Бывали ли вы когда-нибудь на люксовой суперъяхте? 43 метра длиной, 5 спален, 3 палубы. Даже просто походить внутри и всё рассмотреть — невероятно интересно! Индивидуальная аренда такой яхты стоит от 11 тысяч долларов. Мы предлагаем уникальную возможность побывать на ней — позажигать на вечеринке или расслабиться в бассейне с видом на Дубай Марина.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отдых, достойный шейха

Услужливый персонал будет ухаживать за вами и угощать вкусностями на протяжении всего мини-круиза. Для плавания мы остановимся напротив красивейшей панорамы небоскрёбов в Дубай Марина. Спустим на воду около яхты надувной бассейн. Чилить в нём и наслаждаться прекрасными видами — именно так отдыхают настоящие шейхи! 😉

Релакс или драйв — решать вам

Верхний уровень яхты с баром и диджеем — самый тусовочный. После заката здесь царят веселье и танцы. На нижних уровнях атмосфера более спокойная. Что хотите — позажигать или расслабиться? Выбор за вами — по яхте можно перемещаться куда угодно.

И самое главное — что включено

3-часовой круиз на суперъяхте

Остановка для плавания (кроме поездки в 21:00, ночью купание запрещено)

Еда и напитки безлимитно:

09:00 — яичная станция, колбасные изделия, хэшбрауны, фасоль в томатном соусе, сэндвичи, выпечка, джемы, фрукты

13:00, 17:00, 21:00 — бургеры и шашлычки (курица, говядина, баранина), станция с пастой, шпажки с овощами, кукуруза на гриле, фрукты, десерты

09:00 — яичная станция, колбасные изделия, хэшбрауны, фасоль в томатном соусе, сэндвичи, выпечка, джемы, фрукты 13:00, 17:00, 21:00 — бургеры и шашлычки (курица, говядина, баранина), станция с пастой, шпажки с овощами, кукуруза на гриле, фрукты, десерты Безалкогольные напитки: чай, кофе, соки, вода и прочие

Алкогольные напитки: пиво, вино, коктейли

Организационные детали

Если хотите застать и дневной, и вечерний Дубай, выбирайте поездку на закате в 17:00. Время начала может немного корректироваться в зависимости от времени года.

Надевайте обувь, которую легко снять и надеть: на яхтах принято ходить без обуви. На суперъяхте вам выдадут одноразовые тапочки.

Если собираетесь плавать, берите с собой полотенце. Полотенце на суперъяхте можно приобрести за 25 дирхамов.

Особенности оплаты: