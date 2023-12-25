Воспользуйтесь частным и удобным трансфером между эмиратами ОАЭ.
Эта услуга «от двери до двери» обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день, круглосуточно.
Эта услуга «от двери до двери» обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день, круглосуточно.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер на 8 часов (максимум 6 человек)
|$250
|Трансфер на 10 часов (максимум 6 человек)
|$300
|Пиковые даты 26/12-12/01/24 8 часов
|$350
|Пиковые даты 26/12-12/01/24 10 часов
|$400
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансефер с англоговорящим водителем
- Что не входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Любая локация
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Водитель англоговорящий
- Время считается с момента выезда и до момента приезда
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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