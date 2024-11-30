Наши водители — лицензированные профессионалы, а автопарк оснащен всем необходимым для ваших комфортных поездок.
Описание трансфер
Трансфер в ОАЭ: комфорт и надежность
Ищете надежный трансфер на территории Объединенных Арабских Эмиратов для себя и своих близких? Независимо от того, планируете ли вы деловую поездку или корпоративное мероприятие, мы готовы предложить вам высокий уровень сервиса, который полностью соответствует вашим ожиданиям.
Наши услуги
По прибытии в аэропорт вас встретит наш опытный водитель, который поможет вам с багажом и обеспечит комфортный трансфер. Наша команда специалистов доступна 24/7, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и спокойно, избегая лишних хлопот и волнений.
Трансфер к достопримечательностям
Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ, чтобы вы могли насладиться всеми красотами этой удивительной страны. Наша команда профессионалов гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности на протяжении всей поездки.
Профессиональные водители
Все наши водители — это квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие лицензии на осуществление трансфера. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности на каждом этапе поездки.
Надежный автопарк
Весь наш автомобильный парк является собственностью нашей компании и полностью застрахован. Мы используем только современные автомобили, оснащенные необходимыми средствами безопасности, такими как:
- ремни безопасности;
- GPS-трекеры;
- аптечки первой помощи;
Выбирая нас, вы выбираете комфорт и безопасность. Мы готовы сделать ваше путешествие незабываемым!
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Dubai
|$64.80
|Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Abu Dhabi
|$144
|Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Sharjah
|$42.30
|Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Ajman
|$45
|Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Ras Al Khaimah
|$112.50
|Toyota Previa (7 мест), Sharjah Airport - Fujairah
|$121.50
|Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Dubai
|$114.30
|Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Abu Dhabi
|$198
|Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Sharjah
|$99
|Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Ajman
|$103.50
|Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Ras Al Khaimah
|$166.50
|Toyota Hiace (13 мест), Sharjah Airport - Fujairah
|$166.50
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта