Абу-Даби — это культурное сердце и один из самых богатых эмиратов страны. Несмотря на почтенный возраст, город очень динамичен. Экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirate Palace, Финиковый рынок — вот куда мы отправимся для знакомства со столицей.

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Описание

Что вас ожидает

Лувр. Фотостоп на фоне первого мультикультурного музея. Вы полюбуетесь его уникальной архитектурой, а мы поделимся интересными фактами об этом здании, словно из будущего.

Финиковый рынок встретит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это отличное лакомство и сувенир.

Знаменитый отель Emirate Palace. Воплощение роскоши, демонстрирующее арабское гостеприимство во всей его красе. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс устремлённых в небо сине-голубых башен Etihad Towers, переливающихся на солнце.

Каср аль-Ватан. Невероятный президентский дворец из белого гранита, внутри которого вы побываете. Люстра из 350 тыс. хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, необъятные пространства — дворец впечатляет!

Башня Capital Gate. Эту падающую башню вы увидите проездом — она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире.

Мечеть Шейха Зайда. Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую.

О каждой достопримечательности мы расскажем вам увлекательные факты.

Мы сделаем остановку на обед (не входит в стоимость экскурсии).

Организационные детали