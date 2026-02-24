Абу-Даби — это культурное сердце и один из самых богатых эмиратов страны. Несмотря на почтенный возраст, город очень динамичен. Экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, Финиковый рынок — вот куда мы отправимся для знакомства со столицей.

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Описание экскурсии

Лувр / Team Lab Phenomena. Объекты расположены в одном комплексе, поэтому вы можете выбрать, что посетить — первый мультикультурный музей с его уникальной архитектурой или TeamLab, где вас ждёт захватывающий мир цифрового искусства и света, оживающего при прикосновении. На осмотр музея будет 1,5 часа.

Финиковый рынок встретит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это отличное лакомство и сувенир.

Знаменитый отель Emirate Palace (проездом). Воплощение роскоши, демонстрирующее арабское гостеприимство во всей его красе. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс устремлённых в небо сине-голубых башен Etihad Towers, переливающихся на солнце.

Каср аль-Ватан. Невероятный президентский дворец из белого гранита, внутри которого вы побываете. Люстра из 350 тыс. хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, необъятные пространства — дворец впечатляет!

Башня Capital Gate. Эту падающую башню вы увидите проездом — она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире.

Мечеть Шейха Зайда. Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую.

О каждой достопримечательности мы расскажем вам увлекательные факты.

Мы сделаем остановку на обед (не входит в стоимость экскурсии).

Организационные детали

Сбор гостей с 10:00 до 11:00. Точное время гид напишет вам утром (примерно за 20 минут)

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival или Toyota Haice

Мы заберём вас из Дубая и по окончании отвезём обратно. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно

Лувр не работает по понедельникам

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Оплачивается дополнительно: