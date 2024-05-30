1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
10 часов
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
55$50 за человека
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по Северным Эмиратам: культура и природа
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Эмиратов, наслаждаясь экскурсией с купанием в Индийском океане
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Договоримся с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры
Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
10 часов
Мусандам
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (08:30 - 19:00)
10 июня в 08:00
12 июня в 08:30
$75 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Начало: Отель Дубая либо Шарджи
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Групповая
10 часов
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: с Лувром по Вс и Чт
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от $85 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре
Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$75 за человека
Круиз
13 часов
Морской круиз в Оман
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре
Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Откройте для себя Шарджу
Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Расписание: суббота (время зависит от расположения отеля)
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
$59 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности. необходим свежий тест на COVID-19
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
250$225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $180 за человека
Индивидуальная
8 часов
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Начало: Дубай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250$225 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 2024Было очень здорово, гид Мияги все понятно и интересно рассказывал. Узнали много интересных фактов об эмиратах. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Спасибо гиду Мияги
- JJulia30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, посмотрела прекрасный Абу-Даби и целью моего визита была мечеть Шейх Заида, это необыкновенной красоты мечеть, плюс также
- ААлина29 мая 2024Сегодня ездили на экскурсию в Абу-Даби, мы в восторге! Гид Муслим очень вежливый и пунктуальный, интересно рассказывал про историю эмирата и про ислам в целом. Развернуто отвечал на наши разные вопросы и без проблем скорректировал маршрут под наши пожелания. Большое спасибо!
- ДДаниил28 мая 2024Интересный тур с отличным гидом Мияги.
- ЕЕкатерина26 мая 2024Уровень гида 100 влв😁Очкнь подробно рассказывает о ОАЭ и при этом интересно. 1)Удобно оплачивать картой 2) русский гид 3) комфортное авто, предоставляют воду 4)забирают с отеля 5)Лувр невероятный 😍😍😍только мало времени 6) Вкусный обед, мясо верблюда обязательно попробуйте 7) в мечеть одежду не предоставляют это минус
- ССергей25 мая 2024Вернулись в историю, посмотрели места, где были 7 лет назад. Изменилось многое, в лучшую сторону. А люди остались такими же добрыми и приветливыми. Спасибо Умару, рассказал много интересных вещей и на базаре помог закупаться подарками для друзей. Спасибо большое
- ЕЕфимова25 мая 2024Потрясающий экскурсовод Ирина. Великолепно провели время, всю дорогу нам рассказывала про город и про достопримечательности. Обратила внимание на разные сферы
- ММаргарита25 мая 2024Мы остались под большим впечатлением от экскурсии. Всё прошло отлично. Из плюсов: у нас была потрясающая гид Марина, которая очень интересно
- ТТатьяна25 мая 2024Все прошло хорошо, только на снорклинге живности почти не было(((
- ТТатьяна23 мая 2024Экскурсия была 20.05.2024 Экскусовод Александр, благодарим за просмотр и комментарии к достопримечательностям и по всему пути!!! В целом все хорошо Организовано.
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