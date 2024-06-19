1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
55$50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$277 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
$244 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
304$274 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 июня 2024Эмиль-отличный гид! Быстро отвечал на все вопросы до экскурсии, помогал с выбором, организационными моментами. Информативно, четко организованно, маршрут продуман, понравилось очень! ✨
- AAlexnander11 июня 2024Рекомендую гида Азиза, аккуратный, гибкий подход к экскурсии. Глубокие знания гида. Очень познавательная экскурсия. Удобные фотостопы.
- ААнастасия4 июня 2024Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
- ООльга2 мая 2024Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую
- ККристина28 апреля 2024Хорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы по истории и современному укладу жизни. Не ожидайте, что он будет везде вас сопровождать, но в принципе такая концепция тоже приемлема. Спасибо!
- ММария26 апреля 2024Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.
- ММарина26 апреля 2024Экскурсия в Абу-Даби с Эмилем была замечательной и прошла на одном дыхании. Эмиль прекрасный гид, хорошо знает историю станы, эмиратов,
- ВВиктория10 апреля 2024Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Из аэропорта»
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