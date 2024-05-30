Туры из Дубаи – экскурсии в Дубае

Найдено 29 экскурсий в категории «Туры из Дубаи» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
10 часов
201 отзыв
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
143 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северным Эмиратам
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
320 отзывов
Путешествие по Северным Эмиратам: культура и природа
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Эмиратов, наслаждаясь экскурсией с купанием в Индийском океане
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$90 за человека
Индивидуальная экскурсия «Абу-Даби тур»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Договоримся с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
116 отзывов
Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры
Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Мусандам
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Мусандам
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (08:30 - 19:00)
10 июня в 08:00
12 июня в 08:30
$75 за человека
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Начало: Отель Дубая либо Шарджи
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
374 отзыва
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: с Лувром по Вс и Чт
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от $85 за человека
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
246 отзывов
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре
Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$75 за человека
Морской круиз в Оман
Круиз
13 часов
29 отзывов
Морской круиз в Оман
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$85 за человека
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН ЧЕРЕЗ 5 ЭМИРАТОВ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре
Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Откройте для себя Шарджу
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Откройте для себя Шарджу
Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Расписание: суббота (время зависит от расположения отеля)
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
$59 за человека
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности. необходим свежий тест на COVID-19
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
250$225 за всё до 5 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Один день в сказочном Абу-Даби
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $180 за человека
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$210 за всё до 5 чел.
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Начало: Дубай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
5 эмиратов за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 5 чел.
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Дубай - жемчужина Востока
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250$225 за всё до 7 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Было очень здорово, гид Мияги все понятно и интересно рассказывал. Узнали много интересных фактов об эмиратах. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Спасибо гиду Мияги
  • J
    Julia
    30 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Очень понравилась экскурсия, посмотрела прекрасный Абу-Даби и целью моего визита была мечеть Шейх Заида, это необыкновенной красоты мечеть, плюс также
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    очень понравился дворец Каср Аль Ватан, до поездки про него не знала, во время экскурсии нам много рассказывали про этот Эмират, его историю и не только, все прошло прекрасно, советую также к посещению и Лувр, который мы тоже посетили, столько интересных экспонатов собрано. Спасибо за отличную организацию!

  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Сегодня ездили на экскурсию в Абу-Даби, мы в восторге! Гид Муслим очень вежливый и пунктуальный, интересно рассказывал про историю эмирата и про ислам в целом. Развернуто отвечал на наши разные вопросы и без проблем скорректировал маршрут под наши пожелания. Большое спасибо!
  • Д
    Даниил
    28 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Интересный тур с отличным гидом Мияги.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
    Уровень гида 100 влв😁Очкнь подробно рассказывает о ОАЭ и при этом интересно. 1)Удобно оплачивать картой 2) русский гид 3) комфортное авто, предоставляют воду 4)забирают с отеля 5)Лувр невероятный 😍😍😍только мало времени 6) Вкусный обед, мясо верблюда обязательно попробуйте 7) в мечеть одежду не предоставляют это минус
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Вернулись в историю, посмотрели места, где были 7 лет назад. Изменилось многое, в лучшую сторону. А люди остались такими же добрыми и приветливыми. Спасибо Умару, рассказал много интересных вещей и на базаре помог закупаться подарками для друзей. Спасибо большое
  • Е
    Ефимова
    25 мая 2024
    Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
    Потрясающий экскурсовод Ирина. Великолепно провели время, всю дорогу нам рассказывала про город и про достопримечательности. Обратила внимание на разные сферы
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    жизни. Было безумно интересно. Обед был шикарный, первый раз попробовала верблюда. Ирина вы фанат своего дела, всегда приятно общаться с профессионалами. Я в восторге.

  • М
    Маргарита
    25 мая 2024
    Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
    Мы остались под большим впечатлением от экскурсии. Всё прошло отлично. Из плюсов: у нас была потрясающая гид Марина, которая очень интересно
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    и увлекательно рассказывала не только про посещаемые места, но и про историю ОАЭ, необычные особенности культуры. Слушать её было одним удовольствием. Покормили сытно и вкусно, обед по типу шведского стола. Забрали из отеля и привезли обратно к отелю, автобус комфортабельный, нареканий нет. Из минусов — слишком мало времени отводится на посещение лувра, 1,5 часа это мало, хотелось рассматривать все экспонаты и погрузиться в культурный досуг.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Мусандам
    Все прошло хорошо, только на снорклинге живности почти не было(((
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
    Экскурсия была 20.05.2024 Экскусовод Александр, благодарим за просмотр и комментарии к достопримечательностям и по всему пути!!! В целом все хорошо Организовано.
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    Шикарные виды искусства: Лувр, Мечеть, деревушка рыбацкая. Посетили базар:финиковый рынок- торгуйтесь с ними))) Кто хочет узнать историю страны - прям рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Туры из Дубаи»

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  4. Индивидуальная экскурсия «Абу-Даби тур»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
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  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Туры из Дубаи" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 50 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1666 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Туры из Дубаи», 1666 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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