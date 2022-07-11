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мы посетили, нам очень понравились:

1. Остановились у случайного пастуха верблюдов в путыне и наш водитель Азиз договорился, чтобы мы с этими верблюдами сфотографировались и даже их потрогали, бесплатно, без других людей в кадре и, конечно же без очереди. Это было приятно.

2. Заехали в заброшенную деревню, наполовину поглощенную песками 3. Остановились у ресторана, стилизованного под старую деревню с отличными видами с высоты.

4. Посетили искусственное горное озеро у дамбы с живлписными видами и множеством рыб и водных птиц, за которыми очень интересно было наблюдать.

5. Поднялись на смотровую площадку на горе с отличным видом на море 6. Заехали на пляж и покупались в Оманском заливе.

7. Остановились у небольшой старинной мечети 8. Посетили старый восстановленый форт и реконструкцию древней деревни возле него.



Отдельно хочу сказать спасибо Азизу за то, что он угостил нас конфетами из фиников, покрытых шоколадом, сделанным из верблюжьего молока - очень вкусно.



А теперь к минусам:

1. Самый главный минус заключался в слишком обеспеченом стиле вождения Азиза, который часто смотрел в телефон, ел двумя руками, отпуская руль, и два раза ему пришлось резко маневрировать, чтобы не врезаться в попутный трафик.

2. Некоторые места, которые были указаны в описании, даже и не планировалось к посещению. Например, некоторое время мы ездили и искали красные пески и ферму верблюдов, и так их и не нашли. Что было в описании, но мы НЕ посетили:

- мечеть в Шардже - дворец-музей шейха - красные пески - верблюжья ферма - рынок с коврами и фруктами 3. Гид в первую очередь - это просто водитель, исторической информации было очень мало



Подводя итог, экскурсия неплохая, но описанию соответствует только наполовину. Какие-то места заявлены, но мы их не посетили, а какие-то - наоборот.

И мой личный совет Азизу - быть аккуратнее за рулём, ведь во время проведения экскурсии от вас зависит не только ваша жизнь и здоровье, но ещё и ваших пассажиров. И это накладывает дополнительную ответственность и определённый стиль поведения на дороге.