На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями

Роскошный отдых на роскошной яхте - всё включено

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Бывали ли вы когда-нибудь на люксовой суперъяхте? 43 метра длиной, 5 спален, 3 палубы.

Даже просто походить внутри и всё рассмотреть — невероятно интересно! Индивидуальная аренда такой яхты стоит от 11 тысяч долларов.

Мы предлагаем уникальную возможность побывать на ней — позажигать на вечеринке или расслабиться в бассейне с видом на Дубай Марина.
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отдых, достойный шейха

Услужливый персонал будет ухаживать за вами и угощать вкусностями на протяжении всего мини-круиза. Для плавания мы остановимся напротив красивейшей панорамы небоскрёбов в Дубай Марина. Спустим на воду около яхты надувной бассейн. Чилить в нём и наслаждаться прекрасными видами — именно так отдыхают настоящие шейхи! 😉

Релакс или драйв — решать вам

Верхний уровень яхты с баром и диджеем — самый тусовочный. После заката здесь царят веселье и танцы. На нижних уровнях атмосфера более спокойная. Что хотите — позажигать или расслабиться? Выбор за вами — по яхте можно перемещаться куда угодно.

И самое главное — что включено

  • 3-часовой круиз на суперъяхте
  • Остановка для плавания (кроме поездки в 21:00, ночью купание запрещено)
  • Еда и напитки безлимитно:
    09:00 — яичная станция, колбасные изделия, хэшбрауны, фасоль в томатном соусе, сэндвичи, выпечка, джемы, фрукты
    13:00, 17:00, 21:00 — бургеры и шашлычки (курица, говядина, баранина), станция с пастой, шпажки с овощами, кукуруза на гриле, фрукты, десерты
  • Безалкогольные напитки: чай, кофе, соки, вода и прочие
  • Алкогольные напитки: пиво, вино, коктейли

Организационные детали

  • Если хотите застать и дневной, и вечерний Дубай, выбирайте поездку на закате в 17:00. Время начала может немного корректироваться в зависимости от времени года.
  • Надевайте обувь, которую легко снять и надеть: на яхтах принято ходить без обуви. На суперъяхте вам выдадут одноразовые тапочки.
  • Если собираетесь плавать, берите с собой полотенце. Полотенце на суперъяхте можно приобрести за 25 дирхамов.

Особенности оплаты:

  • 20% предоплаты вносится через сайт. Остальную часть нужно оплатить онлайн картой, выданной иностранным банком, по ссылке не позднее 48 часов до начала экскурсии. Я отправлю вам ссылку в личной переписке.
  • Если у вас нет карты иностранного банка, мы можем прислать в ваш отель в центральной части Дубая своего представителя, который примет оплату наличными.

ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Dubai Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Ночные
Летние
Романтические
На яхте
VIP-туры

Похожие туры из Дубая

Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
Покорить песчаные дюны, узнать о бедуинах и посмотреть яркое шоу в поездке с русскоговорящим гидом
в вашем отеле
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$450 за всё до 6 чел.
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами
у вашего отеля
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$75 за человека
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Полюбоваться городом с борта 13-метровой белоснежной яхты и шикарно отдохнуть за 3 часа
в районе Дубай Марины
2 ноя
3 ноя
4 ноя
8 ноя
$500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
ХОРОШО
🧭
ТАМ