Проведите незабываемый час в Topgolf Dubai с потрясающим видом на Дубай Марину.
Идеальное развлечение как для новичков, так и для опытных игроков — современный гольф, вкусная еда и живая атмосфера ждут вас.
Описание экскурсииУникальные площадки и захватывающий вид Topgolf Dubai предлагает новаторский взгляд на древний вид спорта — игры проходят на современных высокотехнологичных площадках с великолепным видом на Дубай Марину. Независимо от уровня подготовки, вы сможете насладиться процессом и получить удовольствие. Подходит для всех — от новичков до профессионалов Это идеальное место, чтобы весело провести время с семьёй или друзьями. Профессиональные инструкторы помогут новичкам освоиться, а для опытных игроков доступны разнообразные тренировочные программы. Во время игры гости могут воспользоваться ресторанами и барами с полным обслуживанием, наслаждаться разнообразным меню и отдыхать в непринуждённой атмосфере. Важная информация:
- Места распределяются в порядке живой очереди.
- Время ожидания зависит от наличия свободных мест и может составлять от 0 до 4 часов.
- В период ожидания гости могут воспользоваться торговыми точками на территории комплекса.
- Рекомендуется придерживаться повседневного дресс-кода.
- Гости младше 16 лет должны постоянно находиться под присмотром лиц старше 21 года.
Ответы на вопросы
Что включено
- Один час игры с неограниченным количеством шаров
- Аренда клюшек
Что не входит в цену
- Приоритетная очередь
- Бронирование игровой зоны
- Еда и напитки
- Обязательный пожизненный членский взнос в размере 20 дирхамов ОАЭ
Место начала и завершения?
35J6+QFG Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
26 июн 2025
Великолепное место с захватывающим видом на фоне
А
Амелия
15 июн 2025
Прекрасный и внимательный персонал
В
Валерия
29 дек 2024
У меня осталось хорошее впечатление от посещения.
Входит в следующие категории Дубая
