Увидеть визитные карточки столицы и побывать внутри Каср аль-Ватана
Экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirate Palace, Финиковый рынок — вот куда мы отправимся для знакомства со столицей.
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Описание
Что вас ожидает
Лувр. Фотостоп на фоне первого мультикультурного музея. Вы полюбуетесь его уникальной архитектурой, а мы поделимся интересными фактами об этом здании, словно из будущего.
Финиковый рынок встретит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это отличное лакомство и сувенир.
Знаменитый отель Emirate Palace. Воплощение роскоши, демонстрирующее арабское гостеприимство во всей его красе. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс устремлённых в небо сине-голубых башен Etihad Towers, переливающихся на солнце.
Каср аль-Ватан. Невероятный президентский дворец из белого гранита, внутри которого вы побываете. Люстра из 350 тыс. хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, необъятные пространства — дворец впечатляет!
Башня Capital Gate. Эту падающую башню вы увидите проездом — она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире.
Мечеть Шейха Зайда. Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую.
О каждой достопримечательности мы расскажем вам увлекательные факты.
Мы сделаем остановку на обед (не входит в стоимость экскурсии).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
- Мы заберём вас из Дубая и по окончании отвезём обратно. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно.
- Входные билеты во Дворец президента включены в стоимость
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.