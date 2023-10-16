Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца

Увидеть визитные карточки столицы и побывать внутри Каср аль-Ватана

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Абу-Даби — это культурное сердце и один из самых богатых эмиратов страны. Несмотря на почтенный возраст, город очень динамичен.

Экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirate Palace, Финиковый рынок — вот куда мы отправимся для знакомства со столицей.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лувр. Фотостоп на фоне первого мультикультурного музея. Вы полюбуетесь его уникальной архитектурой, а мы поделимся интересными фактами об этом здании, словно из будущего.

Финиковый рынок встретит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это отличное лакомство и сувенир.

Знаменитый отель Emirate Palace. Воплощение роскоши, демонстрирующее арабское гостеприимство во всей его красе. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс устремлённых в небо сине-голубых башен Etihad Towers, переливающихся на солнце.

Каср аль-Ватан. Невероятный президентский дворец из белого гранита, внутри которого вы побываете. Люстра из 350 тыс. хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, необъятные пространства — дворец впечатляет!

Башня Capital Gate. Эту падающую башню вы увидите проездом — она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире.

Мечеть Шейха Зайда. Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую.

О каждой достопримечательности мы расскажем вам увлекательные факты.
Мы сделаем остановку на обед (не входит в стоимость экскурсии).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
  • Мы заберём вас из Дубая и по окончании отвезём обратно. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно.
  • Входные билеты во Дворец президента включены в стоимость

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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