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A Alexnander Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе Рекомендую гида Азиза, аккуратный, гибкий подход к экскурсии. Глубокие знания гида. Очень познавательная экскурсия. Удобные фотостопы.

А Анастасия Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель Добрый день! Заказывали трансфер из аэропорта в отель, Азиз встретил вовремя с табличкой, помог с багажом, в машине предложил воду и салфетки, настроил кондиционер. Встречей мы остались очень довольны, твердая 5!

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О Ольга Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель Благодарю за комфортный трансфер из аэропорта. Меня встретил очень приветливый и приятный молодой человек по имени Джасур. Он заранее связался со мной и рассказал где и как он будет меня ждать. Отлично оказанная услуга. Ничего лишнего. Рекомендую

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