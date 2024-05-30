По популярности

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 10 часов 201 отзыв Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца Начало: В ваш отель в Дубае Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00 55 $ 50 за человека

🚗 На машине 17% скидка Индивидуальная 8 часов 143 отзыва Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая Начало: По согласованию Расписание: По договоренности 300 $ 249 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 320 отзывов Путешествие по Северным Эмиратам: культура и природа Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Эмиратов, наслаждаясь экскурсией с купанием в Индийском океане Начало: Встреча в вашем отеле Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля $ 90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 49 отзывов Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы Начало: Договоримся с туристом $ 260 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 116 отзывов Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой Начало: Ваш отель Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00 $ 73 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 49 отзывов Мусандам Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (08:30 - 19:00) $ 75 за человека

Мини-группа 8 часов 1 отзыв Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором Начало: Отель Дубая либо Шарджи Расписание: Каждый день $ 165 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 374 отзыва Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: с Лувром по Вс и Чт от $ 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 246 отзывов Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока Начало: Ваш отель Расписание: понедельник, четверг с 10:30 $ 89 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 45 отзывов Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения $ 75 за человека

Круиз 13 часов 29 отзывов Морской круиз в Оман Начало: Ваш отель Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30 $ 85 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана Расписание: Ежедневно по договоренности от $ 600 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби Начало: Любой отель Дубая Расписание: Каждый день от $ 600 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: по договоренности, любой день от $ 600 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Откройте для себя Шарджу Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман) Расписание: суббота (время зависит от расположения отеля) $ 59 за человека

Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Индивидуальная поездка в Абу-Даби Начало: В отеле туриста Расписание: Каждый день с 10:00 $ 219 за всё до 4 чел.

Мини-группа 8 часов 8 отзывов Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей Начало: Отель Дубая Расписание: Каждый день с 6 утра $ 140 за человека

10% скидка Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Индивидуальная экскурсия Абу-Даби Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности. необходим свежий тест на COVID-19 250 $ 225 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Один день в сказочном Абу-Даби Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место Расписание: по договоренности $ 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место Расписание: По договоренности от $ 180 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Феррари парк + Мечеть шейха Зайда Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по запросу $ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы Начало: Ваш отель $ 210 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби Начало: Дубай $ 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 эмиратов за один день Начало: Ваше место пребывания в Дубае Расписание: По договоренности $ 370 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие в Абу-Даби для большой компании Начало: По договоренности $ 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Тур в Абу-Даби на комфортном авто Начало: Ваш отель $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Обзорная экскурсия по Дубаю Начало: Ваш отель Расписание: По договорённости $ 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов Дубай - жемчужина Востока Начало: Из отеля или по договоренности с гостями Расписание: Каждый день в 14:00 250 $ 225 за всё до 7 чел.