Индивидуальный трансфер по ОАЭ

Трансфер для группы в Дубае
Воспользуйтесь частным и удобным трансфером между эмиратами ОАЭ.

Эта услуга «от двери до двери» обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день, круглосуточно.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
Ещё
даты

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Трансфер на 8 часов (максимум 6 человек)$250
Трансфер на 10 часов (максимум 6 человек)$300
Пиковые даты 26/12-12/01/24 8 часов$350
Пиковые даты 26/12-12/01/24 10 часов$400
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансефер с англоговорящим водителем
Что не входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Любая локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Водитель англоговорящий
  • Время считается с момента выезда и до момента приезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

ГрупповыеНа машинеВыездныеТрансферТуры из Дубаи

Похожие туры из Дубая

ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
ОАЭ вдоль и поперек
Посетить 6 эмиратов за один день и получить объемное представление о стране
у вашего отеля
Сегодня
26 дек
27 дек
28 дек
300$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Комфортное, удобное и безопасное начало вашего отдыха в Эмиратах
в аэропорту Дубая DXB
Завтра
26 дек
27 дек
2 янв
70$60 за всё до 7 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
С комфортом добраться из аэропорта до отеля или иной локации
Завтра
26 дек
27 дек
28 дек
$55 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ