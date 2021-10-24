Посетить 6 эмиратов за один день и получить объемное представление о стране

5
2 отзыва
Часто ОАЭ ассоциируются исключительно с небоскребами и бескрайней пустыней.

Предлагаем развеять этот стереотип! Вы увидите старинные форты, дворцы шейхов и оригинальные мечети.

А также оцените разнообразие местных ландшафтов: насладитесь величественными горами, искупаетесь в Индийском океане и пройдете по Красным пескам.
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек
ОАЭ вдоль и поперек

Что вас ожидает

Форты, мечети и дворцы

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы отправимся в Шарджу — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Вы услышите ее историю и увидите знаменитую мечеть короля Фейсала, подаренную правителем Саудовской Аравии. Далее посетите самый маленький из эмиратов — Аджман. Осмотрите дворец-музей шейха и расшифруете особенности традиционного арабского стиля. Кроме того, мы побываем в Умм-эль-Кувейне: увидим старинный форт-музей и еще одну резиденцию шейха.

Красные пески, горы и Индийский океан

Эмираты — это не только дворцы, мечети и небоскребы, но и фантастическая природа. В Рас-эль-Хайме вы погуляете по знаменитым Красным пескам и заедете на верблюжью ферму. В Фуджейре полюбуетесь горами, оцените местный Гранд-каньон и искупаетесь в водах Оманского залива. А чтобы окончательно погрузиться в восточный колорит, посетите традиционный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • По желанию мы можем включить в маршрут отдых в отеле на берегу Индийского океана. Доплата состав 85 дирхам.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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2 настоящих отзыва от туристов

И
24 окт 2021
Знакомство с новой страной лучше всего начинать с обзорной экскурсии, ее обзора "с высоты птичьего полета". Экскурсия, которую предложил и блестяще исполнил Далер, несомненно, заслуживает такой характеристики. Погруженность в тему, эрудированность, глубокое знание нравов и традиций страны создали объемное впечатрение о ней и надолго останутся в памяти. Гибкость гида в конструировании маршрута, мест остановки, отдыха и пр. оставили ощущение, скорее прогулки, а не многочасовой поездки при +36. Спасибо!
Игорь
13 окт 2021
Были на индивидуальной экскурсии ОАЭ вдоль и поперёк. Посетили 6 эмиратов. Гид Далер заехал за нами в отель в обговоренное время на премиальном автомобиле лексус и мы отправились в путь. Далер очень интелегентный и эрудироыанный человек, как гид очень хорошо знает и интересно рассказывает про ОАЭ и соседей, их прошлое настоящее и будущее. Политическая составляющая очень интересна. Побывали в очень интересных местах, разные ландшафты: пустыни горы озёра. Накопились в Индийском океане, пообедали очень вкусно и недорого в ресторане у озера. В общем рекомендую. Экскурсия стоит своих денег и гид отработал по человечьи.

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