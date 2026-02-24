Лувр / Team Lab Phenomena. Объекты расположены в одном комплексе, поэтому вы можете выбрать, что посетить — первый мультикультурный музей с его уникальной архитектурой или TeamLab, где вас ждёт захватывающий мир цифрового искусства и света, оживающего при прикосновении. На осмотр музея будет 1,5 часа.
Финиковый рынок встретит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это отличное лакомство и сувенир.
Знаменитый отель Emirate Palace (проездом). Воплощение роскоши, демонстрирующее арабское гостеприимство во всей его красе. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс устремлённых в небо сине-голубых башен Etihad Towers, переливающихся на солнце.
Каср аль-Ватан. Невероятный президентский дворец из белого гранита, внутри которого вы побываете. Люстра из 350 тыс. хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, необъятные пространства — дворец впечатляет!
Башня Capital Gate. Эту падающую башню вы увидите проездом — она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире.
Мечеть Шейха Зайда. Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую.
О каждой достопримечательности мы расскажем вам увлекательные факты. Мы сделаем остановку на обед (не входит в стоимость экскурсии).
Организационные детали
Сбор гостей с 10:00 до 11:00. Точное время гид напишет вам утром (примерно за 20 минут)
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival или Toyota Haice
Мы заберём вас из Дубая и по окончании отвезём обратно. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно
Лувр не работает по понедельникам
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно:
Входные билеты во Дворец президента: взрослые — $18 за чел., детские — $9 за чел.
Входные билеты в Team Lab: взрослые — $41 за чел., детские — $17 за чел.
Входные билеты Лувр: взрослые — $18 за чел., детские (до 18 лет) — бесплатно
Обед: примерно $15 за чел.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Детский (до 3-х лет)
Бесплатно
Детский (3-11 лет)
$65
Взрослый (12+)
$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3559 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся.
Наша миссия читать дальшеуменьшить
— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров.
Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 317 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Elena
Дата посещения: 21 фев 2026
Добрый день! Это была невероятная экскурсия в Абу-Даби 21.02.26, которая прошла во время стыковки в Бангкок. Сначала были небольшие сомнения в связи с возможными пробками при возвращении из Абу-Даби, но читать дальшеуменьшить
в связи с тем, что начался Рамадан, тур начался раньше, чем планировался). Зохид замечательный гид: всё рассказал интересно и с душой и главное, что все просчитал по времени. В итоге и столицу посмотрела и на на самолет успела. Во время поездки мы не только увидели самые красивые места Абу-Даби, но и прочувствовали атмосферу эмирата. 🚗💨 Всё было очень комфортно, возвращались в город под хиты 80-х и 90-х и сами тоже подпевали. Огромное спасибо за такой праздник эмоций и впечатлений! 🙌🌟
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К
Ксения
Дата посещения: 29 янв 2026
Были на экскурсии по Абу-Даби — остались в полном восторге! Всё было отлично организовано: комфортно и интересно. Отдельное спасибо гиду Zohid Karimov - очень профессиональный, увлечённый, рассказывал живо и с интересными фактами. Программа насыщенная и продуманная. Получили массу приятных впечатлений, однозначно порекомендуем своим близким и друзьям ❤️
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П
Полина
Экскурсия прошла отлично, гид просто супер, все очень интересно, рассказал много разных интересных фактов, был заинтересован на протяжении всего дня. Все что было запланировано, все увидели, даже больше)
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Ю
Юрий
Вернувшись домой посчитал необходимым оставить отзыв об экскурсии. 1 - Пунктуальность (5 баллов). Водитель/сопровождающий приехал даже чуть раньше. На всех остановках, где давалось свободное время гид был вовремя. 2 - Программа (5 читать дальшеуменьшить
баллов). Отлично подобрано время и локации для остановок. Мы посетили все локации, которые хотели, более того гид по просьбе группы поменял программу и мы поехали вместо президентского дворца в другую бывшую резиденцию шейха, которая сейчас является шикарным отелем и еще нас завезли в деревню бедуинов. В мечеть шейха Заида приехали идеально по времени. Мы успели увидеть ее в 2-х вариациях (днем и в сумерках) и на этой локации встретили закат. Великолепное зрелище. 3 - Гид Мулсим (5 баллов). Абсолютно клиентоориентированный и высококвалифицированный гид, который учел все наши пожелания. ответил на десятки вопросов. 4 - Автомобиль (5 баллов). Комфортный, достаточно свежий автомобиль, в который мы без проблем поместили и рюкзаки и пакеты с покупками. Абсолютно никакого ощущения и напряжения от дороги. Ну и общее впечатление - 5 баллов. Данная экскурсия стоит совершенно вменяемых денег за ту работу, которую проводит с вами гид. Нас было всего 5 человек, мы легко договорились о желаемых местах для обязательного посещения и никаких даже маломальски неприятных ситуаций за все 7 часов у нас не возникло. Огромное спасибо за отличные эмоции!
+2
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D
Denis
Хочу оставить отзыв о гиде Умаре и экскурсии по Абу-Даби. Это был действительно отличный день.
Экскурсия была групповой, проходила на русском языке — он говорит уверенно и приятно. Слушать его было читать дальшеуменьшить
интересно.
Уже с первой локации — Лувра Абу-Даби — я поймал себя на мысли, что экскурсия будет классной. Умар очень увлекательно рассказывал историю ОАЭ, объяснял контекст, отвечал абсолютно на все вопросы, и чувствовалось, что он реально хорошо разбирается в теме, а не просто заучил текст. Отдельно хочется отметить его отношение к людям: спокойный, эрудированный, внимательный и заботливый. Мы немного задержались в Президентском дворце — он нас спокойно подождал, без спешки. Затем без проблем согласился на наш вариант обеда и даже показал лучшую локацию для вечернего вида на мечеть Шейха Заида — это был очень красивый финал дня. А ещё он купил нам всем воду, что, казалось бы, мелочь, но на жаре это очень приятно и многое говорит о человеке.
Поездка проходила комфортно, без суеты, в машине было хорошо. В какой-то момент даже ловишь себя на ощущении спокойствия и безопасности — ты просто отдыхаешь и впитываешь информацию. В конце он также довёз ребят не просто «по маршруту», а туда, куда они попросили. В итоге — было действительно интересно, комфортно и по-человечески приятно. Именно такой гид делает путешествие по-настоящему запоминающимся. Смело рекомендую Умара и с радостью выбрал бы экскурсию с ним снова.
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Виктория
Вчера ездили с Муслимом в Абу-Даби. Всё чётко по плану, очень доброжелательный и приятный молодой человек. Интересный собеседник и профи водитель. Времени в мечети и президентском дворце провели даже меньше, читать дальшеуменьшить
чем было отведено, успели все посмотреть, а вот в Тим Лаб отведенных полтора часа не вполне хватило, пару залов не успели, потому что в некоторые залы надо отстоять очередь. И потом, хотелось в некоторых залах присесть и погрузиться в атмосферу, но быстро видео/фото и пошли дальше. Но в любом случае, восторг от посещения этого места обеспечен. На самом деле грандиозных залов, захватывающих дух - четыре. В итоге поездкой остались очень довольны.
+2
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Входит в следующие категории Дубая
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