дополнительную оплату.
Что входит
- Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени, в сопровождении гида
- Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубаи
- Услуги талантливой команды, любящей свое дело
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
- Подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа осуществляется за дополнительную оплату
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
- Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
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