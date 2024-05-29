1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Отличие билетов «Стандартный» и «VIP»»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
«VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300):— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
«Бывали ли вы когда-нибудь на люксовой суперъяхте»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$165 за человека
Круиз
2 часа
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете в море и насладитесь жизнью в стиле «люкс»»
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«При бронировании вам нужно выбрать длительность полёта, а также пакет «стандартный» или «vip»:»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Билеты
3 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«С VIP-билетом вы подниметесь наверх без очередей к кассе и лифтам»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Индивидуальная
8 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Ужин в VIP–кемпинге: фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
«Яхта премиум-класса Вы отправитесь в море на 13-метровой яхте с двумя палубами»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
«Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) •Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Групповая
2 часа
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
Круиз
2 часа
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Начало: Alexandra Dhow Cruise
«• Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45)»
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от $50 за человека
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Индивидуальная
4 часа
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
«Почувствуйте себя настоящей VIP-персоной с нашей эксклюзивной экскурсией на кабриолете»
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $215 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная VIP экскурсия по Дубаю на автомобиле
Начало: Сбор из любого отеля Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзив на Ночном Дубае
Начало: Отель, в котором проживают гости
«Вы увидите самые пафосные, luxury места в ночное время, различные шоу и самые красивые променадные места»
Расписание: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$280 за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«• Стандарт с алкогольными напитками — еда + безлимитные напитки (пиво, вино, крепкий алкоголь) • VIP — еда + премиум напитки + шампанское»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Мини-группа
8 часов
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
«Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам»
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
Мини-группа
10 часов
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия «Внутри Burj Al Arab»
Начало: Burj Al Arab - Umm Suqeim 3 - Dubai - ОАЭ
«Этот легендарный отель открывает свои двери для эксклюзивных экскурсий»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$72 за человека
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Проведите весело время на борту роскошной яхты Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 мая 2024Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
- ССветлана29 мая 2024Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
- ССветлана25 мая 2024Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
- ЖЖанна25 мая 2024Все было потрясающе! шоу огонь! еда очень вкусная,выбор огромный! прокатились на все 100%,эмоции супер
- ЧЧинара23 мая 2024Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
- ВВладимир22 мая 2024Очень вкусная еда, на судне чисто, виды замечательные.
- ММария21 мая 2024Добрый вечер! Спасибо большое! Водители очень вежливые, ну и конечно, настоящие профи. Ужин был очень вкусный! Фаер шоу именно в нашем vip кемпинге очень обрадовало, ребята молодцы. В общем, получили только самые положительные эмоции!!
- ААнастасия21 мая 2024Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
- ААндрей18 мая 2024Отлично покатались по Дубаю, посмотрели центр города и основные достопримечательности, в т. ч. шоу фонтанов с видом на Burj Khalifa.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «VIP-туры»
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