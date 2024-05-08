Окунитесь в мир беспрецедентной роскоши и архитектурного чуда в Бурдж-эль-Арабе — ярком символе Эмиратов. Этот легендарный отель открывает свои двери для эксклюзивных экскурсий.
Прогуляйтесь по роскошным коридорам и погрузитесь в захватывающие истории, которые делают это культовое здание гордостью ОАЭ.
Прогуляйтесь по роскошным коридорам и погрузитесь в захватывающие истории, которые делают это культовое здание гордостью ОАЭ.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Внутри Бурдж Аль Араб Погрузившись в величие и роскошь всемирно известного отеля Бурдж Аль Араб, побалуйте себя не менее запоминающимся финалом. Забронируйте столик в одном из изысканных ресторанов, чтобы пообедать или поужинать в королевском стиле, и ваш визит станет поистине незабываемым. Забронируйте себе место сегодня и испытайте воплощение эмиратской элегантности воочию! В тур включено:
- 90-минутная экскурсия с группой по Бурдж-эль-Арабу.
- Услуги гида.
Ежедневно с 10:00 до 19:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$72
|Детский (от 4 до 12 лет)
|$27
|Детский (до 4 лет)
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- 90-минутная экскурсия по Бурдж Аль Арабу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер
- Бронирование столика на обед или ужин в одном из ресторанов Бурдж Аль Араб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Burj Al Arab - Umm Suqeim 3 - Dubai - ОАЭ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- На экскурсии предусмотрен элегантный и скромный дресс-код
- Экскурсия длится около 2 часов
- Приносить напитки и еду на территорию отеля запрещено
- Билеты с открытой датой. Срок действия указан в билете
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 мая 2024
Не было русскоговорящего гида(((
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