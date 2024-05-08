90-минутная экскурсия с группой по Бурдж-эль-Арабу.

Услуги гида.

Внутри Бурдж Аль Араб Погрузившись в величие и роскошь всемирно известного отеля Бурдж Аль Араб, побалуйте себя не менее запоминающимся финалом. Забронируйте столик в одном из изысканных ресторанов, чтобы пообедать или поужинать в королевском стиле, и ваш визит станет поистине незабываемым. Забронируйте себе место сегодня и испытайте воплощение эмиратской элегантности воочию! В тур включено: