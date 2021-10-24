Что вас ожидает

Форты, мечети и дворцы

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы отправимся в Шарджу — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Вы услышите ее историю и увидите знаменитую мечеть короля Фейсала, подаренную правителем Саудовской Аравии. Далее посетите самый маленький из эмиратов — Аджман. Осмотрите дворец-музей шейха и расшифруете особенности традиционного арабского стиля. Кроме того, мы побываем в Умм-эль-Кувейне: увидим старинный форт-музей и еще одну резиденцию шейха.

Красные пески, горы и Индийский океан

Эмираты — это не только дворцы, мечети и небоскребы, но и фантастическая природа. В Рас-эль-Хайме вы погуляете по знаменитым Красным пескам и заедете на верблюжью ферму. В Фуджейре полюбуетесь горами, оцените местный Гранд-каньон и искупаетесь в водах Оманского залива. А чтобы окончательно погрузиться в восточный колорит, посетите традиционный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами.

Организационные детали