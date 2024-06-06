1 чел.
По популярности
Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Мини-группа
2 часа
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Круиз
10 часов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир мало того, что интересно рассказал
- ААйнагуль5 июня 2024Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
- ЯЯрослав5 июня 2024Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Выездные»
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