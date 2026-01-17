Дубай вдохновил меня на необычное увлечение: устраивать «фотосафари» на внедорожнике с открытым верхом. Каждая поездка — это приключение в поисках лучших видов и новых впечатлений.
Присоединяйтесь! Вы увидите фотолокации среди пальм и небоскрёбов и получите снимки, которыми захочется похвастаться.
Присоединяйтесь! Вы увидите фотолокации среди пальм и небоскрёбов и получите снимки, которыми захочется похвастаться.
Описание экскурсии
На своем Jeep Wrangler 1990 года выпуска — в Дубае такие автомобили встречаются в единичном экземпляре — я встречу вас возле вашего отеля или в районе Дубай Марина. Проложим собственный маршрут по городским джунглям и устроим фотоохоту за лучшими видами. За 2,5 часа вы успеете:
- промчаться по широким проспектам мимо сверкающих небоскребов
- удивиться размерам самого высокого колеса обозрения в мире
- заглянуть в прибрежную часть города, чтобы поймать свежий морской бриз
- посетить недавно построенный полуостров «Дубайская гавань» и увидеть город в необычном ракурсе
- остановиться у знакового отеля-«паруса» Бурдж-аль-Араб — первого символа Дубая
- увидеть искусственный остров Пальма Джумейра и колоритную гостиницу Атлантис — настоящую арабскую сказку, превращенную в быль!
Я прокачу вас по местам для ярких и запоминающихся фотографий и подскажу самые эффектные ракурсы. Также могу сделать снимки на свою камеру высокого разрешения.
Организационные детали
- Поездку можно провести в любое удобное вам время суток, но самые яркие виды города ждут вас на рассвете, закате или с наступлением темноты
- В разгар дня рекомендую иметь при себе солнцезащитный крем и головной убор (помните, что поездка пройдет с ветерком!)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 399 туристов
Называю Дубай своим домом уже с 2009 года. За время нахождения в ОАЭ мне посчастливилось увидеть начало расцвета страны и исходя из собственного опыта сравнить это с тем, что мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Артуру за классную и познавательную фотоэкскурсию. Артур много рассказывает интересных фактов о Дубае и в целом об ОАЭ. Очень понравился сам джип, горячий кофе на пляже вечером для
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А
Экскурсовод Артур очень позитивный, отзывчивый, излучающий свет, любящий Дубай и своё дело человек! Прекрасная речь, много интересного и нового узнали, а так же под впечатлением от сюрпризов! Спасибо за великолепный кофе и прекрасный презент, который занял уже своё место!
Остались добрые и светлые впечатления! 🤝 Сердечно благодарим! 🎄
Остались добрые и светлые впечатления! 🤝 Сердечно благодарим! 🎄
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Спасибо огромное Артуру за содержательную информацию об этой потрясающей стране и прекрасном городе.
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Были на экскурсии с Артуром ещё 14 февраля 2023 года. Экскурсия была настолько живой, красивой, эстетичной и интересной, что впечатления остались яркие и положительные воспоминания о данной экскурсии сохраняются до сих пор. А ещё были одарены вкусным подарком, что несомненно тоже приятно.
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Артуру большущее спасибо. Очень приятная и интересная экскурсия по Дубаю! Тепло, лампово и атмосферно - как его машина)) осмотрели основные линии Дубая, поговорили о многом и попробовали вкуснейший кофе. Еще и сделали классные фото с ребенком)
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Прекрасная поездка! Всё было чудесно, нашей семье понравилось. Артур учёл все наши пожелания.
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