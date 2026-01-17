Дубай вдохновил меня на необычное увлечение: устраивать «фотосафари» на внедорожнике с открытым верхом. Каждая поездка — это приключение в поисках лучших видов и новых впечатлений. Присоединяйтесь! Вы увидите фотолокации среди пальм и небоскрёбов и получите снимки, которыми захочется похвастаться.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На своем Jeep Wrangler 1990 года выпуска — в Дубае такие автомобили встречаются в единичном экземпляре — я встречу вас возле вашего отеля или в районе Дубай Марина. Проложим собственный маршрут по городским джунглям и устроим фотоохоту за лучшими видами. За 2,5 часа вы успеете:

промчаться по широким проспектам мимо сверкающих небоскребов

удивиться размерам самого высокого колеса обозрения в мире

заглянуть в прибрежную часть города, чтобы поймать свежий морской бриз

посетить недавно построенный полуостров «Дубайская гавань» и увидеть город в необычном ракурсе

остановиться у знакового отеля-«паруса» Бурдж-аль-Араб — первого символа Дубая

увидеть искусственный остров Пальма Джумейра и колоритную гостиницу Атлантис — настоящую арабскую сказку, превращенную в быль!

Я прокачу вас по местам для ярких и запоминающихся фотографий и подскажу самые эффектные ракурсы. Также могу сделать снимки на свою камеру высокого разрешения.

Организационные детали

Поездку можно провести в любое удобное вам время суток, но самые яркие виды города ждут вас на рассвете, закате или с наступлением темноты