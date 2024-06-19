Экскурсии из аэропорта Дубая

Найдено 5 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
48 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:00
55$50 за человека
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$277 за всё до 6 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
76 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
$244 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
304$274 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Эмиль-отличный гид! Быстро отвечал на все вопросы до экскурсии, помогал с выбором, организационными моментами. Информативно, четко организованно, маршрут продуман, понравилось очень! ✨
  • A
    Alexnander
    11 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Рекомендую гида Азиза, аккуратный, гибкий подход к экскурсии. Глубокие знания гида. Очень познавательная экскурсия. Удобные фотостопы.
    Рекомендую гида Азиза, аккуратный, гибкий подход к экскурсии. Глубокие знания гида. Очень познавательная экскурсия. Удобные фотостопы
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
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  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую
  • К
    Кристина
    28 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Хорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы по истории и современному укладу жизни. Не ожидайте, что он будет везде вас сопровождать, но в принципе такая концепция тоже приемлема. Спасибо!
    Хорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы поХорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы поХорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы по
  • М
    Мария
    26 апреля 2024
    Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
    Все прошло отлично, как договорились, встретили и привезли в отель. Водитель понравился, вежливый, хорошо водит, приветливый. Рекомендую.
  • М
    Марина
    26 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Экскурсия в Абу-Даби с Эмилем была замечательной и прошла на одном дыхании. Эмиль прекрасный гид, хорошо знает историю станы, эмиратов,
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    интересно излагает материал. Были учтены все наши пожелания. Благодарю Эмиля за доставленное удовольствие от посещения Абу-Даби. Очень рекомендую данную экскурсию с Эмилем.

  • В
    Виктория
    10 апреля 2024
    Феноменальный Дубай
    Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
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    бы точно сами не добрались (да и не факт, что каждый гид такое покажет. Если ехать с группой в 20-40 человек-точно нет). Экскурсия получилась наполненная, крутых эмоций много, ну и, конечно, она получилась длиннее, чем планировалось, спасибо огромное за это гиду(нигде не торопил, дал возможность сделать максимум фото и насладиться видами, объехали много локаций) 🙏🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Из аэропорта»

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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 277 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта», 251 ⭐ отзыв, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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