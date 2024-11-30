Индивидуальный трансфер из DWC Al Maktoum Airport Дубай

Хотите, чтобы ваш отпуск в ОАЭ прошел с максимальным комфортом? Тогда рекомендуем воспользоваться услугой индивидуального трансфера сразу же по прилету в страну.

Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности — встретим в аэропорту и отвезем туда, куда пожелаете, и все это без лишних хлопот и волнений.
Индивидуальный трансфер из DWC Al Maktoum Airport Дубай
Индивидуальный трансфер из DWC Al Maktoum Airport Дубай
Индивидуальный трансфер из DWC Al Maktoum Airport Дубай
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Трансфер в ОАЭ: Комфорт и Безопасность

Ищете надежный трансфер на территории Объединенных Арабских Эмиратов для себя и своих близких? Наша команда готова предложить вам высокий уровень сервиса для деловых поездок и корпоративных мероприятий. Мы понимаем, как важно, чтобы все прошло гладко и без лишних забот.

Профессиональная Поддержка

По прибытии в аэропорт вас встретит наш опытный водитель, который поможет с багажом и доставит вас в нужное место. Наша команда специалистов всегда на связи 24/7, что позволит вам чувствовать себя уверенно и спокойно на протяжении всего вашего путешествия.

Экскурсии и Достопримечательности

Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Наслаждайтесь красотой и уникальностью этого региона, не беспокоясь о транспортных вопросах.

Гарантия Комфорта и Безопасности

Мы гарантируем высокий уровень комфорта и безопасности во время поездок. Все наши водители — это профессионалы, прошедшие обучение и имеющие необходимые лицензии для осуществления трансфера. Вы можете быть уверены в их квалификации и ответственности.

Современный Автопарк

Весь наш автомобильный парк является собственностью компании и полностью застрахован. Мы обеспечиваем наличие всех необходимых средств безопасности в автомобилях, таких как:

  • ремни безопасности;
  • GPS-трекеры;
  • аптечки первой помощи;

Выбирая наш сервис, вы выбираете комфорт, безопасность и профессионализм. Доверьте нам организацию вашего трансфера, и вы сможете сосредоточиться на том, что действительно важно!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Toyota Previa (7 мест), DWC Al Maktoum Airport - Dubai$72
Toyota Previa (7 мест), DWC Al Maktoum Airport - Abu Dhabi$132
Toyota Previa (7 мест), DWC Al Maktoum Airport - Sharjah$80
Toyota Previa (7 мест), DWC Al Maktoum Airport - Ajman$80
Toyota Previa (7 мест), DWC Al Maktoum Airport - Ras Al Khaimah$135
Toyota Previa (7 мест), DWC Al Maktoum Airport - Fujairah$135
Toyota Hiace (13 мест), DWC Al Maktoum Airport - Dubai$115
Toyota Hiace (13 мест), DWC Al Maktoum Airport - Abu Dhabi$185
Toyota Hiace (13 мест), DWC Al Maktoum Airport - Sharjah$145
Toyota Hiace (13 мест), DWC Al Maktoum Airport - Ajman$165
Toyota Hiace (13 мест), DWC Al Maktoum Airport - Fujairah$200
Toyota Hiace (13 мест), DWC Al Maktoum Airport - Ras Al Khaimah$200
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: DWC Al Maktoum Airport Дубай
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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