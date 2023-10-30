Роскошный отдых на роскошной яхте - всё включено
Бывали ли вы когда-нибудь на люксовой суперъяхте? 43 метра длиной, 5 спален, 3 палубы.
Даже просто походить внутри и всё рассмотреть — невероятно интересно! Индивидуальная аренда такой яхты стоит от 11 тысяч долларов.
Мы предлагаем уникальную возможность побывать на ней — позажигать на вечеринке или расслабиться в бассейне с видом на Дубай Марина.
Даже просто походить внутри и всё рассмотреть — невероятно интересно! Индивидуальная аренда такой яхты стоит от 11 тысяч долларов.
Мы предлагаем уникальную возможность побывать на ней — позажигать на вечеринке или расслабиться в бассейне с видом на Дубай Марина.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отдых, достойный шейха
Услужливый персонал будет ухаживать за вами и угощать вкусностями на протяжении всего мини-круиза. Для плавания мы остановимся напротив красивейшей панорамы небоскрёбов в Дубай Марина. Спустим на воду около яхты надувной бассейн. Чилить в нём и наслаждаться прекрасными видами — именно так отдыхают настоящие шейхи! 😉
Релакс или драйв — решать вам
Верхний уровень яхты с баром и диджеем — самый тусовочный. После заката здесь царят веселье и танцы. На нижних уровнях атмосфера более спокойная. Что хотите — позажигать или расслабиться? Выбор за вами — по яхте можно перемещаться куда угодно.
И самое главное — что включено
- 3-часовой круиз на суперъяхте
- Остановка для плавания (кроме поездки в 21:00, ночью купание запрещено)
- Еда и напитки безлимитно:
09:00 — яичная станция, колбасные изделия, хэшбрауны, фасоль в томатном соусе, сэндвичи, выпечка, джемы, фрукты
13:00, 17:00, 21:00 — бургеры и шашлычки (курица, говядина, баранина), станция с пастой, шпажки с овощами, кукуруза на гриле, фрукты, десерты
- Безалкогольные напитки: чай, кофе, соки, вода и прочие
- Алкогольные напитки: пиво, вино, коктейли
Организационные детали
- Если хотите застать и дневной, и вечерний Дубай, выбирайте поездку на закате в 17:00. Время начала может немного корректироваться в зависимости от времени года.
- Надевайте обувь, которую легко снять и надеть: на яхтах принято ходить без обуви. На суперъяхте вам выдадут одноразовые тапочки.
- Если собираетесь плавать, берите с собой полотенце. Полотенце на суперъяхте можно приобрести за 25 дирхамов.
Особенности оплаты:
- 20% предоплаты вносится через сайт. Остальную часть нужно оплатить онлайн картой, выданной иностранным банком, по ссылке не позднее 48 часов до начала экскурсии. Я отправлю вам ссылку в личной переписке.
- Если у вас нет карты иностранного банка, мы можем прислать в ваш отель в центральной части Дубая своего представителя, который примет оплату наличными.
ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Dubai Harbour
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Volha — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1804 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!».
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