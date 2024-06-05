Экскурсии по Дубаю на машине с гидом

Найдено 147 экскурсий в категории «На машине» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
838 отзывов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Из Дубая - в Абу-Даби
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
104 отзыва
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Все краски Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Из Дубая - в сказочный город Хатта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Все Эмираты за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
По руфтопам Дубая - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айнагуль
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
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    рассказывал много интересного,отвечал на все вопросы,и даже провел с нами интеллектуальную игру о жизни в ОАЭ! Было весело и легко,день пролетел на одном дыхании! обьязательно вернёмся и посетим еще много ваших экскурсий!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
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  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Все краски Дубая
    Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
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    пару дней. Хотя, уверена, что и для искушенных ценителей Эмиратов Эмиль подберет увлекательные варианты экскурсий, удивит интересными фактами и поднимет настроение забавными историями.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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