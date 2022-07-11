«ОАЭ вдоль и поперек» - это не просто экскурсия, это погружение в мир восточной экзотики, где древние форты
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🏜️ Уникальные природные ландшафты
- 🐪 Экзотические впечатления
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🛍️ Восточный колорит рынков
Что можно увидеть
- Мечеть короля Фейсала
- Дворец-музей шейха
- Дамба Аль-Рафиса
- Смотровая площадка Al Suhub
- Красные пески
- Гранд-каньон Фуджейры
Описание экскурсии
Форты, мечети и дворцы
Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы отправимся в Шарджу — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Вы услышите ее историю и увидите знаменитую мечеть короля Фейсала, подаренную правителем Саудовской Аравии. Далее посетите самый маленький из эмиратов — Аджман. Осмотрите дворец-музей шейха и расшифруете особенности традиционного арабского стиля. А ещё вы увидите Аль-Рафису — дамбу в горах Ходжар которая была построена в 1980 году и заглянете на смотровую площадку Al Suhub, находящуюся на 600-метровой высоте.
Красные пески, горы и Индийский океан
Эмираты — это не только дворцы, мечети и небоскребы, но и фантастическая природа. В Рас-эль-Хайме вы погуляете по знаменитым Красным пескам и заедете на верблюжью ферму. В Фуджейре полюбуетесь горами, оцените местный Гранд-каньон и искупаетесь в водах Оманского залива. А чтобы окончательно погрузиться в восточный колорит, посетите традиционный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты
- Экскурсия проходит на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+ (включено в стоимость). Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
- По желанию мы можем включить в маршрут отдых в отеле на берегу Индийского океана. Доплата состав 130 дирхам.
- За трансфер из Абу-Даби доплата составит 120$
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Но больше всего поразил гид. Так случилось, что я очень хотела попасть в Парк цветов. Но по информации из интернета, он был закрыт на