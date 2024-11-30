Индивидуальный трансфер из Sharjah Airport

Предлагаем воспользоваться услугами комфортабельного трансфера из Шарджа аэропорт. Вы можете выбрать подходящий для вас вариант, чтобы сделать отпуск максимально комфортным.

Наши водители — лицензированные профессионалы, а автопарк оснащен всем необходимым для ваших комфортных поездок.
Индивидуальный трансфер из Sharjah Airport
Индивидуальный трансфер из Sharjah Airport
Индивидуальный трансфер из Sharjah Airport
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Трансфер в ОАЭ: комфорт и надежность

Ищете надежный трансфер на территории Объединенных Арабских Эмиратов для себя и своих близких? Независимо от того, планируете ли вы деловую поездку или корпоративное мероприятие, мы готовы предложить вам высокий уровень сервиса, который полностью соответствует вашим ожиданиям.

Наши услуги

По прибытии в аэропорт вас встретит наш опытный водитель, который поможет вам с багажом и обеспечит комфортный трансфер. Наша команда специалистов доступна 24/7, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и спокойно, избегая лишних хлопот и волнений.

Трансфер к достопримечательностям

Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ, чтобы вы могли насладиться всеми красотами этой удивительной страны. Наша команда профессионалов гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности на протяжении всей поездки.

Профессиональные водители

Все наши водители — это квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие лицензии на осуществление трансфера. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности на каждом этапе поездки.

Надежный автопарк

Весь наш автомобильный парк является собственностью нашей компании и полностью застрахован. Мы используем только современные автомобили, оснащенные необходимыми средствами безопасности, такими как:

  • ремни безопасности;
  • GPS-трекеры;
  • аптечки первой помощи;

Выбирая нас, вы выбираете комфорт и безопасность. Мы готовы сделать ваше путешествие незабываемым!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Dubai$64.80
Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Abu Dhabi$144
Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Sharjah$42.30
Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Ajman$45
Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Ras Al Khaimah$112.50
Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Fujairah$121.50
Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Dubai$114.30
Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Abu Dhabi$198
Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Sharjah$99
Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Ajman$103.50
Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Ras Al Khaimah$166.50
Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Fujairah$166.50
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
На машине
74 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Дубае
На машине
13 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Дубае с русскоговорящим водителем
Выгодный трансфер в Дубае - комфорт и удобство с русскоговорящим водителем. Забронируйте поездку и наслаждайтесь беззаботным путешествием
Сегодня в 16:00
2 дек в 00:00
$54 за всё до 3 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
ХорошоТам