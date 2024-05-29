читать дальше

которых было не мало) было много надежд на данную экскурсию, и они не просто сбылись, а превзошли все ожидания! Мы просто в восторге! Гид Гарник создавал непередаваемую атмосферу, без которой экскурсия не была бы настолько классной! Он спокойно относился к нашим многочисленным просьбам «сфоткай, сфоткай»)) Фотографии и видео получились просто улет! За цену экскурсии мы получили: куча фотографий и видео, катание на шикарном кабриолете, очень интересного собеседника, и что самое главное, незабываемые эмоции, которые останутся в памяти до конца жизни!)) это факт! Спасибо вам, что делаете то, чего больше никто не делает!