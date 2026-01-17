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Дубай в лучшем виде: фотопоездка на ретроджипе

Получить яркие снимки и собрать топ-места, катаясь по городу с ветерком
Дубай вдохновил меня на необычное увлечение: устраивать «фотосафари» на внедорожнике с открытым верхом. Каждая поездка — это приключение в поисках лучших видов и новых впечатлений.

Присоединяйтесь! Вы увидите фотолокации среди пальм и небоскрёбов и получите снимки, которыми захочется похвастаться.
5
72 отзыва
Дубай в лучшем виде: фотопоездка на ретроджипе
Дубай в лучшем виде: фотопоездка на ретроджипе
Дубай в лучшем виде: фотопоездка на ретроджипе

Описание экскурсии

На своем Jeep Wrangler 1990 года выпуска — в Дубае такие автомобили встречаются в единичном экземпляре — я встречу вас возле вашего отеля или в районе Дубай Марина. Проложим собственный маршрут по городским джунглям и устроим фотоохоту за лучшими видами. За 2,5 часа вы успеете:

  • промчаться по широким проспектам мимо сверкающих небоскребов
  • удивиться размерам самого высокого колеса обозрения в мире
  • заглянуть в прибрежную часть города, чтобы поймать свежий морской бриз
  • посетить недавно построенный полуостров «Дубайская гавань» и увидеть город в необычном ракурсе
  • остановиться у знакового отеля-«паруса» Бурдж-аль-Араб — первого символа Дубая
  • увидеть искусственный остров Пальма Джумейра и колоритную гостиницу Атлантис — настоящую арабскую сказку, превращенную в быль!

Я прокачу вас по местам для ярких и запоминающихся фотографий и подскажу самые эффектные ракурсы. Также могу сделать снимки на свою камеру высокого разрешения.

Организационные детали

  • Поездку можно провести в любое удобное вам время суток, но самые яркие виды города ждут вас на рассвете, закате или с наступлением темноты
  • В разгар дня рекомендую иметь при себе солнцезащитный крем и головной убор (помните, что поездка пройдет с ветерком!)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 399 туристов
Называю Дубай своим домом уже с 2009 года. За время нахождения в ОАЭ мне посчастливилось увидеть начало расцвета страны и исходя из собственного опыта сравнить это с тем, что мы
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видим сейчас. Мне удалось пожить в разных районах на этапах становления города и попробовать свои силы в разных профессиях. Буду рад рассказать о своём опыте жизни в Дубае — сказочном, наполненном магией ночной жизни, контрастами архитектуры, культуры и образа жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
2
1
Наталья
Большое спасибо Артуру за классную и познавательную фотоэкскурсию. Артур много рассказывает интересных фактов о Дубае и в целом об ОАЭ. Очень понравился сам джип, горячий кофе на пляже вечером для
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согрева и классные фото. Ребенку 10 лет и родителям было интересно.

Еще ездили с Артуром на Фуджейру в качестве отдельной экскурсии - очень насыщенная и продуманная программа: посетили пляж, смотровую площадку, искусственный водопад, плотину. Артур продумал все, от интересных историй до перекусов все было идеально.

Большое спасибо Артуру за классную и познавательную фотоэкскурсию. Артур много рассказывает интересных фактов о Дубае и
Большое спасибо Артуру за классную и познавательную фотоэкскурсию. Артур много рассказывает интересных фактов о Дубае и
Большое спасибо Артуру за классную и познавательную фотоэкскурсию. Артур много рассказывает интересных фактов о Дубае и
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А
Экскурсовод Артур очень позитивный, отзывчивый, излучающий свет, любящий Дубай и своё дело человек! Прекрасная речь, много интересного и нового узнали, а так же под впечатлением от сюрпризов! Спасибо за великолепный кофе и прекрасный презент, который занял уже своё место!
Остались добрые и светлые впечатления! 🤝 Сердечно благодарим! 🎄
Экскурсовод Артур очень позитивный, отзывчивый, излучающий свет, любящий Дубай и своё дело человек! Прекрасная речь, много
Экскурсовод Артур очень позитивный, отзывчивый, излучающий свет, любящий Дубай и своё дело человек! Прекрасная речь, много
Экскурсовод Артур очень позитивный, отзывчивый, излучающий свет, любящий Дубай и своё дело человек! Прекрасная речь, много
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Александр
Спасибо огромное Артуру за содержательную информацию об этой потрясающей стране и прекрасном городе.
Спасибо огромное Артуру за содержательную информацию об этой потрясающей стране и прекрасном городе.
Спасибо огромное Артуру за содержательную информацию об этой потрясающей стране и прекрасном городе.
Спасибо огромное Артуру за содержательную информацию об этой потрясающей стране и прекрасном городе.
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Екатерина
Были на экскурсии с Артуром ещё 14 февраля 2023 года. Экскурсия была настолько живой, красивой, эстетичной и интересной, что впечатления остались яркие и положительные воспоминания о данной экскурсии сохраняются до сих пор. А ещё были одарены вкусным подарком, что несомненно тоже приятно.
Были на экскурсии с Артуром ещё 14 февраля 2023 года. Экскурсия была настолько живой, красивой, эстетичной
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Аркадий
Артуру большущее спасибо. Очень приятная и интересная экскурсия по Дубаю! Тепло, лампово и атмосферно - как его машина)) осмотрели основные линии Дубая, поговорили о многом и попробовали вкуснейший кофе. Еще и сделали классные фото с ребенком)
Артуру большущее спасибо. Очень приятная и интересная экскурсия по Дубаю! Тепло, лампово и атмосферно - как
Артуру большущее спасибо. Очень приятная и интересная экскурсия по Дубаю! Тепло, лампово и атмосферно - как
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Наталья
Прекрасная поездка! Всё было чудесно, нашей семье понравилось. Артур учёл все наши пожелания.
Прекрасная поездка! Всё было чудесно, нашей семье понравилось. Артур учёл все наши пожелания.
Прекрасная поездка! Всё было чудесно, нашей семье понравилось. Артур учёл все наши пожелания.
Прекрасная поездка! Всё было чудесно, нашей семье понравилось. Артур учёл все наши пожелания.
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