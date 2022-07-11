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ОАЭ вдоль и поперек

Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Представьте себе путешествие, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры ОАЭ.

«ОАЭ вдоль и поперек» - это не просто экскурсия, это погружение в мир восточной экзотики, где древние форты
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и дворцы шейхов соседствуют с величественными горами и лазурными водами Индийского океана.

В Шардже вы услышите истории, которые оживают перед вашими глазами, в Аджмане оцените утонченность арабского стиля, а в Рас-эль-Хайме и Фуджейре прикоснетесь к первозданной красоте природы.

Экскурсия на комфортабельных автомобилях с возможностью выбора премиум-транспорта и дополнительным отдыхом на берегу океана за символическую плату. Ваше путешествие будет наполнено комфортом, удивительными открытиями и незабываемыми впечатлениями

4
28 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🏜️ Уникальные природные ландшафты
  • 🐪 Экзотические впечатления
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🛍️ Восточный колорит рынков
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек

Что можно увидеть

  • Мечеть короля Фейсала
  • Дворец-музей шейха
  • Дамба Аль-Рафиса
  • Смотровая площадка Al Suhub
  • Красные пески
  • Гранд-каньон Фуджейры

Описание экскурсии

Форты, мечети и дворцы

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы отправимся в Шарджу — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Вы услышите ее историю и увидите знаменитую мечеть короля Фейсала, подаренную правителем Саудовской Аравии. Далее посетите самый маленький из эмиратов — Аджман. Осмотрите дворец-музей шейха и расшифруете особенности традиционного арабского стиля. А ещё вы увидите Аль-Рафису — дамбу в горах Ходжар которая была построена в 1980 году и заглянете на смотровую площадку Al Suhub, находящуюся на 600-метровой высоте.

Красные пески, горы и Индийский океан

Эмираты — это не только дворцы, мечети и небоскребы, но и фантастическая природа. В Рас-эль-Хайме вы погуляете по знаменитым Красным пескам и заедете на верблюжью ферму. В Фуджейре полюбуетесь горами, оцените местный Гранд-каньон и искупаетесь в водах Оманского залива. А чтобы окончательно погрузиться в восточный колорит, посетите традиционный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты
  • Экскурсия проходит на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+ (включено в стоимость). Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
  • По желанию мы можем включить в маршрут отдых в отеле на берегу Индийского океана. Доплата состав 130 дирхам.
  • За трансфер из Абу-Даби доплата составит 120$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
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тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
3
3
2
1
1
4
Екатерина
Интересная познавательная экскурсия, позволяющая увидеть совсем другие Арабские Эмираты. Много природных красот. Необычные горы причудливой формы. Золотистые бескрайние пески, увидели там диких верблюдов. Океан. Покупаться, к сожалению, не удалось, так
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как были сильные волны, но это природа, предугадать невозможно. Посмотрели на другую страну со смотровой площадки на горе. Заехали на фруктовый рынок, где Далер помог купить очень вкусные фрукты по невысокой цене. Останавливались на водопаде, старинных мечетях, других разных местах. Остановок по ходу экскурсии много, поэтому длинный путь не был утомительным. Дорога сопровождалась рассказами Далера. Никаких нареканий. Всё прошло легко, комфортно, интересно. Далеру большое спасибо за экскурсию.

Интересная познавательная экскурсия, позволяющая увидеть совсем другие Арабские Эмираты. Много природных красот. Необычные горы причудливой формы.
Интересная познавательная экскурсия, позволяющая увидеть совсем другие Арабские Эмираты. Много природных красот. Необычные горы причудливой формы.
Интересная познавательная экскурсия, позволяющая увидеть совсем другие Арабские Эмираты. Много природных красот. Необычные горы причудливой формы.
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Олег
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были и огорчающие моменты. А тереть подробнее про плюсы и минусы.
Что понравилось: те места, которые
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мы посетили, нам очень понравились:
1. Остановились у случайного пастуха верблюдов в путыне и наш водитель Азиз договорился, чтобы мы с этими верблюдами сфотографировались и даже их потрогали, бесплатно, без других людей в кадре и, конечно же без очереди. Это было приятно.
2. Заехали в заброшенную деревню, наполовину поглощенную песками 3. Остановились у ресторана, стилизованного под старую деревню с отличными видами с высоты.
4. Посетили искусственное горное озеро у дамбы с живлписными видами и множеством рыб и водных птиц, за которыми очень интересно было наблюдать.
5. Поднялись на смотровую площадку на горе с отличным видом на море 6. Заехали на пляж и покупались в Оманском заливе.
7. Остановились у небольшой старинной мечети 8. Посетили старый восстановленый форт и реконструкцию древней деревни возле него.

Отдельно хочу сказать спасибо Азизу за то, что он угостил нас конфетами из фиников, покрытых шоколадом, сделанным из верблюжьего молока - очень вкусно.

А теперь к минусам:
1. Самый главный минус заключался в слишком обеспеченом стиле вождения Азиза, который часто смотрел в телефон, ел двумя руками, отпуская руль, и два раза ему пришлось резко маневрировать, чтобы не врезаться в попутный трафик.
2. Некоторые места, которые были указаны в описании, даже и не планировалось к посещению. Например, некоторое время мы ездили и искали красные пески и ферму верблюдов, и так их и не нашли. Что было в описании, но мы НЕ посетили:
- мечеть в Шардже - дворец-музей шейха - красные пески - верблюжья ферма - рынок с коврами и фруктами 3. Гид в первую очередь - это просто водитель, исторической информации было очень мало

Подводя итог, экскурсия неплохая, но описанию соответствует только наполовину. Какие-то места заявлены, но мы их не посетили, а какие-то - наоборот.
И мой личный совет Азизу - быть аккуратнее за рулём, ведь во время проведения экскурсии от вас зависит не только ваша жизнь и здоровье, но ещё и ваших пассажиров. И это накладывает дополнительную ответственность и определённый стиль поведения на дороге.

Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были+2
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Экскурсия оставила двоякое впечатление, в целом я не жалею, что съездил по данному маршруту, однако были
Далер
Далер
Ответ организатора:
Добрый день, Олег!
Благодарим Вас за подробный отзыв.

Мы регулярно обновляем наши экскурсии, внедряя новые места и маршруты, чтобы обеспечить нашим клиентам
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увлекательный и разнообразный опыт. Новый вариант маршрута экскурсии будет передан на рассмотрение редакторам.

Отмечаем, что Азиз является профессиональным гидом с безупречной репутацией за все годы работы, не имеющим случаев негативных отзывов о вождении или аварийных ситуациях.

Мы обязательно учтём все Ваши замечания и приступим к их исправлению.
Желаем Вам приятных и продуктивных путешествий!)

С уважением, Daler Tour UAE!

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Светлана
Экскурсия понравилась, все так как в описании.
Но больше всего поразил гид. Так случилось, что я очень хотела попасть в Парк цветов. Но по информации из интернета, он был закрыт на
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мои даты посещения ОАЭ. А уж тем более на мое ДР, в которое была забронирована экскурсия. Наш гид по нашим разговорам узнал о моем сожаление к концу экскурсии. Узнав, сказал, что парк открылся буквально вчера, уточнил это по местному телефону и - бесплатно!!!! доставил нас ко входу в парк цветов. Вот это я считаю настоящим гостеприимством.. Спасибо огромное!
Ну и да, гид делится своим интернетом, если кому надо, тоже приятный бонус

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Игорь
Были на индивидуальной экскурсии ОАЭ вдоль и поперёк. Посетили 6 эмиратов. Гид Далер заехал за нами в отель в обговоренное время на премиальном автомобиле лексус и мы отправились в путь.
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Далер очень интелегентный и эрудироыанный человек, как гид очень хорошо знает и интересно рассказывает про ОАЭ и соседей, их прошлое настоящее и будущее. Политическая составляющая очень интересна. Побывали в очень интересных местах, разные ландшафты: пустыни горы озёра. Накопились в Индийском океане, пообедали очень вкусно и недорого в ресторане у озера. В общем рекомендую. Экскурсия стоит своих денег и гид отработал по человечьи.

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И
Знакомство с новой страной лучше всего начинать с обзорной экскурсии, ее обзора "с высоты птичьего полета". Экскурсия, которую предложил и блестяще исполнил Далер, несомненно, заслуживает такой характеристики. Погруженность в тему,
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эрудированность, глубокое знание нравов и традиций страны создали объемное впечатрение о ней и надолго останутся в памяти. Гибкость гида в конструировании маршрута, мест остановки, отдыха и пр. оставили ощущение, скорее прогулки, а не многочасовой поездки при +36. Спасибо!

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Анна
От всей нашей большой семьи благодарим гида Алика за наш день по эмиратам! Прекрасный Миракл Гарден, величественная Фуджейра, отличный отдых и обед на берегу индийского океана в отеле Сэнди Бич
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(где мы и отдохнули от долгой дороги, и искупались). Спасибо гиду, что учел все наши пожелания. Это было особенно важно для нас т. к. с нами было 3 детей -10лет, 6 лет и 1,6 года.
Отдельная благодарность и Алику, и Далеру за помощь в организации трансфера (это была личная просьба по другой ситуации).

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Входит в следующие категории Дубая

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